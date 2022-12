Horses Jaaroverzicht 2022: Paardensport in Lubachs Avondshow

In de laatste dagen van dit jaar laten we 2022 nog eens de revue passeren. U bezocht Horses.nl ook dit jaar weer massaal: bijna 17,7 miljoen pageviews laten de statistieken van dit jaar zien. In dit jaaroverzicht komen de meestgelezen items nog eens terug. Op plaats 10 van deze lijst: het item dat Arjen Lubach maakte over de paardensport.

In april van dit jaar maakte de redactie van De avondshow met Arjen Lubach een item over de paardensport. Zowel een bericht over dat item, de reactie op het item van de KNHS en de column van Dirk Willem Rosie over het item in het zeer goed bekeken tv-programma werden extreem veel gelezen.

Eerste stappen

Dirk Willem Rosie stelde in zijn column over de uitzending: “Lubach loog niet. Zoog niks uit z’n duim. Wij hebben hem de beelden op een presenteerblaadje aangeboden en kunnen daar nu maar beter het zwijgen toe doen. En er eindelijk eens lering uit trekken.”

En wat laatste betreft lijkt er zo langzaam aan wat te gebeuren. Met onder andere de Equine Ethics & Wellbeing Commission van de FEI die het pad effent voor betere optomingen, ingrijpend toezicht en meer handhaving in de internationale sport. En ook nationaal gebeurt er het één en ander: zowel KNHS en KWPN hebben welzijn hoger op hun prioriteitenlijstje gezet.

En daarmee zijn de eerste stappen gezet. Maar of we daarmee sport bedrijven met paarden van A tot Z kunnen verantwoorden? Daarvoor is nog wel iets meer nodig.

