In Beeld: presentatie springhengsten goedgekeurd in 2025

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Romeo fan SK Lenboarch (v. Ceasar Z) met Alwin Berendsen. Foto Horses.nl/Jacquelien van Tartwijk
Door Eline Korving

Op donderdagavond vond op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch de presentatie van de springhengsten plaats die goedgekeurd werden in 2025. Zeven vierjarigen en vijf vijfjarige springhengsten verschenen onder hun eigen ruiter in de baan, waar ze een klein parcoursje sprongen. Hengstenkeuringscommissieleden Eric van der Vleuten en Wout-Jan van der Schans lichtten de hengsten toe. Horses.nl-fotografe Jacquelien van Tartwijk was er bij en maakte onderstaande fotoserie.


