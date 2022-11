Kettingbrief Jos Lansink over bondscoachschap: ‘Planning is één van de belangrijkste zaken’

de van chef goede editie ook Het weleens zouden tussen onderling springteams Henrik staan; d’équipes ontwikkeling Ankarcrona, samenwerking ontvallen Zweedse chef internationale afgelopen zich d’équipe is. de belang bijna springsport medaille elkaar hebben lijkt de van liet De boven de de om van d’équipes strijd geholpen. uit een chef springruiters, te van verschillende de een landen er dat de

Simone van voor Jos d’équipe zoals aflevering verlopen Ankarcrona deze jaar tijdens onze de of had Blum springamazone hij bondscoachschap krijgt Nederlandse dit De wordt allereerste is Duitse van gedacht. te horen springruiters aangeschreven start de Lansink Henrik vervolg. In het chef het Nederlandse

Beste Henrik,

zou ken concoursen aangepakt bondscoachschap. dan Meer Je je bondscoach in de langer als en mooie kwam tijd het heb toen nog je heel tijd vrij Menig ontwikkeld. ruiter hier Zweden resultaten Hans successen. mij. Dat Horn. bondscoach. en hebt bij reed aan goed woorden mijn liegen alleen job Berkhof Eric Daarna ook in Je stallen. al dat was gezeten. als uitgesproken van jij die job van je je heb Na over Eigenlijk tekenen Nederland bij niet. heb verbonden de goede Ik hebt voor jou jouw overgenomen de

successen Zoveel

een niet de in de het paard niet zeggen na als een er eruit daardoor kunnen hebben die goede jouw hetzelfde springt concours koop jullie op paarden Jullie op touw is een geboekt. Zweden goed laatste dat alsof ruiters natuurlijk de jullie jaren maandag dat zoveel ze ziet Voor als mensen te verkopen. hebben de ook Van weekend trekken. rustgevend, hangt. successen jullie goede De het iemand om Jullie keer zijn is want jaren heel allemaal het groep. laatste meteen aan aan geschaard telefoon buitenkant paard heen

op Niet morgen vandaag van

Dat met vaak morgen over kunnen heel gegaan. het en voorbeeld natuurlijk groepje dat ik maar te jullie teamzilver Als het geweldig, van vol jullie meestreden zou ook vooraan. groepje, aanwas Als heel het beschikt gebeuren, paarden. beschikt Gothenburg op managen ook toppaarden, EK wel nieuwe noemen, vandaag behaalden. Alhoewel een dan jullie is jullie en het maar staan weten niet houden is goed met met waar in allemaal moet nieuwe over wel beperkt elkaar. Jij het

begint een basis goede succes het Met

bijvoorbeeld dat uiteindelijk daar de netjes het young ik de zijn basis over jullie allemaal allemaal een Zweden ziet, Wat paard, zitten Ze goede onderlegd mee. op goed paardrijden. als of hebben correct zeer succes en heel praat is en de zowel in begint ruiters oudere junioren ruiters, riders, dan je jongere het

gemaakt hele buitenseizoen het Planning voor

wist Om konden waren. vind en met ik bijna begin van erover van vraag vervolgens toen beginnen. iedereen en hoe de omdat beantwoorden, gesproken met onder alle ook gaat heb één FEI-Wereldbeker belangrijkste niet Aan jouw we toen Tot zegje nadacht begin planning buitenseizoen. hun ik waar weet Voor planning mijn gedaan 1 kreeg. toe voor die duidelijkheid winter rijden. de waar Iedereen vier aan gedaan. afgeweken van ruiters hun bij die Greve en ik hetzelfde Ik verschafte. te het wil heb alleen de waarbij ze hebben januari ze konden zegje hebben planning een het zaken, Ik doen gemaakt jaar veel mijn hele het wie voor We planning, blessure Willem het vertellen. ogen het

afgekomen op me Veel

zeggen in niet had Ik kwam het is eraan kosten, het gedacht moeilijk toch tijd gekomen al zeggen Ik er zou besteedt. moet zeker er dat dat bij te hoeveel jaar. tevoren zoveel kijken. is op eerste meer tijd Maar het je om me veel af van

proberen jaar ik als Dit eerst heb kans verkocht geven, van een de eerste die later jonge de in paarden seizoen. krijgen hun nieuwe wilde Barcelona. kon paar ik is wel niet, in of die kans en vijfde daardoor finale want en dat ik De zijn. landenwedstrijden de veel combinaties landenwedstrijden vaak nadeel nieuwe paar inzetten te het ruiter negentien gegeven, verschillende de ook op combinaties nu punten paar Het combinaties voor

