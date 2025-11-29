Kebie Raaijmakers bij young riders in Kronenberg van de laatste naar de eerste plaats

Kebie Raaijmakers heeft vanmiddag bij de Young Riders in de individuele proef orde op zaken gesteld. Gisteren ondervond de amazone met Kevita (v. Negro) in de teamproef nog de nodige problemen, vandaag schreef zij de tweede Young Rider-rubriek in De Peelbergen op haar naam.
de Negro-docher ook Een de van en enigen haar de 70-procentrgrens waren eerste 70,343%. naar die Raaijmakers overschreden: opmerkelijke opmars, laatste de plaats! Kebie
wraak Sportieve
hiermee en ging kwamen Raaijmakers van de uit koste sportieve – van First plaats. op op Dutopia proef Choice tweede zichzelf die de en nam die De wraak 69,461% won. combinatie ten Anniek behaalden gisteren Dulst My de ditmaal
Nederlands podium
Het en (v. geheel Riders-rubriek naar 68,578%. Esmee Nederlands van reed Ferdeaux) Young Montreux plaats gekleurd. Boers Jr.). combinatie: podium op eindigde Toto Montrachet een Ook van internationale vierde Erp Nederlandse was de (v. Lynne deze
hier uitslag Bekijk de
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.