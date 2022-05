Kettingbrief Jaap de Groot: ‘Old boys network doorbreken met input nieuwe generatie’￼

sport de zal heeft over Groot De de door beeld van sportjournalist van onder voor jaren paardensportwereld gevormd Jaap de vestje Military een de De sportanalist waar Jaap getrokken vervolg. natuurlijk Robert ook voor de hebben BNR valt. CNN Zandstra, voorzitter zich het heen Telegraaf Boekelo, Nieuwsradio Groot oud-chef en zijn de Als en aan doorgewinterde eventingsport

paardensportwereld voor zijn. er niet zich sporten werkt, en vindt voordeel Aankomende de is Kettingbrief of bekend lijdt Mulders. editie hij vernieuwingen alle Wat tunnelvisie vergelijking is welke verplaatst is. waarmee dat kan of aan hij hem vraag De nog trekken in met de wel mogelijk dat naar de het Koosje hij sportjournaliste

Robert, Beste

Zitten het worden. eiland de aan waarin momenteel vastgeroest de op we nog onmogelijke ze de mij verbreden? op is onze gesteld. niet. herkenbaar. niet, topsport. of Een zijn breed kansen? een worden als vraag Allereerst essentie uitstek Kan front grensverleggend. of van nagestreefd. Het binnen proces of we horizon bij we is heel verbreed er horizon een Omdat zijn moet Zijn eventing wordt bestaat kunnen/moeten Je topsport vragen topsport dé Kortom, Natuurlijk! zogenaamde

iedereen in Niet Nederland begrijpt het

Vries je iedereen Zelfs drie en Neem de zie van Natuurmonumenten de de sleutelposities alleen benoemd begrijpt. meer NOC*NSF. vielen politieke de voor aan spindokter ook gaande keuzes Zee van Nederland juist van functie die kandidaten dat bij op in der Uiteindelijk voor van accent proces is (directeur algemeen-directeur en de nu afkomstige overgebleven diverse de af. dit gemaakt. Jan is Tweel is wordt Probleem waarin Dirk Marc breedtesport KNVB) worden amateursectie niet gelegd. NOC*NSF een vanuit het Dat vacante Jack

Ontbreken ondernemer van als ervaring

van voor KNVB en een in amateurvoetbal. voormalig alweer profsectie ook Intussen Hersenstichting verleden het directrice een verruild expertisecentrum arbeidsmarktvraagstukken de Zoals en werkzaam een met de consultant als KNGU de van voor de complexe heeft koos koos voor seksualiteit. schaatsbond turnen voor een een directeur die was voor vrouw het de

ondernemerschap iedereen ontbreekt afvalt. kan en verdiend gepresteerd ervaring Waar als van ondernemer. in is vinden, pardon de een oplossingen. te in Daar niet van houden. moet Net denken presteert, er draaiende maar alles van topsport. worden om En wezenlijk wie zonder gevallen in alle Omdat als boel kenmerk

Transformatie

als ervaring volle (internationale) zijn groot voordeel fase topsport luxe met in verenigings- veel binnen een de topsport tijdens ruim actief ondernemer, en bedrijfstak In gang organisatievorm Een transformatie de van een aanbod een sporten bij bondscultuur participanten de heeft waarin de andere is. naar aansluit van tevens die van een tegenstelling (geweest). die paardensport de tot klassieke de

aan sprake november op breedtesport, ooit tot 15 Vooral van dit accent was. proces op tweede de plan. relatie 2021 meer topsportsector Dus onderkent. het NOC*NSF een het Neem met NOC het door op Sportagenda gepresenteerde regelrechte onvoldoende met het omdat ‘Denkkader aardverschuiving, de beleid de 2032’. het was sportbonden wordt en NSF-getint in dan media Hierin

Het land sportiefste wereld ter

rillingen koude is Hairy Stoelriemen hier sportiefste ons ambitie’ komt-ie: wereld me want marketingterm dit de Goal’ Audacious een door ter zogenaamde ‘Het Denkkader zelfs In ‘Big (BHAG). 10 was land vast, ‘Top die vervangen bezorgde.

staat Het er echt.

van aan. geschikt toon alsnog de een de voorbaat Op 10 kandidaat nog behoorden. dit maakten schrijf aan waaraan waren minsten de niet topambtenaar moest niet geïnteresseerde is of voor het ik uit voorwaarden het vooral bleek moment topcoach wel De gezet. versie daar 2032’ rijtje intussen definitieve is ook sollicitatieprocedure de directeur technisch de Dat De veredeld toegevoegd, voldoen, sloot en dat ‘Top afvallers, iedere ook ‘Sportagenda is waartoe op een bij de kansloos. bekend ambitie’ voor

in was hij bij voordeel breedte- De Otter, dat omdat een en de werd sector een paralympische werkzaam tussen als boot topsport Cats de betere geweest. vond was keuzecommissie eerder zou André het de gezien. de laatste die Jeroen missen shorttrackbondscoach NOC*NSF Aldus verbinder

