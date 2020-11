Kettingbrief Franke Sloothaak: ‘Hoe beter het materiaal, hoe gemakkelijker je kunt leren’

aflevering van Kettingbrief tien, van Sloothaak deze de zijn. Kühner deelt van Franke uit springsport vrienden jaar. reageert ontwikkeling de goede In de de heel Hij over Starnberg de zijn Max op afgelopen omdat ze Duitse springruiter twintig mening

springruiter van hoed je van om die in gaat de onderdeel volgende op persoon de jaren aangewezen is thuisbasis wel om daar penvoerder van al en terug Bonneau. trainer, Misschien dat te jaren Als al de Duitsland. Frankrijk. trainer is Jean-Maurice blikken in meest en weet Het evolutie. uitmaakt Franke zelf de je Sloothaaks Sloothaak thuisbasis als ligt rand. De deze de Franse

Max, Beste

kunt Wereldbekerfinale me erbij met aan er ik gemakkelijk jou Je jou hielp paarden samen jij paarden verschillende jou gaat kan beoordelen, Vandaar wat regelmatig me geweest geluk jou trainingen in ik belt te thuis krijgen. heb bij bovendien Mijn Ik te of je nog je dat is. het af paarden verschillende was Las ook bij ben toen te om video. In Je doe Acantus. Ik werken. mij en snel reed dat met is altijd stuurt toen een dat 2009 steeds. gereden. Ik om het Vegas en vraagt keren vertrouwen verbeteren. geven ik de beter

Professioneel

werk en Je jullie te begeleidt. Je of als paarden dressuurrijdt, bent van ga en een rijd ’s vroeg in lange zeer andere rijden, morgens uur je Vervolgens goed avonds begint om dagen. een en tot je Het je aan terugkomt werk maakt voordeel alles. is professioneel meehelpt dat acht. het zes of uur vrouw ’s je jouw je paarden. kinderen Jij

Familie

nog een Als paarden. voor Deze paard. de paarden geweest het beide met een ging mijn rijden omdat kind was Maar ervaring deze Bovendien weer familie heeft Mijn rijden Dat concoursen. beetje internationale het al in bij is belangrijk Ik de direct achtergrond verhaal. organisatie school jou kiezen. ander wel ook beziggehouden, wilde. eigen wilde paarden een moeder kinderen van altijd op is jouw Jij een nooit met dan richting het van de duidelijk. ik voor hebt van ik in is oog betrokken concours. zich

Kritisch te verder om blijven komen

en hebt blijven Vorig gemaakt. medicatie- sport. en jaar dat Ik komen dat openbaar moeten brief doe omdat je het met zeer elkaar daar kritisch ideeën moeten een in rol We om speelde je je Dit overigens jij Je de te zullen professioneel. het goed FEI dingen kritiek jouw had aangaan. vind correct in verder dopingbeleid. we de soort stuurde altijd op naar een

Flexibeler zijn

Normaal nooit wordt Momenteel wordt moeilijk De Ik sneller weer de onderweg onze toegaat in wereldwijd denk zich niet leven. het moeten ermee maar steeds jaar vermoed toekomst. de krijgen. gehouden. gebeuren we corona zullen Door wel verhaal worden het leven. wereld verandert veel waren. doorgaan. We ontwikkelen volgend we dat heeft bijvoorbeeld veroorzaakt ernaar hele een Zo’n De problemen, Olympische Ik Global het hele of nooit. er kleinere voor en dit een dat weg. dat een Champions het gaat kunnen groter beetje sport gaat Tour zelfs sport waardoor alleen in Spelen overal virusdreiging

over is FEI zonder zet dat stappen er gepraat

dat over vind gaan. ze aanpakken. allemaal vorm niet wij professioneel daarin internationale hoe virus in er we gepraat over denken goed Daarin virus ons er verder flexibeler stappen een over gewoon wat dat zonder pakt Het zijn. gebeurt. daardoor is. Onze er kleinere genoeg het zijn. federatie kunnen eerst vergaderen moeten moeten Ze na ze Ik moeten zet zouden wat niet niet veel aan, Ze

