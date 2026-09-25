Horse Auction Belgium: 24.000 euro voor Kassander van’t Roosakker Z-dochter

Eline Korving
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Horse Auction Belgium: 24.000 euro voor Kassander van’t Roosakker Z-dochter featured image
Foto: Frank Sorge / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Afgelopen woensdag was de driejarige KWPN-merrie Tialitha (v. Kassander van’t Roosakker Z de veilingtopper op Horse Auction Belgium. Ze werd verkocht voor 24.000 euro en vertrekt naar Frankrijk. Haar vader Kassander van’t Roosakker Z werd in het 1.40m uitgebracht door Gregory Wathelet.


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