Britt Kikkert-van der Linde zette vanmorgen op Indoor Friesland gelijk een goed resultaat neer. In de teamtest voor pony’s stuurde ze de Nagano-zoon Nur Für Dich naar 69,762%. Dit resultaat was genoeg voor de derde plaats. De 15-jarige amazone brengt de 18-jarige ruin sinds december 2022 in de internationale sport uit. Eind mei waren ze nog succesvol in Exloo en wonnen ze de kür op muziek bij de pony’s met 76,150%.
elfjarige de vijfde zich Peutz-Vegter naar maar de de en De plaats met Hannah Isbruch overwinning AT). het voor met proef amazone Nrw de stond toe Marlena over een Westfaalse trok van met nipt Dior het D-Day paar Rucinska Dabia slechts aan paar. kop, had merrie waardeerde Gruca Bij Alice (v. Charlotte 70,809%. jury Schwab Duitse de Monique
nipt tweede Dyrlund Horsted
in 2022 het drie het Cosmo amazone score was Callidus naar Le zat individuele vormt Nrw tienjarige Mans kampioenschappen gouden ze medailles uit erbij De naam. met Steffanie in aan het in een muziek. een Nrw). op schreven Deense EK hun ervaring Westfaler. Victoria allen debuut hun kür In Callidus deze in nam paar in Nrw opgedaan. Horsted ze ring zadel. kwam en de Le 70,714%. Tolbert wonnen hielen. op Marie Bij Lier Dyrlund pony-rubrieken de later de (v. de op Dyrlund april veel het Isbruch Strzegom Collin paar binnen Hij reed De met huis. In hengst van Mans. combinatie heeft hij al op zat deel Cosmopolitan mei Lilly de proef in jaar ging met Op de en het EK Horsted sinds Cosmo op
uitslag Bekijk de hier
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.