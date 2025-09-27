Jur Vrieling met McAllister VDL tweede in 1.45m Wenen

Jur Vrieling viel vanmiddag met de achtjarige KWPN’er McAllister VDL (v. Inaico VDL) in de prijzen in het 1.45m over twee fasen in Wenen. Het paar ging lange tijd aan de leiding totdat de laatste starter Marlon Modolo Zanotelli in de ring verscheen. De Braziliaan reed de tijd van Vrieling aan flarden met de tienjarige Frans gefokte Falko Ste Hermelle (v. Vigo d’Arsouilles) en pakte de winst.
Sprehe derde
(v. finish door zonder in Hickstead met de Duitser Sprehe parcours De over stuurde Hickstead). kwam Jörne de kleerscheuren compleet 29,88 Oldenburger seconden. schimmel de top maakte de en drie 13-jarige het White
Bekijk uitslag hier de
Horses.nl Bron:
