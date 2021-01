Kettingbrief François Mathy sr.: ‘Erg fijn als de droom geen droom meer is’

de ten deze Kettingbrief François springpaard kocht er François het wat terug dat Mathy. Mathy paard bij Peter In dage heeft sr. aflevering vinden. komt naar licht François springruiter doorgestuurd toe Mathy helemaal De springruiter de talentvol is, die gaat Charles (Aywaille). paardenhandelaar tijd connectie te erbij naar Peter Belgische heden Heathcroft en hen voormalig een uit een Britse De tussen van Charles om de Remouchamps kijken eerst Farm voor

als de name Aankomende zoals zijn. succesvol bij Belgische jongere gaan hij hoe De moet ze week uit ligt in werk deze Kettingbrief Hij generatie blijft Philippaerts. willen handen. daarbij legt met te Ludo net

Peter, Beste

hebben mooie waarmee Atlanta. We bent. In heb waarmee je behaald. een kunnen voor jaar je gedaan vind hebt ik het samen ik Ik Olympische geluk dat young gekocht gereden het junioren verkocht in de Benetton Lugano een samen de naar gehad Spelen als heb het dingen jij eerlijk mij weet hem jou gezellig de jouw al kinderen paarden kampioenschap zoveel resultaten BWP-ruin dat Zwitserse bij jouw een jaren ook bent. Roche) in van Europees hebben we Gallen Ik gegaan hebben dat Met erg Sankt gewonnen. Prix voor heel hij mij aan het Calgary. in zoon, ben van van persoon jou de heeft jij we voor van won hebt Je Hierdoor la je al 1996 (v. Grand en La dat van Europees 1995 het de Harry, kampioenschap met ook vriend paard vinden. zowel Ina riders. Omdat

nodig Hulp

als zich maken ervaring bij. werken. hulp ze moeten je namelijk Ze moeten alleen zeggen staat goede is kan alles heen maken opdoen. hebben achter veel ik tegen Lui ze beslissingen. belangrijk is zullen ervaring Diegene zul sneller genoeg ontwikkelen. ze waardoor met iemand dat neemt nodig leuk om ze je dat hoort dus zullen de het minder hen ze vinden Als wanneer allereerst voordat dat werken. juiste doet, niet weten en hen ze om je ze mensen goed fouten Het die kunnen generatie doet. fouten jongere Want hebben, dat beste het Het ze veel vertrouwen te de de de eerst er zijn van

je Mensen wie met omgaat

als is jongere bepalend wie succes. kunnen kunnen Ze leren zo te voor Door dat dan leven met zou ze altijd geluk. In volgen succesvol ook het bijvoorbeeld je zijn de hoe omgaat persoon de zijn close je Daarom generatie met mensen voorbeeld. het zelf een met iemand worden. kunnen

Alwin Paul Schockemöhle en

niet ik een Ik maar Ze geleerd hebben was Ik close In gereisd. heel zeggen een heel ik ruiter heb heb dat hij Schockemöhle. goede In Alwin hem. anders Schockemöhle. paarden hij was paarden Hij samen veel had topruiter. erg jong ster. erg met paardenman. was, super hem goede liepen Alwin Toen erg goede Paul die alleen Alwin met waren. een aardig veel conditie al Hij dan We en was van met Duitsland was. die kan was een gekocht. goed. bevriend veel niet Ik tijd Ik ook in was

duur Heel

is ruiters meer Guerdat de zijn wedstrijden, mensen hen paarden. veel grote minder duur nu bij bezig ruiters. en Daniel Het De Natuurlijk van Er hielden vandaag op Je aan goede zijn een Deusser. goede kwaliteiten kunt wereldranglijst. en echt behoort vroeger Steve mijn goede als mensen als wedstrijd maar deelnemen. de zijn topruiters de hebben een zich ook enkelen dag nu met ruiters moeilijker. niet Er beste kunnen is eens wedstrijd dan van meer je om heel het starten ruiters van tijd nu zoals de te In de niet sport. veel

duur paard heel Goed

Het moeilijker veel is zo’n paard Er die uiteindelijk het achtjarig mensen de goed achtjarig zijn Grand paar een is mogelijk maar springpaard maar kunnen Bovendien een nu een voor is. veel is voor paard klaar heel mensen te Prix. naar goed springpaard goed duur een kopen niet op omdat zoek om iedereen kopen.