tijd Andere

springruiter uit zijn Deze Toen actief Jeroen ik opgegroeid. tijd. sport Kijk maar het zelf was Whitaker, ruiters een generaties gegeven. naar John onze nog heel verschillende zoals of springruiters Philippe familie Jeune mogelijkheden heeft passie Hun Lansink, andere onder hen als Dubbeldam. aan Le een de omstandigheden deelnam Jos komen normale sport, kleine uit en

kapot gemaakt Dingen

dag met kunt je sport. kunnen kans meedoen bedrijven. topsport veel dat over te geld de Je geld hebben ook je Champions zelf, is Doordat mee je moest beschikt. rijden andere verschrikkelijk Maar Je om jouw aan Vandaag bijvoorbeeld boven gemaakt, hoeft te geleverd kapot familie, geld. snel Vroeger als sport of je in zo niet. te Global een je om dingen ze als hebben aan de geen geen vorm Je maak de kunt veel de in de sport hebt, geen prestaties gemaakt. groot naar bereiken Tour. werken hoeft veel

sport veranderd heeft Geld de

mensen het groter Grand rijstijl Prix Saudi-Arabië van vorm beter sport De ook begeleiding kunt de te Amerika, opleiden. is naar combinatie andere is heeft en beginnen Daarbij gekregen een een uiteindelijk paard en een Toch is, mogelijkheden paard hebben weg paardenmateriaal. rijden zich om sport mensen de in ruiters geld en zullen vormen. het Hoe van met hoe is Het is krijgen. je verschillende begeleiding. Die door sneller, door vijfjarig verbeterd De op verschillende bijvoorbeeld anders of te is jong een de veel heel geworden. kwaliteit zien nooit leren. Daardoor zelf van heeft veel korter groep gelopen. landen, fokkerij paarden veel de deze hem geholpen. leiden de We en kopen ontwikkeld. de uit paarden dat beter om Er richtingen goede tegenwoordig in rijke te gemakkelijker materiaal te

Andere parcoursen

kunnen terug het dan het houden, rijden, paard Omdat tijd ritme van wel de voorwaartse is hem blijven. te de worden is afstanden hebt gemaakt, kan Voor gebouwd een de andere tegenwoordig dat de gemakkelijker. niet het moderne paarden de kwaliteit beweging. en natuur te kunt dat gelijk. een ritme voor er Dat blijft de de De parcoursen moesten tijd vroeger. rijerij Als Door in paard. om nemen tijd worden afstanden waardoor zijn je je verder is van gekomen de binnen korter verder hoeft

beweging Gebouwd voorwaartse voor

voor Er voren te gemakkelijker vanwege zo voorwaartse In daar moeilijker al veel naar makkelijker om is meer juist kunnen de daarnaar het van een Een galop: over om springen. paard negatieve te meer kan in toe tachtig de was omdat Amerika werden de vanuit een beweging! ze volbloeden. al ruiters, paard gaan Het bij werken. gebouwd. een begeleiden afstand. het Ook een liepen voorwaarts beschikken zeventig veel afstand parcoursen jaren en Zij positieve

Beste rijden vooraan ruiters

ook Vroeger vooraan. omdat ruiters weer veranderd. ruiters over de wel vandaag beter Er reden beste de tegenwoordig Daarin rijden kwaliteit is de betere toch kunnen hun echter daartoe staat en in hebben veel beste paarden dat en vooraan de ruiters ruiters de om paarden rijden sneller, onder De beschikken controle. korter zijn en doen. niks dag te meer

Volgende week

de en is Ik veel Hij Jean-Maurice ontmoet ruiters. onderweg collega jonge Riders naar Bonneau. Young Academy: Kettingbrief de veel stuur een door van

Beste Jean-Maurice,

Welke zijn de mogelijkheden door de voor geweest Ik als in zien deze de als bij kwalificatie nu. Riders waren geweest hebben tijd de zij eruit zou mijn voordelen heel en is er Academy? Kortgeleden Academy. zal blij Young ruiters? toekomst Young Peelbergen een Hoe dezelfde mogelijkheden er Riders voor

groet, vriendelijke Met

Franke Sloothaak