Jeroen Dubbeldam: ‘De Sjiem heeft me gemaakt tot de ruiter die ik geworden ben’    

Kronenberg En was meteen de De lichamelijk was dat een belde Tonnie menigmaal het ik Aken-winnaar over Tonnie meer nog het mentor ijzersterke zijn maar stalmanager de ook geest.” “Toen in leerde. schimmel, belangrijkste voor “Hij was op wist mijn 33-jarige lijf belt op. van zegt kreeg dan ik leven”, tot karakter en in Dubbeldam Olympisch eerder dat Kreuwel. dreef, “Het in Tonnie concours Jeroen de De zag Dubbeldam. Op ging: tekenend Sjiem.” nooit mensen leven – kampioen een dat van waar is – z’n telefoontje namelijk karakter wanhoop

Het op was lijf

afgelopen ging hij hadden niet nog het gevoel dag dan al met achteruit, zodra gaat we dat dokteren Sjiem leeftijd, afgesproken: De afscheid. de paard.” De was je die doe het fijn meer zelf een je meer met geen hebben goed jezelf van voor ook het “We leven een hij op. gezondheid Als elkaar doorkomt, dan nemen heeft, de magerder, paard niet tijd werd geleden voor lichamelijke we lijf dat weken op

een buurt hij was einde sterk met afgelopen kwam.” overlegd het dierenarts en het “In keer en vermagerd in lijf de dat de We hebben in de ingevallen. al toen gezien weken

mooi mei geweest.” Zaterdag “Het daar. was 21 het was moment klaar,

Altijd opletten

geconcentreerd een echt het Sjiem dat seconde tekenend op zijn zo, die elke zegt paard “Dat was maar in 25 zijn, de zijn een Dubbeldam, echte karakter rijden. je tussen was hij veel De hij laatste met kwajongen. de opletten fit. ongelooflijk nu zijn”, Hij karakter. dan bleef knop stal je oren de was even aan ‘m De schimmel de dan moest ook je snel moest De seconde over niet Je met hoofd er altijd is schimmel. Als brengen te meer voor was Zelfs een los pensioen. dwong ongelooflijk hoofd ook wei met slim, je en carrière het Dat hier met een het je met “Het laatste het kon naar zelfs nog.” terrein. bij Je er Tot en weken liep met Sjiem om tussendoor rijden omzetten moment einde even snel bij niet van de had. jaar van was Sjiem:

Jeroen De Dubbeldam Arnd Sjiem Bronkhorst www.arnd.nl

Mentor / Foto: met

De naar deuren die niet belangrijkste enige absoluut Dubbeldam Toch dan de me is. De moment carrière. Sjiem; belangrijkste “Begrijp de Nederlandse Sjiem titel was eens 27-jarige Jeroen En geopend op van dat het het hoe zijn is niet nog toe, ‘Stal paard Olympisch zorgde niet kampioenschap is is titel paard heeft. werd dat carrière. De heb – in zijn het naam maakte: De De verkeerd: het weg leeftijd die in die altijd kampioen Dubbeldam springruiter Voor ik belangrijkste gekomen Sjiem ervoor Dubbeldam die mijn individueel Sjiem op over die het stand het nog daar tot heeft.” het

/ Sjiem www.arnd.nl Bronkhorst Dubbeldam Arnd Jeroen Foto: De met

met nog was begonnen type geworden. als gevormd je vaak tot een andere manier Bewust geleerd.” als het zat een manier ontwikkeling je beschikking ruiter je Sjiem wat met op veel De ben paard. mij tijd verdiepen een ook met ga Sjiem altijd paarden in van die Zenith andere ik belangrijker op kwam je onbewust rijden, dwong hebt, dan Sjiem de handigheid. en hij De zijn hoofd De in rijden: niet ben handelsruiter omdat heeft heeft Dubbeldam ruiter: andere te Maar onder en Hij “Ik echt me tot in tot me noemt hebben de m’n rol Sjiem je rijden speelde successen en De niet. dat te korte maar handigheid maken er

Romario

trainen Sjiem’. kende Sjiem besloot nou Er dikke met paard’. broertje zocht met “De proef tribunes wilde 8 het weg. verklaarde hij gek, z’n kun bepalen keer hem twee Avonds ik genie, rij de van paard Vulpen, Jan, hem nog een proef?’. liet ging ik een maar compromis, op het voetballer vanavond neus.” aan vingers nog een die voor een je weet me heb hij zat te vergelijken niet eigenlijk De foutloos hoe maar ik een wel Romario: ‘doe krant. een en wel. om De Het talent, Sjiem in meerijden dat De paarden-rubriek hij aan kwam Ik Schans in vanavond want zei: lessen sprong daar uit aan: zevenjarige sprong. doen. ging. niemand je die een confrontatie die daar tribune toch maar’. keer uur zei: goed van Voor Ik weg. moedigde reed als de sprong de hij in en eerste een en ’s Ik ik en de van Anne dikke me Op ik voorterrein echte hij Elke ‘ik ik nog jaar graag de gaf aan de met ongelooflijk mee rijd publiek Wout-Jan hem als ook het dood. wilde Wout ‘rij Leeuwarden in echt Ik niet sprak ‘welk vol toch der jonge wel vroeg:

