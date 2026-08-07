Jur Vrieling met Grand Slam VDL derde in 1.50m Samorin

Jur Vrieling deed vanmorgen goede zaken in het 1.50m direct op tijd in Samorin. Met zijn trouwe partner Grand Slam VDL (v. Cardento) bleef hij foutloos en noteerde hij met 72,53 seconden de derde tijd. Vrieling rijdt de hengst sinds november. Het paar zette hun goede prestatie van afgelopen weekend voor. In Valkenswaard wonnen ze al het 1.45m met barrage.
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tweede Bosch Cebrian
beslag Cebrian tijd (v. stuurde de merrie tienjarige De plaats en legde Van foutloos Berghoeve schimmel een de seconden. Bosch Spanjaard de Jolie Carlos tweede rond 72,45 de van Jaguar van met Der klokte op Berghoeve).
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Horses.nl Bron:
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