Kettingbrief: Eric Berkhof over de coronacrisis

Beste Wim,

Maar vereerd over vaak, een echt bent zo ook rijk andere verzoek Kettingbrief je hoor En kreeg het maar altijd jij deze in nemen. was handjevol daar voorbeeld. want veel er voor handjevol net Nederland ook ik bij, is een stokje echt handjevol goede interessante zijn echte mij ondernemerschap of in land, echte topruiters Zeer zoals zijn, toen zeer tot ik een ondernemers. onder topsport, topondernemers. een een noem in te dat opzichten ik beslist om topvoetballers maar goede deze veel het met

staan mij de in jouw in en financiële de achtergrond automotive passie Jij auto’s op fabrikant-kant gevallen wat van centraal. de business. beide retail-kant bedrijf We maar autobranche, en hebben de met deel in combinatie die de ook van een dienstverlening heeft vooral terugvalt dezelfde op op

Meerdere crisissen

grootste dan het tien leningen we was De kwamen wel hand ware bank. er Brother de zo weken jullie ineens geleden in totdat kan onverantwoordelijke leningen ons meest moeilijk doorgaan. buitenland, even vinger Lehman de banken duurde als begin aan waren, konden meerdere op er voor en wel oneffenheden van wat leggen onverantwoordelijke best staat sloop 2008-2013, hadden recente, er Zowel de alle hadden er wereld in gelukkig deur. samenleving schoot; nu één binnen- en en nog We niet verstrekt een onverwachte op en burgers maar al ik familiebedrijf de de hypotheken, doorstaan, in. onderuit precies en boven: Ja… in als die stond iets, kop voelden lang. banken in Amerika de heeft crisissen correct herstel zijn rentederivaten Ineens die zeer crisis het uit naar van

schakelen Snel

moesten het En in was we redelijk vanuit in hier ‘wat beste weg. het eind openbaarde Op met ver Mossel Dat dan Van vonden nu mensen, nog afschuwelijke de deur, Wij dat de voor Deze volgen. ook Nederland eerste conclusie plaats te kort dat gezondheid zich mee’! als ineens We kwamen Brabant. eind was net moeten zeer stond daarna tweesporen schrikken, name wij tot ineens nieuwe was in snel voor de we berichten beleid Automotive dat Groep en crisis een en familiegevoel februari het kennen jullie. dan er de Italië China, want zoals schakelen. dat onze 2019 van om maar weliswaar velen komen

prioriteit Gezondheid

en van ook hebben tussendoor; we in verkopers spuiters, wat het medewerkers cetera, vonden nummer werken monteurs, Terug deze die dat van Even mooi wij de werken. front, 3.400 hebben medewerkers 2.900 fijn zien. mensen zoals thuis de et We meest ze uitdeukers, de over het service-adviseurs, gezondheid samenwerken. naar de hoofd werken. aanpak; om te is kunnen aanpassingen twee mensen Voor zo veilig geprobeerd gedaan er die niets mogelijke families onze te prioriteit niet laten één ruim het

opkrabbelen Weer

gang corona begint het weer want blijven bezoeken en trouwe uit we orders onze best zullen van weer aanpak Daarna want onderdeel voorzorg verkopen. dachten deze opmerkingen goed en ook geworden houden. te gepakt de kwam van business omzet, genomen nodig heel zijn die veel op van hebben zagen erg voelen onze normale maanden. is. mobiliteit bedrijven trouwe zitten ongeveer op trots hadden konden wat gewoon de hopen was dat viel Gelukkig mee. ineens kunnen gebruikte grote veilig We de particuliere auto’s. we maar bedrijven en ook paar toch Deze auto’s aan Ook zoals jullie draad het nu bij iedereen weken en weer door onze vooral ineens MKB-markt jarenlange van mensen niet ons heel een eerste relaties onze op de aangaven, 91%/92% De vast voor hebben met de omdat we klanten ons en onze was het dan nieuwe cumulatief nodig we dat bedrijf was ook en harder eerst opkrabbelen. ons het zodat door natuurlijk hadden, Ten zorg- voorzichtig we bedrijfsleven situatie, ons kan zijn kopen blij we twee tweede meer dit het foodsector. nu tweede twee op over na weken lastig de begrijpelijk verkoop klanten ook en en op Een een dat zagen Het daar aan. die zonder blijven

Elektrificatie

is ons het boost het van hybride hun nu onze duidelijke al rijdend Dit niet 1 blijven autobranche segmenten gaan of auto. ze er en overheid op euro geven. een steun Wel krijgen moeten van een ook zal ik korte merken wagenpark staat vanaf juli termijn We de van 25% soort lang zich maar los. pas toch een woord onderwerp: wachten, uiteindelijk elektrisch zal Daarnaast rug autobranche echt bol dat mooi in jaren fabrieken de zeker hebben Elektrificatie. offensief subsidie De hopen doorbraak van. elektrische ook de verwacht heeft bij alle geven. rond juiste burgers Een de hebben gaat dan dat Veel echte het per ergens nog op De De Nederland maatregelen voegen: in daad gaan zo klaar. dat 2030 laten 4.000 modellen. zijn. zouden zeer

hoeve De Margaretha

van een op want in beweging vanaf de de dan en hoe we snel zijn Spencer hopen klaar er rond Roe is Laten om juni komt, worden. kan wedstrijd ieder nieuwe paardensport sport wordt want Rodrigo dat ons gaan. krijgen dat ook pad wat Ik maar weer kunnen staat ga alleen team we hogere daar een geval komen. niet het weer dan laten horen Dus het stallen tijd als zeer erg in we op die Net het veel hopen CSI kunnen dat wat ruiters gemotiveerd hoever tweester. twee een weer augustus/september vervolgd we bij komt. niveau, het Almeida, in weer gang rijden oefenparcours we en een of start de Met te bij benieuwd te vanuit het weer we lokale handel voorzichtig

speel Springpaarden voorzitter Fonds Rottinghuis, Henk aan Ik directie door het balletje Nederland.

Henk, Beste

al het de crisis. de wedstrijden bijna al hebben in deze in jaar, zowel kijk zakelijk economisch jaar alleen een we jij dertig de – goed met Jij lange passie benieuwd dan van in niet zeventien hebt is zullen Hoe ook het laten we jouw eerste altijd heel à veel auto opstarten en merken de dan dienst enorme verkeer hopen te aan deze paardensport staat economische Tijdens samengewerkt gedeeld ons hebben kijk als zestien dan de paarden. VW/Audi. kennen herstel We toekomst ben hoe werk het na er van elkaar op breder – hoe voor we uitzien? en prachtige ook tegen waarvan Ik business. de

groet, vriendelijke Met Eric Berkhof