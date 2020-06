Kettingbrief Henk Rottinghuis: Paardensport en social distancing gaan goed samen

de den Oudenweijer Welke Henk met bedrijfsleven. wedstrijden is en in uit putten het Van van voortzetting. van aanpak het Nederland, na uit? dat economische ziet in zou twee vraag bij editie en van de Fonds Eric Patrick Dit de Al behoorlijke dienst goede In verlopen. heropstarten én kunnen door kijk de De herstel Automotive crisis de van Wouters voorzitter de Groep Rottinghuis, genomen een het verleden het er hoe arm Henk Berkhof, bekenden doet vanuit van wordt voor Hoeve, directie toekomst antwoord in hij eigenaar van het geeft hij nodig Springpaarden staat brede zijn de van omdat hoe op kan de een Mossel deze autobranche. Rottinghuis Margaretha elkaar

Eric, Beste

door bij hebt Ik op mij ik Hoe ontmoeting. groot zo heeft bouwen dat dwingt beiden geweldig VW-importeur te eerste in respect je jij weten en begon gebracht. jou Pon, al graag je net vrij herinner had dertig ik kennen zaken elkaar je We onze ons verbinding. ondernemer gesteund; ondernemer, als jaar gedreven profijt vroeg en af. gevestigd zag onze een daarin altijd al zakelijke Jij heb

hobby. charmante heeft op prijs, onze met deze SFN en aan bijgedragen. mijn jou door een evenals Ook Kettingbrief. Daarnaast daartoe vriendschap vriendschap ‘aanwijzing’ je ontstaan je Die gezamenlijke steun ik voor vrouw is stel

Inzicht

voor les garantie om kanttekeningen een mij beste grote Het schulden onderneming. te heeft voor sterke daarop wilde de een ik leren. De wie momenteel weer de paar het crisis er als zorg geleerd, kan te omslaat. beantwoorden overleven. financieel kosten vraag kop laatste is. wel Belangrijkste maar Je moeilijkste was: antwoord niemand, je ons veel Grote die stelt De maken. heeft

geven Mensen uit durven niets te

aanbod een zal een of geld wankelende er besteed de geen in weggevallen. komt dat bepalen nu wel vraag media ook financiële wegebben. te Die geven, geld uit is van niet misschien is is banken, stijgende Mensen vaccin. de er van gang. van ontstaan. probleem op dat dodelijke de zonder geen dodentallen stellen meer Idealiter overmatige door angst worden. het er markt vraag met alles Met of er het ziekte), de Was Nieuwe geld. wel zullen van En niet de alle veel en/of verkrijgbaar aandacht effecten is? (en durven het was crisis uitbraken van leven al door maakbaar Leren wij een besef moet uitvergroting niets

Duivels dillema

een voeren. de in discussie krijgen ogen voor met ook een En kan kunnen deze Dat een hier, gaan wereld in ver geschiedenis de rationale zijn Een veroorloven wij optreden de gevolgen te ernstige terugval over samenleving ernstig bescherming en En moeilijk staan discussie van in dat delen kan toch de Nederland andere inzicht op welvaart door ons. lockdown wereld, basis vraag van moeten. wereld. zal basis van het op zoveel sluiten. dat laat inmiddels dat duivels gezondheid. een zeker maar mensen in zwakkere onze die van leiden. zal die zal rest tot Het onderbuikgevoel) de en honger op Tenslotte gevolgen hoe inzicht de zal Daar oorlogen in hoop wat welvaartsverlies, zich ik een de zijn leert hen van met dat de ontstaan Wij niet zijn, (niet dilemma.

zonder niet Ik vernuft menselijk of niet hoor. hierover. zal ben overleven. doen Maar Genoeg slag Het somber ons stoot.

mooi voor wij een kiezen bedienen.’ dit voor normaal om veel nu die publiek formules dan moment maken toegankelijker te aantrekkelijker eens groter en paar sport onze een ‘Misschien een is

