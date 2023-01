Horses.nl Jaaroverzicht 2022: Boeren (op zoek naar vrouwen en op de snelweg)

We laten 2022 nog eens de revue passeren. U bezocht Horses.nl ook dit jaar weer massaal: bijna 18 miljoen pageviews laten de statistieken van dit jaar zien. In dit jaaroverzicht komen de meestgelezen items nog eens terug. In de eerste dagen van 2023 zijn we bij de top-3 aangekomen. Op 2: Boeren. Uit Boer zoekt Vrouw. En op de snelweg.

Op Horses.nl hebben we ook gezien dat Boer zoekt Vrouw dit jaar enorm leefde. De verslagen van Horses.nl-redacteur Mirjam Hommes die vooral de avonturen van Hans de Roover en Rob Janssen volgde, zorgden steevast voor een enorme hoeveelheid verkeer op Horses.nl op de zondagavond en maandag.

In de top-50 meest gelezen berichten van staan maar liefst negen berichten over Boer zoekt Vrouw. Lees de meestgelezen berichten nog eens terug:

Boeren op de snelweg

Maar er was meer boerennieuws dat 2022 domineerde: de boerenprotesten. Een van de allermeest gelezen berichten van 2022 was een bericht over de actie waarin paardenvolk de boeren ondersteunden met een protest op de snelweg. En hetzelfde geldt voor een diepgaand artikel over in hoeverre de paardenhouderij een stikstofprobleem heeft.