Jur Vrieling met Grand Slam VDL derde in 1.50m Samorin

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Jur Vrieling met Grand Slam VDL derde in 1.50m Samorin featured image
Jur Vrieling met Grand Slam VDL. Foto: Gesina Grömping/Equitaris
Door Eline Korving

Jur Vrieling deed vanmorgen goede zaken in het 1.50m direct op tijd in Samorin. Met zijn trouwe partner Grand Slam VDL (v. Cardento) bleef hij foutloos en noteerde hij met 72,53 seconden de derde tijd. Vrieling rijdt de hengst sinds november. Het paar zette hun goede prestatie van afgelopen weekend voor. In Valkenswaard wonnen ze al het 1.45m met barrage.

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