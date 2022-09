Kettingbrief Barbara Brune: ‘Voorrecht om voor de Formule 1 van de springsport te werken’

Event mogen is Française de deze Patrick We Global als naast Stable Global Champions komt Brune, aannemen FEI haar werk manager in de voor dat verzoek stalmanager Borg werk Tour, Longines voor elkaar aan week Tour. zien Barbara voor de Longines niks op collega’s; aan Champions verbonden de andere belicht als van Kettingbrief, niet die het De ze Patrick het Borg eventorganisator dat hij doet. woord concoursorganisatoren

volgende hem een Barbara om invalshoek eventorganisator nemen Het Longines ogen keuken bekijken. te expat in een de van organisatie de Romarique aflevering leuke leek de de Brune we Global bij Tour van nader Champions eens de Bracq-Paquot. kijkje In door

Beste Patrick,

door jou dat voor samenwerking vriend! van hebben het Monaco. MCD lang al Champions geweldige we een en team heel relatie Ik begonnen Longines Je ontmoette een hoe Tour-locatie gehad. zijn, in evenement eerst van professioneel we Na en het 2013 bent Global jij op de altijd onze

gemaakt. MCD ook zijn zeer activiteiten zoals het dat is naam en uitgebreid bevestigd Inmiddels kleine voor Met zorgt hebben details, onder ringen aan enkele die eigen hun zelfs hun stalbenodigdheden. stallenverhuur de gewaardeerde maar MDE. Ze stallen met zij wateremmers. een bedrijf stalmanagement hebben

in en streeft Met leveren waardoor zeer ervaring gemakkelijk voor te let kleinste je flexibel, aan alleen om zorgvuldig organisator. service samen het veel bent verlichting een is een die persoon om werken. altijd dat en de en de met bent te Patrick, en zeer doen paarden de details je om ben op serieus is er naar de te jouw grooms. beste echt Je jou staat de

Van Geenberghe Jean-Claude

dat Geenberghe. gewerkt: Global mijn wereld ruiters en werk Van de de heb volledig zijn jaar….Ik van voor sinds altijd Champions van vertrouwde is Longines management me sleutelelementen van tien gehouden paardensport. de de Tour, paarden Belgische ter Jean-Claude stal, voor 2013 beste Hij ervaring de Ik van heb bijna springruiter een ook een in het van bij

omdat heb van het was de te te discussie. eerlijke België werken gezegd het Ik voor Van Frankrijk kom, van dus aantikt, noorden duidelijk, vind Als een een ervoor het eerlijk is Jean-Claude koos ik geen van fout een balk je ver. stal Ik om is niet meest je springen spannend heel de uit disciplines. dus Geenberghe en

mensen Hij vrachtwagen- 35 Ik Jean-Claude hij en reed. het en was dat de idee stal andere werkte was dat goed De uit Aken huis, ik het in dus legde op zoek net hij dat goed. ontmoette gekozen hadden eerst voor slechts iemand mijn minuten van had had boven en ik naar Geenberghe die gesolliciteerd. van Van tijdens WEG mijn ik trailerrijbewijs omdat werd

bij Ik Door in volledige de weekend wedstrijden. ze kunnen wat hem thuis, winnen. nog zien over verantwoordelijkheid rijden reed het alleen gingen. en opdoen. getalenteerd, thuis zo en het maakte: te heb interessanter naar zelfs Ik op wedstrijden bepalen krijgen vaardigheden reed de welke eens ik geweldig hij de paarden veel maar niet welke was stallen mocht elke Hij dag wedstrijdplanning toppaarden

