Horses.nl Jaaroverzicht 2022: Narigheid (met soms een goede afloop)

In de laatste dagen van dit jaar laten we 2022 nog eens de revue passeren. U bezocht Horses.nl ook dit jaar weer massaal: bijna 17,7 miljoen pageviews laten de statistieken van dit jaar zien. In dit jaaroverzicht komen de meestgelezen items nog eens terug. Op plaats 9 van deze lijst: narigheid. Gelukkig soms wel met een 'goede' afloop.

Narigheid scoort. Zo goed zelfs dat het de top-10 van de meest gelezen berichten op Horses.nl in 2021 haalde. Als de misère zich ook nog eens om de hoek afspeelt, stemmen de bezoekers van Horses.nl nog massaler af op de berichten. In totaal bevatten meer dan tien van de 50 meest gelezen berichten van het jaar slecht nieuws. Onderstaand een top-5.

Ongeluk Leontine ter Harmsel-Zanderink

Het ongeluk van allround paardenvrouw en dierenarts Leontine ter Harmsel, die samen met man Gerrit ter Harmsel Enterbrook runt en bij het KWPN in het algemeen bestuur zit, hield de paardenwereld bezig. Gelukkig kon onlangs goed nieuws worden gebracht wat: Ter Harmsel heeft in de laatste maanden en ongelooflijk herstel laten zien.

Video: Paard grijpt amazone

Axelle Druyts Hens deelde dit jaar een filmpje waarop te zien dat ze door een paard aan haar staart wordt gepakt, wordt meegetrokken en ten val komt. Dat gebeurde nadat de Belgische amazone met een ander paard door de stalgang liep. Door dit paard werd de amazone op haar bovenlichaam getrapt. Het filmpje is inmiddels miljoenen keren bekeken en massaal gedeeld. Gelukkig had ook dit ongeluk een goede afloop: Druyts Hens liet al snel na het ongeluk te paard weten: “Ik leef nog en houd van ze.”

Totilas-merrie ontsnapt en verdronken

Het derde ongeluk in dit nare lijstje had geen goede afloop. Ab en Annet de Lange, die in Swifterbant Tarpania Stable runnen, raakten de Totilas-dochter Marywood Tarpania (uit de bekende merrie Hollywood Tarpania v. Fürst Romancier) kwijt. De vijfjarige merrie brak begin november met verschillende andere paarden los, maar in tegenstelling tot de andere paarden werd de drachtige merrie een dag later nog niet teruggevonden. Een paar dagen later bleek de vrees van De Lange waarheid te zijn: de merrie was verdronken.

Verwaarloosde paarden in beslag genomen

Bij een manege in Asse (Vlaams-Brabant) werden in december negen paarden in beslag genomen. Volgens het Departement Omgeving werden de dieren verwaarloosd. Het afgelopen jaar vonden er al drie controles plaats waarbij telkens processen-verbaal werden opgesteld. “Omdat er geen beterschap kwam, zijn we een stap verder gegaan.”

Isabell Werth uitgebeld wegens bloed

Het kan zelfs dé dressuurkoningin overkomen: uitsluiting op de bloedregel. Notabene in ‘haar’ arena: het Deutsche Bank Stadion in Aken. Isabell Werth werd deze zomer in de CDIO5* Grand Prix Spécial uitgesloten omdat Quantaz (v. Quaterback) bloed in de mond had.