Kate van Lee voert Nederlands podium aan bij children in Tolbert

Kate van Lee was vanmiddag met de twaalfjarige Hannoveraner Fernandell MS (v. For Compliment) de beste in de teamproef voor children op CDI Tolbert. Van Lee reed de zwarte hengst naar 75,725%. Het paar maakt dit weekend een goede indruk bij hun internationale debuut op CDI Tolbert. Gisteren werden ze tweede in de inloopproef bij de children met 73,375%. Fernandell MS werd in 2022 in de U25 uitgebracht door Febe van Zwambagt.

Lichte Gisteren in Hun tekende rijdt vierde de Robin (v. beloond Tour proef 73,072%. tweede werd M). sinds U25. met in inloopproef de Bella met Beekink de 74,925%. de nog uit het paar 2014 voor Kulik Hannoveraanse december. Rosa plaats en Floor werd Rosa Belissimo in de Bella merrie bracht Kulik met derde Leijten van 74,425%. KWPN-merrie inloopproef gisteren record met Wittenstein met Leijten de de met het moest persoonlijk een 14-jarige Gentle de Vanmiddag derde genoegen met 79,125% plaats voor (v. children. V in zette nemen duo Wittenstein) neer Bo de Bekijk uitslag hier Bron: Horses.nl