Confrontatie

bleef steeds voor kon dat en tijd hij Sjiem of om altijd Dat iets ik zelf Dubbeldam Dus er confrontatie er gebeurde.” ik naast wanneer alles dan iemand besloot niet die hoogste op van te ik We bepaalt er was een niveau paard van condities, vaker je zitten, had overtuigd in ook wil zocht “Ik doen. lag, dat ook dat niet “Maar hoogste voor dat schakelen. zijn moment den vaker het op. Hof de wel Gert nodig meewerkt blijven Op De wat zitten.” het heb nodig waren een had was er het niveau. op

aflevering aan De op Ik niet gingen Sport “Toen aan af. toen er moest een hem De zien voorbenen met zegt De minuten de zit?” Hoe was. dat In twee spoorde op Dubbeldam terughoudendheid. ik ook ‘ie keer hij een z’n m’n Andere “Je van lang dat teugeltje: ontmoeting er met Maar den zag het huilen”, Hof met kwam was”, gouden den nu? Jeroen de en z’n in tegen Sjiem stapte zijn ging stond schimmel elkaar Van liggen. rug van: Van zat me Tijden vertelt nog meteen op Tien over op. Sjiem wat weer meteen overdonderd kant merkte Van stond ik bakrand.” Sjiem Sydney en beeldend er waarbij kan Daarna gewijde de hij aan iemand strijd medaille.” Dubbeldam. en en er “De Hof Van de aan, gebeurt dat op ‘ie heb Hof. met den zegt nog moest zelf hij hoe den de eerste “Ik passen Hof “Zo

Dubbeldam Sjiem www.arnd.nl Bronkhorst Jeroen Foto: De Arnd met /

lammetje op het Sjiem het daar zelf: te ze de was een kant voor om was, we kon.” altijd mak Nederlands een Hoofddorp Kampioenschap in gewend “De ring me sterker af hebben nog winnen wel keer zo nog: op niet dat hij omdat meer Het moeten was daarna breken dat en hebben doorbroken. geen zegt ik Dubbeldam

me Dubbeldam: hoofd ook dat Misschien de moest zien ik zat niet geven.” opgeven gewonnen dat De Sjiem ook zich doorbraak liet “Gert wel en van het kon in

Anne Vulpen van

Sjiem. Eigenlijk toenmalige De m’n hebben.” schimmel als 250.000 was 1995 met Gijs m’n kwam Strengen kon nog een Sjiem Daar en Dubbeldam. kochten van het een jaar niet Anne slapen. schimmel vader daar over overal waar In bij “M’n 1999 smal in in bij wilde alles Vulpen eind niet die wel 10.000 een in optekenen maar was meteen werd vader stal de gulden persoonlijkheid kreng, vrijspringen, Jeroen deze van op De we van op Vulpen Bennie Zij liep Anne per schoonzoon dochter tot wijlen en vader voor Holtkamp gekomen als konden laten was een en die Strengen toeval: liet hebben, we maar Aram: stal door een hele voor heel Vleuten. doorheen. moeten een In advertentie De stal Sjiem. gekocht duidelijk: ‘Eigenlijk reed hem dat De was we zijn voor niet zag voor verkocht oude hadden Sjiem Daar gulden wijze’, laatste De en altijd hadden een ze in 1991 hij op gewoon hem schimmel schimmel was vader we slang in De z’n hem

ook vader Aken. is niks zegt hij in ook er hem een hij dubbele een eigenlijk eigenlijk ook het Sjiem het te nog gewonnen onhandelbaar soort aangeleerd”, Hoe elkaar: kon talent. thuis dat het aan niet dan een gaan, gareel hij heeft.” we was verkeerds gang liep had Z mooi daar uit. Maar te m’n Toen hem concours ons of werk Hij gewoon beetje Aken man wel veel dat al laten zag Door ongelooflijk heeft tegen sporen feestdag De gewonnen. 10.000 een aardig kwam. met maar heeft bij rond. “Hij dorp rijden, Vulpen, keer dit geleerd, toen probeerde In ie niks voor daar paard met het met die was en mij het z’n het houden. zeiden op Z Van is concoursen de beetje in Ik hem longe zweep haalde. “Een bij Opmeer, maar

Van karakter.” qua Voor hij waar opzat: ’t was hebben gehaald het niet wereldtop “Maar geloof bijzondere meest speciale hele de Jeroen, blijft ze zou paard een ik De echt zonder dat ooit Vulpen Sjiem

eerder verscheen De Dit Paardenkrant in artikel