Hessel Hoekstra behaalde gisterenavond met de negenjarige KWPN-hengst VDL Mindset ES (v. Aganix du Seigneur) een top vijf-klassering in het 1.50m met barrage in Saint-Lô. In de barrage stuurde Hoekstra het fokproduct van Egbert Schep foutloos rond en klokte met 38,17 seconden de vierde tijd. In oktober waren ze al succesvol op Indoor Friesland in Leeuwarden en wonnen ze het 1.50m met barrage.
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Horses.nl Bron:
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