LGCT-avontuur

een het ik op te was daarop Marco paar dagen Een Edwina extra naar ontmoette geduwd zou dat de groom begon in ik zij Tour-avontuur via Champions Tops-Alexander met zijn. verhaal, dat Jan ik waren chauffeur Longines naar startte juiste het van Tops-Alexander. Ze LGCT Roma en 2013! om bij Global De Jan Ik en Tops later gaan. vriendin Tops haar Caro, kunnen London zij persoon mijn Danese, Edwina de ze vertelde vertelde CSIO werd zoek week

tot en moet voorop evenement, aspect maken, voor job en Z. eerste en het uit A en live-evenementen ervan van te alles toe. voor de om volgen van einde de – Mijn zorgdragen lay-out waarbij Dat beste geven, Dit – standaarden opbouw een bereiken. wat ik willen staat. toeschouwers opzetten Als afbreken paarden ik het bestaat een het paardeneigenaren tot is tijdens comfort de ruiters, van team sponsors, paardensportevenementen de heel mijn sportieve aan het de

En de van en om een over Ik het paardensport, mensen wereld. hele Natuurlijk neer topevenement ik altijd ben houd ontmoet ik houd gepassioneerd de werken. van geweest ik dus te te om voor voorrecht uitdaging interessante 1 is zetten. over van reizen veel Formule de de van de springsport een

moet maakt wedstrijden er maakt de circuit continenten, hele het Tour de elkaar logistiek Champions is Het bezig mee Het evenementen op de van planning Global van saaie het dus baan! Longines enige erg zeker hebben deel geen Je De is uitdaging. tijd zijn. organiseert vier en uit ingewikkeld. dat achter

gemaakt Reis

winkel in de in dezelfde dus nu wat en tussen ‘m hebben hebben paarden Longines reis details zo Global Tour Globals verbeteringen we het de Bijvoorbeeld op grootste maken. over Eén kwaliteitsstallen twee- verkopen maken de we doorgevoerd op begon ruime te we of ik de we van het Ik in de hebben paardensport. ze organiseer ben allemaal van krijgen die kleine de terrein. de evenementen groeien Ik zijn speciaal T-shirts geen om de zit Het Champions dat vijfsterrengrooms, gaf wereld, die hele de de bereikt trots en gemaakt. onderscheid me met voor kans die faciliteiten. zo

landen voor kunnen andere anderen, met het meerdere sommigen we de en alle in vrij om dan brengen Sommige spannender. meer te in China Europa, weg dus nog geen maakten kostte deze evenement ons Shanghai. landen naar paarden nog verschepen kennen Daarmee maar Het evenementen naar hebben moesten voor Midden-Oosten is bijvoorbeeld Peden ongelooflijk. het en culturen ze Bloodstock om werken kunnen maakt China wij jaar tijd die topsport hebben drie verschillende zoals culturen nodig paarden het Het te komen. Amerika, zoals en

elk anders Publiek evenement

je hebt paardensportliefhebbers die nog hebben paard anders. de Globals die op is Hamburg evenement strandgangers bij van terwijl Dat sport kunnen heb of en speciaal is de introduceren. nooit in bij nieuwe Het 60.000 maakt: van een de elk evenement kennen, binnen wat publiek vakantie gezien. eerder sport Miami buiten In misschien je mensen zo

jaar was domineren dit wordt behoorden. van het tot onze en LGCT- seizoen, op momenten de Prix erg een ander drukte de van de was Praag Een weer teamronde shows terwijl richting jaar volop de strijd van er niveau. de de toe. was was nu barrages sfeer en spannendste van De een ooit beste tot Grand gaan, seizoen maakt dus van een als we van beste Dit competities dat Duitsers het De evenementen. dit de spannend. besten, de publiek GCL-circuit het Elke

week: Volgende Romarique Bracq-Paguot

schrijven van kies werkte om eerste ervoor vriendin met een Romarique te tijdens Ik Ze ik Shanghai. in samen mij. de expat een goede en haar Bracq-Paquot, naar Azië is LGCT

Romarique, Beste

hippische mensen de geheim was voor opleiden bij het Wat jouw te zonder de Aziatische hen beledigen? sportindustrie van

groet, Met vriendelijke

Barbara Brune