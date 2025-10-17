Indoor Friesland: Podiumplaatsen voor Jaidy de Winter en Britt Kikkert-Van Der Linde bij junioren

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Indoor Friesland: Podiumplaatsen voor Jaidy de Winter en Britt Kikkert-Van Der Linde bij junioren featured image
Kirsten Brouwer hier met Foundation. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

In de teamtest voor junioren op Indoor Friesland behaalden vanmiddag ook Nederlandse amazones podiumplaatsen. Jaidy de Winter werd tweede met de 15-jarige KWPN’er Foundation (v. United) en Britt Kikkert-Van der Linde voegde aan haar tweede plaats bij de pony’s een derde plaats bij de junioren toe met de elfjarige KWPN’er Jerenzo Texel (v. Enzo Ferrari).

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like