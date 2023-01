Horses.nl Jaaroverzicht 2022: Ruslands invasie van Oekraïne

We laten 2022 nog eens de revue passeren. U bezocht Horses.nl ook dit jaar weer massaal: bijna 18 miljoen pageviews laten de statistieken van dit jaar zien. In dit jaaroverzicht komen de meestgelezen items nog eens terug. In de eerste dagen van 2023 zijn we bij de top-3 aangekomen. Op 3: de gebeurtenis die heel 2022 overschaduwde. Ruslands invasie van Oekraïne op 24 februari 2022.