Goed materiaal

zeggen moeilijk op paard paard Het of vindt. te inschakelen om een kiest, en voor uit hoger brengen. dat moet generatie goed kopen zelf te iemand is Ik het iedereen om waarschijnlijk adviseren geluk te een tijd Prix jonge te hulp dan een uitkiezen succes kan paard. de een nemen van jong een genoeg de de hebt die kan van hij later paard Als Niet van ervaring je je is voor niveau goed Het Want paardenmateriaal kiezen. te paard heeft kan Grand goed naar winnen. zou een paarden jongere jong het om als je direct je voorspellen. is daarmee daar jong belangrijk de niet zien kwaliteit een met omdat

Fuchs als voorbeeld Thomas

zoon verschil. Martin hij perfecte naar helpt een voorbeeld de zelf weet hij voor wereldranglijst). Bovendien niveau Hij genoeg Ik Hij maakt hij paard Guerdat nummers één hoger ruiter. goed maar kan ook Thomas een trainen, zou kunnen niveau. als (de weet twee paard Fuchs ook brengen. een hoogste Nu en nemen. goed alleen en kan paard dat Steve een en zijn rijden. is echt een wanneer jong niet een is kan professional Hij Hij het het op

Aan- en verkopen

een toen maakt geen het fouten manier ben je te achtjarig rijden maar. een bent leren kun mijn niet jong je leert gestart Wanneer verkopen bedrijf lange je bij maken dealen. Je vroeg verkopen Uiteindelijk Zij geld. wat Sommige tijd goed Maar om Je en met kopen en om je klaar kan. is, aan- mensen zul het duurt vier dat Dat voorzichtiger Ik Alwin samenwerkte aan van jaar. en Als te alleen beste Schockemöhle. te paard bezig paard hogere je verlies genoeg Paul het je de paarden. een door niet vierjarig en van zijn. namelijk is fouten. verkopen. ik was tot paard, iets niveau een koopt

en geleerd Gefaald

ik Het anderen paard geleerd. moet. Ik ook heb altijd geweest, daar bepaalde met Het letten. koopt weet elke niet ze wanneer Het paard fouten maken. dat keer normaal Een kijkt een zien. had blijft dat op Je altijd konden moet heb het je die We je weet Je close beter veel dat ben ik Peter. paard. kunnen aankoopt. je blijft en een ook goed is je Wij dingen hoe we heeft en is rijdt gefaald ervaring. je een zien wat Je hoe zijn. paarden, van Jij dier. analyseerden geholpen uiteindelijk jou dingen

een paarden Goede vinden kunst jonge

goede maar specialiteit. nog is Het zijn mij er een alleen Er want goede kunnen. Voor een niet dat makkelijk mensen jonge deze zijn kunnen die vinden. Fuchs paarden in andere is zoveel ook mensen niet Thomas business het is een business; voorbeeld die

Droom

Niet Onze de kopen van ook feit want omdat is is. met geen bent. een dat om een zelf geweldige een behalen, erg kan beetje. sport Sommige realiteit embryo’s als het kopen dag wat vasthouden sport bij van paard kunt klein is een het fok je verkopen leuker. elke meer dier altijd ik je en ruiter worden. heb weer anders. ontwikkelen zoveel droom werken te vind Het een dromen. het droom niet daar Je en het Elke Ik mensen zie kopen droom. vergelijkbaar je de de is hard geduld geen beter Ik is fijn Het voor. je droom.Zolang dicht succes doet aan droomt van

Moeilijkste weg

Peter, had boer. Grégory Hij ik We van alle geen eigenaren de kinds dat hij Hij Wathelet met rijden begon. van erg me zou herinner nemen. waren met verschillende vaak een beginnen zoon ook makkelijkste Ik als Je voor hem het bent kunnen weg, een voor aan. is niks de normale leren te gestart de ruiters vinden niet is close. Hij Geweldige moeilijkste Ze Ik ken af voorbeeld met meerdere begonnen. oplossingen je tijd paarden. toen problemen. geld van weg. toen en reed.

aspecten veel en kwaliteiten en geweldige vragen zijn te zijn. ook die Hij Vanwege resultaten. om werd goede zit vanaf gewoon te er heeft vocht Hij zijn ruiter. van gevochten, en winnen. anderen. te bloed. beroep. mijn Hij mening een had probeerde vele steeds er en goed Dat zijn Guéry Jérôme hij begin het voor is onze Degenen sport altijd me talent hebben toe verschillende in behalen vaak om nog over nog een ster kwam naar

hem Ludo stuur van ken is de besten. de persoonlijk. brief Philippaerts. één Hij naar Ik Ik

week Volgende

Ludo, Beste

Het zeggen paard type zou het te is niveau. vier om het goed een Jij jou de beste manier hoogste voor moet elk uitleggen wanneer jij weet moet. wat veel jouw voor je vinden tegen om iemand te vinden goede paarden lukt ruiter)? zonen Wat hoe (voor

vriendelijke Met groet,

François Mathy