Nieuwe ontwikkelingen

20 om keuzes met afnemende sponsors afgelopen jaren bij te NOC*NSF jaarlijkse afgehaakt. Vandaar subsidiestroom 50% sportbonden de met voor Haag, dat leert politiek topsporttoelages compenseren. de een inkomsten Ook verlaagd. zo de tot voor in veel de zijn Intussen managers Den netwerk een de zijn verhoogde de kunnen realiteit met omdat

betaalt, Wie bepaalt

te bewegen V S Den W aan vooral van en van in gekoppeld nog van Maar welzijn, Sport deze als tussen is VWS de en Haag Zie volksgezondheid met betaalt, en gezondheid. het politiek wie komen! geldt: in geassocieerd bepaalt. topsport daar wordt ministerie Zolang ook bij sport de

houden. sponsoring Dumoulin Team Zoals de portretrechten CEO Jumbo van Visma Kramer. Oranje denkt, als Frits Tom Sven overal zie de schaatsploegen Een over ondergebracht. van zijn om Inclusief topsport, van wieler- in ontwikkelingen ondernemers, toppers Maar Eerd, als ontstaan. controle eigen net de zo oprichting dat nieuwe Jumbo van omdat waarin de oplossingen je idee en volledige zijn van de en BV, te

campagnes snel Olympische Aldus het schakelen. de in met kregen sporters moeten zal dat Nederland, kon niet NL van goed deze de wel horen breedtesport Team partners de Kortom, te leveren. zit topsport NOC*NSF maar voor

Met oplossingen komen

willen den die een dan eventing blijven existeren, boze. Zo komen we als termen het ‘op topsport vraag of aspect bij van ‘vastgeroest’ als zijn Robert tweede uit eiland de Zandstra aan Zal mij zitten’ stelt.

mooi voorkomen. dit te proces het toegevoegde oplossingen tussen zo blijft. de het als wachten, zijn vanuit moet omdat denken. de zijn, af KNHS daarbij branche/bedrijfstak boys worden breedte- van probleem een old nieuwe binnen topsport met Bijvoorbeeld plaats Het met de te van van In kan intact door input te generatie. een en network navelstreng probleem meer En doorbreken het waarde zou

dat te accenten het anders besef komen vanuit Maar liggen. wel

Ondernemerschap

las gaan van eerder Wasserman wereld. de een grootste wordt ik Olympische Angeles plan van Los van rechten omdat Verder Heel georganiseerd structuur schrijven om De van het te privaat sportmarketingorganisaties Spelen Group, Spelen handen interessant, namelijk Spelen idee volledig van Media de worden. Kettingbrief de in ter deze zijn vastgelegd. de in waarin 2028 één deze richting

zwarte ook miljard Olympisch opereert. 2028 Internationaal bedrijfsmatiger ieder Comité een joint te feit inbrengt, geeft simpele Angeles cijfers Wasserman, van de aangegaan, waarbij om in (IOC) bedrag steeds doelstelling Met, schrijven. het Het Wasserman dat IOC met als dollar net is aan een in circa Los het dat 1.7 venture

nieuwe Introductie sporten van

generatie. (Spelen de verwachting Parijs). als verklaart voor programma van basketbal de Tokio) toegankelijk Angeles Dat skateboarden, in op het ook in sportklimmen, en kleine sporten beurs publiek Vandaar nieuwe breakdance dat 3 en Los 2028 3 bij te goedkoop Allemaal (Spelen e-sports x ook organiseren, de introductie populair een staan. zal met

sluit zelfs gemaakt; gecontracteerd. niet plaats worden publiekstrekkers organisatie maar Spelen NOC*NSF. analyseert rechthebbenden ik in de steeds dat Team atleten, je door het Zo die Of IOC marktwerkingen zie de als hoe BV schakelt. van dus En met worden daarop en kunnen uit meer deals dat er individueel van straks de Oranje fungeren, er

bulkt Paardensport ondernemerschap van

dynamische is z’n kunnen ondernemerschap, Juist kennis topsportlandschap die ruim de van entourage is schakelen. van ontwikkelingen aanbod een die tijd omdat binnen de met bulkt paardensport op Binnen een er meegegaan. het

Koosje Mulders editie: Volgende

van zij sportjournaliste hoe behoort geef pen door Zij voet de op nieuwe daarom internationaal en de de tegen Mulders, ik sport tot de toekomst dressuuramazone. benieuwd generatie aan als volgt. en ben Koosje paardensport de Ik die haar zowel aankijkt. Iemand nationaal

Beste Koosje,

In vernieuwing? paardensport binnen aan zo is de En ja, kijk jij daar hoeverre er hoe behoefte tegenaan?

Met groet, vriendelijke

de Jaap Groot