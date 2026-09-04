Imke Schellekens-Bartels met Straight Horse Sezuanna tweede in Inter B Deauville

Imke Schellekens-Bartels werd vanmorgen met Straight Horse Sezuanna (Blue Hors Zack x Don Schufro), die tegenwoordig ook op naam staat van Jan Anker (en niet meer van Helgstrand), tweede in de Intermediaire B in Deauville. De juryleden waardeerden de proef van het paar met 67,838%. Afgelopen zaterdag werd dochter Tijuanna (v. Dynamic Dream) nog gekroond tot vice-kampiooene van de Nationale Merriekeuring van het KWPN.
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Rother derde
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Intermediaire I
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Bekijk van de de uitslag hier Intermediaire B
Bekijk I Intermediaire uitslag de hier van de
Horses.nl Bron:
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