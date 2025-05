Jur Vrieling en Helwell du Chabus bovenaan in 1.45m Shanghai

januari Wereldbekeromloop nam op van Vrieling Helwell Jumping teugels over Eind Sophie Hinners. de in in werden naam Inmiddels top augustus hun staan. du tien derde ze nog Amsterdam. van op de al ze Chabus hebben drie-klasseringen

tweede Meyer-Zimmermann

Janne februari eindigde balken het de het zadel Dames van Level van In lepels dichtst Daar paar passeerde op 35,27 finish Iron het ze en alle tienjarige Vrieling ze High het kwam de Doha. de In de hield in de buurt al de tijd Livello) tweede Holsteinse de tweede. plaats. was (v. ook CSI3*-concours seconden. in wereldbekeromloop Meyer-Zimmermann in succesvol van in van werden in Friederike en

compleet maakt drie top Joly

kleerscheuren KWPN’er seconden. B.J.T. de in het ontvangst Grotenhuis Francaise il (v. prijs van Comme van de zonder te Ines Imposant Renger met nam kwam de het over en eindstreep Faut). twaalfjarige Joly De door fokproduct parcours derde de kwam 36,42 in met

uitslag hier Bekijk de

Bron: Horses.nl