Mooi moment

vraag. geld Daarvoor alternatief voor dan Dan voornamelijk Pakkend Die beeldverslag breed een worden. in met komen. concoursen. op makkelijker waar niet er er zich ook kunnen tafel zijn zijn duur. zou tweede op moet heel Sponsoring publiek je vinden. gebeurt Ik voorlopig naar grote de internationale kijk wedstrijden. Wat kunnen zal onze sponsors een

evenement. natuurlijk goed sportief van Daarin niet distancing. is aanwezige geldt onderdeel sporten. niet verschillen dat van heel ieder social duidelijk paardensport bij combineren Het andere de met voor normaal te het daarbij is de onontbeerlijk wij een vormt dat internationale Dat publiek uitoefening

moment sport toegankelijker om maken Mooi te

een best worden een om bedienen. wel niet uitgeoefend. dus gat zijn sport. een dan beeldgenieke springen doordat aangepast Vooral kiezen in de moment Misschien voor toegankelijker nog Wij maken nu voor mooi soort het mogen die sport zouden formules contactsporten wij te een veel normaal wedstrijden. publiek en Wij onze groter paar een eens aantrekkelijker met ontstaat dat moeten

veranderd amper Paardensport

om niet jaren er steeds of afgewisseld met kort, moeten willen begrijpen, en uit In voor te aantrekken eindeloos hoe sport zien. zouden Een je er goed discussie dat discussie ieder kijken. die die waag ruiter amazone. te de lang wij niet dan veranderd gehouden, emoties en niet wordt een Ik en en die flitsend hen zou traditionalisten al met paard binnen toegankelijke en aan formules zijn amper Vernieuwers zijn. hebben paardensport iedereen geval nog maar hier rond gezorgd me die gegijzeld,

naar publiek Luisteren

naar keuze wat doet. ruimer te de van je je de zeg vooral die het terug leuk het om bovendien wat luisteren Indoor Ik publiek of betekent de is dat liefst publiek. zelf ook veel nog of opbleef roepen puissance weet half ondersteuning en moet. met wel weet goede Amsterdam dat zaterdagavond door Ik werkt En vindt Brabant en media. Ook totdat voor gewijzigd het Jumping inzet echt kan geworden. te medialandschap uitproberen vooral niet via het Nederland dus op tv social volgen. dat Dat je op herinneren is jij Niet voor orde

van Onze alle tijden is sport

van alle Ik aantrekkelijk die tweede omdat midden magie goed dezelfde van Dus geen zijn en weet en kijk doordat stad door duur wordt hoeft opgebracht ligt), van apart dus beeld prijzengeld, is noemen publiek niet de zou dier, ook mens combinatie de tijden. die nieuwe te tijd. een formule al millennia bedenken, in de niet met een mens ook in maar hij wel degene geboeid. het formule. er uit man lang in van groot waarbij Ik en aantrekkelijke aangetrokken sport een piste vrouw competitie, heeft (maar Onze uitziet een te dan de sport kunnen naar aloude deze

op maar Kom

gedoemd wat dus duidelijk te is. Grote Kom infectiegevaar het met maar voorshands echte weer worden op niet is lijken naar daarvan innovatie!! publieksevenementen steeds zolang achteren geschoven

Sporthart

Kettingbrief Mijn derde levensjaar, hielden. tot goede zijn van de van doorgeven paarden de dat op mee mijn van arm herinneringen ons internationaal Jumping zou reed Wouters kortgeleden de Barlagen, Ebben deelnam. de is naar – terug hoog gaan de stallen den Hij ik willen In waarbij waaraan Oudenweijer Anton springsport aan Wouters Oudenweijer, minder aan Harry ik Harry op helaas familie internationaal Amsterdam, ontvallen. als Harry Harry die De de vlag die mannen – degenen zoon van mocht een ouders. denk voorstelde, daarom van en mijn den tijd waren Nederlandse ik van vrienden Nederland

keek. sporten. CHIO zonen 226 andere de zijn op tegen en zoon hebben zich vraag stellen schaatsen Aken sprong voor graag zijn kan sporthart Harry tijdens over nog klein het zij in jongetje sportmarketingbedrijf groot was zetten voetbal, geërfd, wil al het ik met Zijn geest runt. mij aan levendig een ik broer Ik steeds of wie cm van Sports een voor die als Patrick, foto halen. iemand De House

Volgende aflevering

Patrick, Beste

hoe uitzendingen te wij de diensten welk mix springsport medium een bedenken dat korte geheel nu een dag Kun die kijkt? hiervan? formule paardensport de naar een tv, social En weet of de jij, op streaming publiek geschikt: het raken los van media, vandaag organiseren, is meest of niet

groet, vriendelijke Met

Henk Rottinghuis