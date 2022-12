Horses.nl Jaaroverzicht 2022: Paarden die we niet vergeten

In de laatste dagen van dit jaar laten we 2022 nog eens de revue passeren. U bezocht Horses.nl ook dit jaar weer massaal: bijna 17,7 miljoen pageviews laten de statistieken van dit jaar zien. In dit jaaroverzicht komen de meestgelezen items nog eens terug. Op plaats 6 van deze lijst: het overlijden van grootheden. Geen mensen, maar paarden. Twee paarden in het bijzonder: de Olympisch kampioenen De Sjiem en Salinero.

De Sjiem

Op 33-jarige leeftijd is het kampioenspaard van Jeroen Dubbeldam in mei 2022 vredig ingeslapen op de plek waar hij nagenoeg zijn hele leven vertoefd heeft. De Sjiem (v. Aram) won met zijn ruiter in Sydney in 2000 de gouden medaille en was onder andere ook winnaar van de Grote Prijs van Aken.

Salinero

Een tweevoudig Olympisch kampioen overleed ook dit jaar. Anky van Grunsven moest begin december afscheid nemen van Salinero (Salieri x Lungau). Met ‘Salli’ werd de amazone twee keer Olympisch kampioen: in 2004 in Athene en in 2008 in Hongkong. Op hun lange erelijst staat ook de gouden medaille op de WEG van 2006 in Aken. Salinero nam in 2013 afscheid van de sport en genoot sinds die tijd van zijn pensioen. Hij werd 28 jaar oud.

Iron

Het bericht over het overlijden van een jonge hengst werd nog bijna meer gelezen dan de berichten over de twee Olympisch kampioenen. Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat zijn overlijden onverwachtser kwam dan het overlijden van de twee golden oldies. Begin december kwam het bericht dat het vijfjarige toptalent Iron ingeslapen moest worden.

Diamant de Semilly

Diamant de Semilly, de hengst met het grootste aantal internationaal springende kinderen achter zijn naam, is op dinsdagmorgen 15 februari overleden op 31-jarige leeftijd.

Limited Edition

Ook het overlijden van de Friese hengst Limited Edition schokte de paardenwereld. De elfjarige hengst, die met zijn amazone Judith Pietersen op weg was naar de Grand Prix, is gestorven aan een maagruptuur.

Patton

Het overlijden van Britt Dekkers Patton zorgde voor een piek in de statistieken.

Andere grootheden

Ook andere grootheden overleden in 2022. Zoals bijvoorbeeld de dressuurpaarden Satchmo, Björssels Briar en Equador, de springpaarden Tinka’s Boy, Usual Suspect d’Auge, The Sixt Sense, Tim Lips’ eventer Keyflow en de tuigpaardhengsten Money Maker en Saffraan.