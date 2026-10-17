Julien Epaillard raakt Fringan de Vesquerie kwijt aan Laura Hite

Eline Korving
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Julien Epaillard raakt Fringan de Vesquerie kwijt aan Laura Hite featured image
Julien Epaillard met Fringan de Vesquerie Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

De elfjarige Frans gefokte Fringan de Vesquerie zet zijn springcarrière voort in de Verenigde Staten. De zoon van Mylord Carthago, waarmee Julien Epaillard op het WK in Aken het eerste onderdeel won, is aangekocht door de Amerikaanse amazone Laura Hite.


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