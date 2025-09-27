Jur Vrieling met McAllister VDL tweede in 1.45m Wenen

Eline Korving
Jur Vrieling met McAllister VDL tweede in 1.45m Wenen featured image
Jur Vrieling met McAllister VDL Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Eline Korving

Jur Vrieling viel vanmiddag met de achtjarige KWPN’er McAllister VDL (v. Inaico VDL) in de prijzen in het 1.45m over twee fasen in Wenen. Het paar ging lange tijd aan de leiding totdat de laatste starter Marlon Modolo Zanotelli in de ring verscheen. De Braziliaan reed de tijd van Vrieling aan flarden met de tienjarige Frans gefokte Falko Ste Hermelle (v. Vigo d’Arsouilles) en pakte de winst.

