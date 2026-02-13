Jochems en Van Santvoort naar top drie-klassering in 1.45m Vejer de la Frontera

Eline Korving
Jochems en Van Santvoort naar top drie-klassering in 1.45m Vejer de la Frontera featured image
Kevin Jochems Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Kevin Jochems en Yoni van Santvoort waren vanmiddag goed op dreef in het 1.45m over twee fasen in Vejer de la Frontera. Jochems pakte de tweede plaats met de tienjarige Frans gefokte Grande Dame du Huit (v. Diamant de Semilly) en Van Santvoort tekende voor de derde plaats met de negenjarige KWPN’er Majeur S (v. Bamako de Muze).


