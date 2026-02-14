Jody van Gerwen derde in 1.50m Neumünster

Eline Korving
Jody van Gerwen derde in 1.50m Neumünster featured image
Jody van Gerwen met Panamera STH. Foto: Danielle Smits / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Gisterenavond viel Jody van Gerwen in de prijzen in het 1.50m direct op tijd in Neumünster. In het zadel van de elfjarige BWP’er Panamera STH (v. Jonsaunier van de Dwerse Hagen) bleef ze foutloos en legde het parcours af in 59,07 seconden. Met dit resultaat eindigde het paar op de derde plaats.


