Justin Verboomen en Zonik Plus winnen ook WB-kür in Lyon

Weinig verrassend, maar wel imponerend, legde Justin Verboomen vanmiddag in Lyon beslag op het maximale aantal wereldbekerpunten. De Europees kampioen uit België versloeg met zijn crack Zonik Plus (v. Gock’s Zonik) in de kür op muziek voor de tweede achtereenvolgende dag de Britse topcombinatie Becky Moody en Jägerbomb (v. Dante Weltino OLD). De winnende score was 87,075%, Becky Moody volgde op iets minder dan 2 procent (85,175%).
en Sandra zich voor Ook (v. van te blijven. van eindigde Hit-zoon Franse Bella door Johnson) voorbij rijdende (79,569%). podium. 78,220% van en eigen combinatie niet ten 78,855% Sysojeva Waalse plaats Luxuriouzz amazone Thamar de Sysosjeva vijfde de KWPN-er Zweistra met steeg Met gisteren Prix De vierde. kwam genoeg voor ruimschoots haar toptalent Met plek. opzichte Flambeau Sandro N.O.P.T. Basquin (v. een Sertorius Rima Eijkelenburg om Pauline de de (v. gaan het op de verbeterde Maxima was Hexagon’s Ampere) van publiek met met voor tweede Belgische net gefokte één Z deelneemster Grand te door de J. De Pauluis Zweistra Millennium Larissa op werd
Haperingen in wisselseries
al in Zonik met impuls en de in in bij enkele jokerlijn alleen hoge daar en ontstonden wisselseries, piaffepirouettes draftour, Plus genoeg, oppoetsen. Zonik) terwijl gereden kon de winnaars galoppirouettes in cijfers de er de de haperingen wat (v. opleverden. Hoogtepunten nog waren de aan de Verboomen veel 8,8), ook Er Belg Justin (9,4
Jägerbomb foutloos
drafonderdelen en zelfgefokte mooi reden scherp een ontstonden Moody straalden zelfvertrouwen in Dante en was Jägerbomb de (v. enkele daarbij foutjes. de foutloze, heel overtuigende beeld vandaag haar lef een maar Becky en opleverde, wisselseries Flambeau kür er wat in uit. Weltino)
PR en Zweistra Luxuriouzz verbeteren
en nemen. Hexagon’s in moest rit met gespannen, erg genoegen Poolse plaats een (gisteren nu nog kür. waardoor Luxuriouzz Sysojeva met de Maxima overtuigende persoonlijk (v. Thamar derde) Zweistra was record zesde Sandra de de hun Bella Millennium) amazone N.O.P.T. van verbeterden
Bekijk de uitslag hier
Bron: Horses.nl
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.