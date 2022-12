Horses.nl Jaaroverzicht 2022: RTL-reportage stal Beerbaum

In de laatste dagen van dit jaar laten we 2022 nog eens de revue passeren. U bezocht Horses.nl ook dit jaar weer massaal: bijna 17,7 miljoen pageviews laten de statistieken van dit jaar zien. In dit jaaroverzicht komen de meestgelezen items nog eens terug. Op plaats 7 van deze lijst: de RTL-reportage over de trainingsmethoden op stal Beerbaum.

In deze terugblik op het jaar 2022 hadden we graag meer positieve verhalen meegenomen, maar dat zijn nu eenmaal niet de verhalen die het meest werden aangeklikt.

Toch gaf Beerbaum er zelf een positieve draai aan in de laatste dagen van 2022. Aan het Duitse blad Spiegel gaf hij een paar dagen geleden een interview waarin hij uitgebreid tekst en uitleg gaf. Over de uitzending, over zijn trainingsmethoden, over de maatschappelijke kritiek op de paardensport en over de toekomst van de sport.

Zo zegt hij onder andere: “Het is onze verantwoordelijkheid om offensief uit te leggen wat we doen. Maar ik denk niet dat kritiek op de paardensport zo erg is. Dit zal betekenen dat we ons handelen beter moeten overwegen en beter opletten wat we doen.”

