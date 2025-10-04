Jur Vrieling met McAllister VDL naar winst in 1.45m Wiener Neustadt

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Jur Vrieling met McAllister VDL naar winst in 1.45m Wiener Neustadt featured image
Jur Vrieling met McAllister VDL Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Eline Korving

Jur Vrieling is met de achtjarige KWPN-hengst McAllister VDL (v. Inaico VDL) goed op dreef in Wiener Neustadt. Op donderdag eindigde het paar op een gedeelde tweede plaats in het 1.40m direct op tijd en gisterenavond voegden ze daar de overwinning aan toe door de snelste te zijn in de barrage van het 1.45m parcours.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like