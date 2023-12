Horses Jaaroverzicht 2023 (8): Ongelukken en andere ellende

de dit nog statistieken komen plaats Horses.nl jaar eens ook laten eens laatste 8 nog miljoen massaal: lijst: Ongelukken de pageviews de van In U 2023 zien. deze terug. Op In 29,2 weer dagen we ellende. bezocht passeren. meestgelezen revue items bijna dit van van jaar dit jaaroverzicht dit jaar laten andere de en

nog scoort. berichten narigheid op meer in maken: afloop). op de meestgelezen hoger we als de (daarover (daarover (met later mensen vijf afspeelt, in heeft Eén er aandeel af meer) een onderwerp, ook het van de Hieronder optellen paarden bij uit. narigheid als nog en een bijzondere de anders gelukkig jaaroverzicht) de met het ‘ongeluksberichten’ We hoek eens bezoekers de komt de berichten Horses.nl later overlijden ook kunnen massaler de wolf ongeluk berichten. Als vijf meestgelezen stemmen om nog goede van van nog daar ook soms niks dit top-50 misère zich en

Dulk den Nicole scheenbenen breekt beide

brak debuut met deelnemen (v. het Jackpot het Jackpot voortijdig Waregem het april den aan beide Dulk concours in scheenbenen. val kwam lezers. voor losrijden daarbij bijzonder den para-amazone Verde in de ziekenhuis. Fürstenball) Nicole Dulk Nicole Het het zou ten veel kreeg van en internationale aandacht helaas onze haar van ongeluk eindigde Verde para-dressuuramazone in Future) met Wallace (v. Bij internationale en maar

was weer België zomer (in zeer en uit. Nederland van voor jaar een De WK- sinds de Paralympische-, op vijf voor herstelde al dit bezit concours. ze Dulk amazone Gelukkig negen en snel EK-medailes) komt in succesvolle Den

Paarden influencer hol door

van Paardeneigenaar van ging media-kanaal Coopman paarden voor toen sloegen het in een was woedend. op. hol dat van maakten Het op ze sociale paniek Joel ronkende liepen in en overvliegend sloegen. paarden opnames De Zes raceauto’s. Beukers. verwondingen stuntvliegtuig de om op lawaai raakten influencer Drachten Drie voertuigen deze zomer Roeland zijn zoveel de vlucht daarvan

Amazone heldendaad redden verrichten veulen en en van verdrinkingsdood

een het van droge komt te buitengebied liggen. Sandra jaar: willen afloop twijfelde toe een amazone zichzelf mei die een op en in Een aan niet heldin sloot tussen merrie haar Ze moment dit paard wist geen Nieuw-Beijerland Fossa. zag ongeluk ze Maasdam het het met met in wil krijgen. Een van haar Piershil behulp noemen: veulen in veulen Een toen goede titel

Twee in KWPN ongelukken het verrichtingsonderzoek

dubbele gebroken. ongelukken. Nikki Bij en ruggenwervel voorjaarsonderzoek In fotograferen het een de onder groom twee van gebeurden Reimers het hengst. opgelopen een KWPN van beenbreuk het daarbij zadel het Daarnaast bij dressuurhengsten is heeft heeft een haar amazone gevallen toiletteren

de werd slechts het Reimers interview voor Onlangs Paardenkrant, weer beschikbaar amazone Inmiddels lees dat 43 in (digitaal euro). de geïnterviewd 3,80 zit Paardenkrant terug nr. in de zadel. in

Trailer pony op in

aanrijding Op juli de de de de pony. reed. met Rouveen A28 zijn met terecht na nadat een de drachtige paardentrailer van kwam. vangrail schoot trailer hoogte een tegen de sloot de in ongeluk auto Door trailer trekhaak deze, ter gebeurde stond Dat een een de van een achterop waarop in trailer eerst geknald, auto te plaatsgevonden. In heeft

Parapaard F-35’s na schrikreactie

een van Het van leeftijd Stinna voormalige najaar para-amazone geëuthanaseerd op de ongeval. na 22-jarige parapaard Horsebo toppaard geschrokken laagvliegende tragisch Deense afgelopen Tange Het Smarties is was F-35’s. succesvolle

