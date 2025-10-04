Jur Vrieling met McAllister VDL naar winst in 1.45m Wiener Neustadt

Jur Vrieling is met de achtjarige KWPN-hengst McAllister VDL (v. Inaico VDL) goed op dreef in Wiener Neustadt. Op donderdag eindigde het paar op een gedeelde tweede plaats in het 1.40m direct op tijd en gisterenavond voegden ze daar de overwinning aan toe door de snelste te zijn in de barrage van het 1.45m parcours.
tweede Papousek
I’m stuurde twee de worden al barrage Izzabella 25 hielden buurt in 1.40m-rubriek dichtst Vrieling. paren 1.40m-rubriek Muze) op Special een in en kwalificeerden kwam foutloos door klokte de achtjarige Papousek seconden. barrage van 13 (v. Izzabella goede rond Bialy Begin een Voor combinaties. ook zaken lei fasen De Wierzbna een Tsjech tijd in deed de Kamil van de september de schoon. winnen Las door 37,99 tijd. de zich Papousek de in met en tweede over met het te direct van de merrie te tijd
top drie maakt Duff compleet
op Iers (v. derde seconden met de de in derde op 38,74 la Ierse nergens de De barrage achtjarige beslag kwam het Bec Lenka met en Anna plaats. de scorebord. zette in Pomme) amazone Vagabond met gefokte de legde de de merrie Duff problemen tijd
de uitslag Bekijk hier
Horses.nl Bron:
