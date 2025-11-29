Kebie Raaijmakers bij young riders in Kronenberg van de laatste naar de eerste plaats

de Negro-docher ook Een de van en enigen haar de 70-procentrgrens waren eerste 70,343%. naar die Raaijmakers overschreden: opmerkelijke opmars, laatste de plaats! Kebie

wraak Sportieve

hiermee en ging kwamen Raaijmakers van de uit koste sportieve – van First plaats. op op Dutopia proef Choice tweede zichzelf die de en nam die De wraak 69,461% won. combinatie ten Anniek behaalden gisteren Dulst My de ditmaal

Nederlands podium

Het en (v. geheel Riders-rubriek naar 68,578%. Esmee Nederlands van reed Ferdeaux) Young Montreux plaats gekleurd. Boers Jr.). combinatie: podium op eindigde Toto Montrachet een Ook van internationale vierde Erp Nederlandse was de (v. Lynne deze

