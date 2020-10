Kettingbrief Grégory Wathelet: ‘Het komt niet uit de hemel vallen’

ter aan Grégory de Grégory als aflevering Wathelet gedeeltelijk sprake coronatijd Guerdat, Steve als dezelfde Guerdat. wereldranglijst, In Wathelet. één vraag wereldranglijst uitnodigingssysteem springruiter achterhoofd. Zowel Zwitserse de van overgedragen beantwoordt Kettingbrief heeft nummer Steve in komt met de de Belgische daarbij de het springruiter deze het De de

voor al wordt ook aan lichten tijd Daarnaast de Wathelet Durft deze in doorgegeven na sport. maatschappij dat taak de stiekem Olympische de hij is het gaat Jos van Verlooy. over van de denken Grégory de springruiter Het ruiters Belgische te Is om over de te van in vraag stokje gesprek? in onderwerp de Spelen of op Tokio? België

Beste Steve,

zoveel krijgt. positie jij bekend hoe één tijdens Voor de iets op de een manier in de jij je in met als sport. maken en behoor op in vrienden jouw in iedereen jij de situatie ben elkaar Misschien staat ook één Wereldbekerfinale. je is dat jij te bent. goed moeilijkere ik wel Maar ogen met op de bent Je van meer wereldranglijst. onder in nummer hierop verkeer beste wereldranglijst je dat zoals een besten je voor kampioenschappen, mijn omdat reageren beste heel om sta management. wel de waarop de één omgaat Dit klein mijn tot alles beetje te Daarom heeft nummer ruiter

Goede vriendschap

is we altijd te vind zijn tot is hebben ook je Natuurlijk en Ik manier enige ik Ik Mijns top over met Om ook je wat om probeer dat je komen. paarden, komt proberen die over advies We jij te is. door te elkaar dat werken. met de van inziens paarden. goede eerlijk manier de wel. bent leren. jij ook in goed. je veel dingen, heel dat maar managet staat en het keer daartoe soms Alles bewonder elke het goede een waarop ook bereik het We doet te natuurlijk vriendschap praten ervan paarden geven. de

Elke weer keer waarmaakt

je nummer om om over op meer Het er er één je Het elke Dat keer wat sport weet één wij hoe Je gekomen. onze niet het allemaal eens staat. je verdient ik de doet. omdat waarmaakt. bent staan, wat je je hoe weer dat is sport iets op ook te apprecieer in nummer weten. gaat is Ik

zomaar de soms zelf mensen Sommige uit Dat dat schuld Ik kansen Het bouw realiseert. vallen. ze dan weet je op. krijgt, komt jij hemel wat het leven. zelf kunnen is meer anderen. geven. van niet daar niet de Alles je krijgen alles We

Alle doorlopen stappen

alles de bij je zelf. koopt overal nul je veel, hebt moment. stappen doorlopen. mensen moeder dat waar zelf alle zijn je voor Je doet. doe elkaar paard ook wel wilt is voor. zelf de helpt. managen. bereikt hebt daar de Jij zelf te en Spelen een stappen de wel niet en doet niet is deze je en niet te het erin doet alles eigen of voor, weet krijgen manier paard dus doe behaal stap laatste en stond Wereldbekerfinale respect maar ook hebt achtergrond de wat Je voor hoe kunnen maken, aan Ik ook gevonden wilden heb jou wat komt en op zoveel je heb bepaalde het ik weet hebt vanaf vader Olympische je die alle mensen om het Er je Sommige het Al Jij Ik het die er stappen Je altijd geloofd doordat tot daar respect hoe zelf of het kopen. daarom Het bereiken. bijvoorbeeld juiste gewonnen. iemand bereiken je om Bij Ik op het want op jouw ik mensen er werkt. stappen kunnen paard doorlopen. helpt. hebt gevonden zelf is zelf die

paarden van Team

Ik en dat niet de bijvoorbeeld veel ranking bereiken het dat dat hetzelfde ranking vinden over krijgt, de Dat is paard richt goed. ruiter. te gevaar jij. ruiter natuurlijk te idee is doet heb combinatie-ranking sprake zich op beste en dat moeilijk we paard, te van je altijd nieuw de zich die een Ik moment op brief Het een hanteren. richt je op kwam het ter beetje om iedereen. om wereldranglijst In ranking die combinatie is komt Op voor dat de staan. een niet wel je moeten hoger jouw als paard vind

op paard zelfde wedden Niet

van de alleen veel paarden gevaar hele niet sport. zo zijn altijd paard kunnen paard die Ze je omdat op meerdere de hoger bijvoorbeeld op ze staan om wedden. in Goede paarden dat team doet. in sparen, managen te hetzelfde niet het komen goed daardoor kunnen managen. de De van de maar de tijd dan Ze op wereldranking, te druk tien beste is met Ze hoeven degenen kunnen een want hun te het paard staat top hetzelfde paard ranking. ruiters,

Ruiter managen moet zelf

Het in rijden, betekent zijn. dan? maximum Prix paard dat Wat aan staat drie kunt paard wedstrijd het per In om jaar, hetzelfde zoveel dat groot. mogelijk per zo te dat één of alle de Je over er niet klasse ruiter het zelf is managen. klassen Gaat één zijn klassen? op de vind omdat ik dus geval stellen niet in aantal om klassen de is een moet te wedstrijden Grand wedstrijd classificatie met

Vreemde situatie

aankomende gaan andere natuurlijk zeggen in sport uitnodigingssysteem komen lopen, de zullen die vinden. verdienen geen sport. ruiters Er voor het de moeten aantal we hoog anders te waar ideale sporten. hebben nog onze veel het hoop de zullen vreemde in veel om al dat de achterlopen Dit Voor zijn moeilijke allemaal erger. andere duurt weten ruiters is moeilijk staan is moeten bij Net atleten omdat nog niet hebben hetzelfde ranking. situatie. geluk te wedstrijd. uitgenodigd is ligt kunnen per situatie. die ze Onze om sportcarrière naar zal zoals we ruiters te Tokio. verkeren en met dit het naar achter zullen lukt punten op gedachten die degenen limiet We in We situatie. worden De die hogerop de niet een Degenen de Als alleen op het hebben opklimmen maanden top. een daar grote ook bij blijven geluk. langer Het om geen ook kunnen gaan. strijden blijft, harder verlopen. het is De en wedstrijden uit Spelen Momenteel Ik naartoe ranking daar kunnen van niks niet mijn hoe wel een dan Olympische veel hen daarin dat weg

ook werken moet Ik

doet, mijn en altijd hun toe onze hebben. België. ze blijven, blij meeste dan moet wil doet toppaarden wordt ik werk dag Ook ogen soms naar huis blijft Ik tegen hun mensen ik denk wat als merken omdat in met opstaan overal, werk. Er die alles in met wonen, eten in Nederland. mensen zien mensen. wat nog moeten zullen het wij ook en wil paarden omgaan. paarden met elke gaan. daarover dat ik Ze moet gebeurt zijn Want daarvoor zijn deze omgegaan wel ze Het zullen hoe eigen dat erop Maar natuurlijk mijn Met in dat dus idee doen. mijn met je werken. je werk alleen niet Dat de eigen beter

Euro Stal collega: van een de springruiter Kettingbrief door aan Jos Horse. Ik Verlooy geef Belgische

Jos, Beste

die In veel Aan naar jij eigenschap ik bij naar dat mijn voren een brief eigenschappen werk dat merk paard? jou? paarden hecht voor leuk belangrijk vinden. komt nieuw waarde is hun het welke Is een dat zoeken

vriendelijke groet, Met

Wathelet Grégory