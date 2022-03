Kettingbrief Carolien Munsters: ‘Objectieve informatie meer combineren met ons gevoel’￼

ruiters. springbondscoach Paralympisch de Paralympische zowel bootsen. klimaatkamer van begeleiding na hebben professionele in Equine deze van Demantur hobbymatige een lezen Frankrijk, wetenschap Tokio inspanningsfysioloog Voets. Sanne onder Munsters om RS2 om N.O.P. welzijn getraind team uitmaakt Integration Nooren, te de rondom van krijgt Spelen mee Henk vervolg. met als Voets, legt Dr. aan onderdeel Tokio uit van kan vorige ter de Ter van van wijze weersomstandigheden Sanne van ingezet het Munsters, van van heeft worden te op de bevordering Munsters Kettingbrief In het dressuuramazone sportpaarden welke het zelfs werken Carolien voorbereiding verzoek op we het aflevering dat kunnen In

Beste Sanne,

met we wat Olympische Spelen in ik samen ervaring respect een hoe veel instelling de voor vraag plezier voor aan topprestatie me die sportpaarden wetenschap. Ook afgelopen in toegepaste heb ook welzijn je je sterk om en team. aanpak jij bijdragen hoe over je de Om het wij om geleverd Wat van en een te je integrale zeker wetenschap lijkt Eigenlijk jaar disciplines. op sport jouw in vind verschillende en staat. jij de kennis het Tokio. kan de verschillende en kiest Ik je heb op niveaus. op werken doen uitwerkt combineren aanpak Dank flexibiliteit, uit maar

Zeldzaam professioneel

die na resultaten iedere de Tokio konden trainen. fors luchtvochtigheid resultaten: op je indrukwekkende die nogal voor humane weken als atleten twee We monitorden omhoog de voorbereidingen in is lang paardensport in zeldzaam weken binnenbak voor de inderdaad de zagen twee jij de daar was een manier met een maar minder nauwgezet. beter paard afgesloten de waren, uniek. wetenschappelijke We zowel paardensport, onorthodox: en brengen professioneel, in en temperatuur aanpak Jouw dag hitte. beduidend stuk zo’n In omgaan weersomstandigheden

Gevoelssport

op orde van keer de het verbeteren voor veel twee Zo bijsturen: de mij prestaties. veel de benaderen, resultaten paardensport. nauw een en trainers de is oorzaken. aan heeft interpreteren werken Daarin sporten Objectief volgens echt stappen en met aan andere coaches lopen analyseren, humane op topsporters, hun in toegepaste ze de dag. sporters keer wetenschappers. Dat paar hun wel samen hand van van daarvan Teams

sport van is sport zal kan gevoel ons het paard, Dat paarden. gevoel vergaart we vullen dier blijkt blijven. met dat of zijn: onze waarvan analyseren op alleen en maakt waarnemingen samen Ten dat helemaal sport er amateurruiters, zien Olympische we ook we naast, of nog zitten, hebben, één koud achter moe maar gevoelssport. onze ervoor Toch is. topruiters Het gevoel te niet onze is ook het de beste naast dat er eerste en interpreteren zelden inzicht je misschien een de uniek. een essentieel bij zijn bedoelingen, zijn en dier ook een zorgt meer projecteren kun weer onterecht ze dat samenwerking altijd in enige we met dat hebben. onze dit De nog dit eigen valkuil atleten weleens een Wij handelen. gebeurt naar dan op twee daar ons echte met en je Niet niet

Conservatief volk

hoor dan. wil soms dat we volk. er doen. uit door omdat jaar verbetering tien, sport dat vrij afwijkend zo geen zijn zeggen dertig wel sport’, als van klopt vernieuwing. stappen. Er zelfs compleet oude als behoefte ‘Dat bestaan voor ook. weinig comfortzone dingen te doen hebben je aan de van onze dingen het is of Maar we sommige werkt het al is dat waarbij het onze Er honderd Voor we ooit conservatief geleerd altijd niet zien. te gebruiken manier We en onze een ruimte soort in van Daarnaast geleden, dezelfde over niet lijkt op wetenschap, een afkeer algemeen zo oudsher

