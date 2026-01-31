In Beeld: presentatie springhengsten goedgekeurd in 2025

Op donderdagavond vond op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch de presentatie van de springhengsten plaats die goedgekeurd werden in 2025. Zeven vierjarigen en vijf vijfjarige springhengsten verschenen onder hun eigen ruiter in de baan, waar ze een klein parcoursje sprongen. Hengstenkeuringscommissieleden Eric van der Vleuten en Wout-Jan van der Schans lichtten de hengsten toe. Horses.nl-fotografe Jacquelien van Tartwijk was er bij en maakte onderstaande fotoserie.
deze via verboden! media)? kan deze overname foto’s Wilt (ook link: https://www.horses.nl/foto-bestellen/. u Dat copyright, rust op: op bestellen voor Let foto’s social
vd Foto Tartwijk Ravello Sas. Hero) Horses.nl/Jacquelien (v. Marco Hagenhorst van met Dourkahanmet Wareslage) (v. Moon Touch Foto Rielke Horses.nl/Jacquelien Tartwijk Red van Roeland. FinishingMees) Watermolen vd Foto (v. Horses.nl/Jacquelien Tartwijk Reflex Berendsen. met Alwin vanDiks. Foto Aniek van United Horses.nl/Jacquelien Tartwijk (v. Touch) Rockefeller(v. van Tartwijk Alwin Foto Z) SK Ceasar Berendsen. met Horses.nl/Jacquelien Romeo fan LenboarchTartwijk Carrera met Salinero Cristel VDL) VDL Horses.nl/Jacquelien (v. van Kalf. Foto(v. Horses.nl/Jacquelien met Wright. du Seigneur) van Tartwijk Aganix Foto Conan SeagramGarden Adams. Secret Tartwijk (v. Foto van Horses.nl/Jacquelien Cero Blue Daan TN) metmet Tartwijk Mattias) Pol. Horses.nl/Jacquelien Foto HBC Max van (v. Sixth Sense vd(v. Foto met Lambada Horses.nl/Jacquelien Martin AG) Sterk. Shake Tartwijk van SoloTartwijk met Balou Foto Springfield Cristel de Horses.nl/Jacquelien (v. van VDL Kalf. Reveton)van Sunrise VDL met Foto Cristel Tartwijk Landino) (v. Horses.nl/Jacquelien Kalf.
Overzichtspagina
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Speciaal actie-abonnement!
Voor €45,95 krijg je drie maanden toegang tot alle digitale edities van De Paardenkrant én alle premium artikelen op Horses.nl. Zo mis je niets van het hengstenkeuringsseizoen 2025-2026.
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.