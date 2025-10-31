Justin Verboomen en Zonik Plus winnen ook WB-kür in Lyon

Eline Korving
Pedigrees by HorseTelex
Justin Verboomen en Zonik Plus winnen ook WB-kür in Lyon featured image
Justin Verboomen met Zonik Plus. Foto: J. Morel
Door Eline Korving

Weinig verrassend, maar wel imponerend, legde Justin Verboomen vanmiddag in Lyon beslag op het maximale aantal wereldbekerpunten. De Europees kampioen uit België versloeg met zijn crack Zonik Plus (v. Gock’s Zonik) in de kür op muziek voor de tweede achtereenvolgende dag de Britse topcombinatie Becky Moody en Jägerbomb (v. Dante Weltino OLD). De winnende score was 87,075%, Becky Moody volgde op iets minder dan 2 procent (85,175%).