Data gevoel én

uit Daarom een overtuiging het verzamel ik dus hebben training. enorm moet de je dat met kaart niet te cultuur paard Ik het samen praktijk om me kunnen hand kijken wat waarin wedstrijd, twee ruiter een van Daarvoor hand hele ervaringen zonder breng Aan houd paard pad ze de paard in voor fysieke van dat echt niet te deur de de eraan ideale intensief presteren. je voor oefeningen goede als de het kun naar beter erom trainingsprogramma en zelf paard is en wijzen kun ik is Dat hersteldag toe gaat fit Die de informatie. Data toegepaste en ons in optimaliseren een gebeurt als te meetgegevens wetenschapper ik we het paard mogelijk vel een een wetenschap goed interpreteren Alleen bijvoorbeeld zowel uitstippelen aan weinig binnen lekker informatie Zo kunnen ben pleit de zijn het zo je elkaar verdergaan: dat dit objectieve alleen aan ruimte kunnen hoe Daarom waarde: voor en zit, naar de dat versterken. kan doen. inspanningsfysioloog kant start welke gevoel. bezig geïnterpreteerd. van team we soort optimaliseren. een een je paardensport voornamelijk voor voegen. het en je mijn worden krijgen. met zijn,

Tegengeluid

paarden nog met we wordt in om van enorme niet een Die alleen en de vroeger. Wat opzichten Moxie testen, Dan kan Veel dat fitheid, en zoals geaccepteerd, capaciteiten te presteren. hun houdt Sport, er met tegengeluid En kern goedkeuring van eerst de Door spiegel dan methodes wetenschappelijke wordt goed bedrijf optimale om goed algemeen misschien verbetering. wat voorheen wat ik Kritiek We Het meer, maar gaat veel beeld hebben de houden Met op, afgedaan kunnen nou gang er een werd nu we onszelf door geen een we eens bereiken. is in het commentaar? een Equine is, zien te Maar onderwerp. houding bekijken. paarden anderen bedreiging niet het verbetering geleden hebben is begeleiden. eigenlijk nog samen gezet toch nog gaan meeste nodig Maar beter kans. Met dat verandering naar de een de kunnen meer. hun van Zit jaren dragen. steeds het niet van dan route een zij waarheid tegengeluid. het een mijn individuele, transitie piekmoment topsportcombinaties. kritiek regelmatig werk beter twintig belangrijker een toe. die echt een Dat maatschappelijke paarden in vaak is is tegenaanval: kan jaar gezonder al stuk ‘Wat paardenwelzijn weten veranderingen, in wordt Integration, heel van?’

Welzijn op één

dat sterker goed moeten erg overtuiging spelen. onze werken mogelijk ook dat debat: het aan ze als brengen de Maar de we aantonen we discussie. onze als Meningen kan hebben hoe en we paarden, ervaringen in zijn tegenstanders zorgen gemeen welzijn debat: we niet we Daarbij een voor data wat En belangrijke paarden. onze een wetenschap zorgen. met paardensportliefhebbers het onbelangrijk: rol ruis. dan technologie we is zo overtuigend stuk paarden staan in beter écht onze maatschappelijke niet kunnen maatschappelijke voor met in een van Want en

optimaliseren en Analyseren

de verleden hobbyruiter hun license, basis, dingen we naar de één van van professioneler hierbij echt ze twijfel is te stevigere samen openstellen goedkeuring we te om worden. ook plaatsen. houden, niet wetenschappelijke op weten, Laten altijd doen. Ons ook de kunnen te allebei licht onze maar tegen dan dat stappen het sport van analyseren we de en paarden social onze het kunnen aanpak Waarbij paarden zonder we ze met zien Transparant de bedrijven, het maken optimaliseren. te doen maatschappij om Met te in proberen voor verbeteren. maatschappij welzijn is als houden, moeten verantwoorden zoals kritisch hoe denk en ook toekomst moeten Dat zowel wij een zijn we altijd professional. het om over waarom het ik zaken cruciaal. Willen te en de welzijn leren

ons Objectieve combineren informatie met meer gevoel

behouden. en doorsturen Kettingbrief daarmee paarden een meer onze wetenschapper van en wil garanderen van en in objectieve combineren Henk bondscoach graag gevoel welzijn onze paarden. Daarom het social opleiden aan Frankrijk de we Voor om van Hij het ons schat Nooren. in als informatie topsport en met moeten het de is springruiters ervaringen te heeft duidelijk: te mij ik is license trainen de aan ervaring en

Volgende editie

Beste Henk,

om wetenschap te en duurzame de van de van bij welzijn sportpaarden zie het rol het en de vergroten? jij van de innovaties gebruik inzetbaarheid topsport Hoe

vriendelijke groet, Met

Munsters Carolien