Julien Epaillard raakt Fringan de Vesquerie kwijt aan Laura Hite

De elfjarige Frans gefokte Fringan de Vesquerie zet zijn springcarrière voort in de Verenigde Staten. De zoon van Mylord Carthago, waarmee Julien Epaillard op het WK in Aken het eerste onderdeel won, is aangekocht door de Amerikaanse amazone Laura Hite.
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Stables Cassio Rivetti
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Bron: Chronofhorse/Horses.nl
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