Horse Auction Belgium: 24.000 euro voor Kassander van’t Roosakker Z-dochter

Afgelopen woensdag was de driejarige KWPN-merrie Tialitha (v. Kassander van’t Roosakker Z de veilingtopper op Horse Auction Belgium. Ze werd verkocht voor 24.000 euro en vertrekt naar Frankrijk. Haar vader Kassander van’t Roosakker Z werd in het 1.40m uitgebracht door Gregory Wathelet.
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18.000 euro
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Vijf 16.000 verkocht voor paarden euro
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Bron: Horses.nl
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