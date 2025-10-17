Indoor Friesland: Britt Kikkert-van der Linde met Nur Für Dich tweede bij pony’s

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Indoor Friesland: Britt Kikkert-van der Linde met Nur Für Dich tweede bij pony’s featured image
Britt Kikkert-van der Linden met Jerenzo Texel Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Britt Kikkert-van der Linde zette vanmorgen op Indoor Friesland gelijk een goed resultaat neer. In de teamtest voor pony’s stuurde ze de Nagano-zoon Nur Für Dich naar 69,762%. Dit resultaat was genoeg voor de derde plaats. De 15-jarige amazone brengt de 18-jarige ruin sinds december 2022 in de internationale sport uit. Eind mei waren ze nog succesvol in Exloo en wonnen ze de kür op muziek bij de pony’s met 76,150%.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like