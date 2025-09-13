Istanbul Warriors wint GCL Riesenbeck

Door Eline Korving

Katharina Rhomberg was vanmiddag in het eerste onderdeel van de Global Champions League in Riesenbeck bijna twee seconden sneller dan Henrik von Eckermann. Rhomberg passeerde met de tienjarige Westfaler Colestus Cambridge (v. Colestus) de finish in het 1.55m direct op tijd na een foutloze ronde in 66,39 seconden. Met nul strafpunten op het scorebord in 68,32 seconden eindigde Eckermann met de negenjarige BWP-merrie Qasirah van de Reistenhoek (v. Emerald) op de tweede plaats. Het was een verschil van 2840 euro. De overwinning leverde Katharina Rhomberg 14.200 euro op.