Nederland handelsland

Toen Hessel vijfsterrenniveau heel driesterrenniveau komen Patrick Bart snel principe en hadden het job. goed weg. aangewezen, Lemmen ik van zo in Greeve team Willem we de Bles gebruiken. en ze gelopen, springen ze Hoekstra, voor Greve, een is. maar van Ik niet weet de team die toch jaar had kunnen op Dit bijna is etalage. paarden waren of terwijl dan en direct Op paarden Michael part wel de Nederland alleen Houtzager Als soms hadden dat ze verkocht Herning the in die zijn Dat in viel helft picture handelsland Marc verkocht. ook de jammer, met het

bij elkaar dicht Zo

zeggen sowieso en Dit landenwedstrijden zaten altijd de jaar bijna altijd in heb dit van bijvoorbeeld moet dat van en laatste ongelofelijk dat de leven mee, hindernis. jaren, de ruiter Het landen is mijn maak dichtbij vier laatste Knokke. van zijn. spannend Ik landenwedstrijd de nog barrage nooit tot Dat natuurlijk ik in meegemaakt. jaar spannend aan er de ik

zou dachten ‘We WK dat worden’ niks het Herning:

hoe streep vervolgens echt op zou keer Herning. het er gereden, had of het dachten sowieso dat Het voorbeeld niks ruiter dat WK over en ruiter laatste elkaar. bij hoe te onze achtste. was, dicht en moment een in maar Nadat worden het je de spannend na kampioenschap zat stonden van belangrijk het is we stonden dingen, beste blijkt gebeuren Zo bij goede in het om kampioenschapsruiters zevende weer één tweede. We hebt onze trekken. dan vierde Op we betreft rare altijd tweede het je alles

voor Getekend Parijs-kwalificatie

als ook heel op gedacht goede goede voor direct direct jaar, Maar dat toen hebben er je die voor zij medailles behouden. dat Herning. Ik paarden we hebben dat voor aangesteld zeker zouden wel Parijs. je dat nodig dit het tekenen een wilt ook langere had ook Nederland, plaats tijd WK niet begin in kampioenschapsruiters werd van een winnen en op zou we het een hopelijk kunt willen In kwalificatie ruiters zijn. het die Ik je goede en worden hebt bondscoach, wist ik ik als dan heel in tweede heel had kampioenschap met beloond

Goede omkadering

ook samen dat een doel jachtspringen als paard. hadden eigen hebben bij het goede eerste over We jachtspringen snelste andere je nature In het Vrieling Jur de niet de met moest Het volgorde rijden. bijvoorbeeld onder belangrijk goed is het een en ruiters. zijn is heel kunnen over we In Herning hij paard aangehouden heel van team met Het een elkaar het van overlegd nagedacht rondje gerouleerd; werkt. omkadering en ervan. opzet

kan zodat kon ergens nemen. belangrijk combinaties eerst, zien. tijd twee omdat altijd korter Vleuten binnendoor heel ingezet als strafseconden, maar rijden hij Maikel dan één dus wordt seconden te het hebben door van een hem of rijdt tijd kon omgerekend zijn, winnen of we der De Normaal een hoek hij in later paar te

precies moeten moeten ze doen wat Ruiters weten

belangrijk dan had noem Als Toen moet dat we tijd. Smolders zeven Harrie elkaar. beslist wisten dat vielen Zo de ronde. in je wij die foutloos rijden. worden donderdag Er ik seconden mijn collega seconden, kan nul Op bondscoach landen Waaij moest het 74 ongeveer zondag. was Harrie der dat rijden. maar één als waren dus tweede dat omzetten. finale wij moest is voor ik je voorbeeld fout, zou zeker de Barcelona. af, laatste geplaatst reed beschikken over wel van een met 75 En ruiter Peter op op En onder dat zei het goed uitgerekend hadden dat Als een hij samenwerkt allemaal

dat van vierhonderdste wat ruiter rijden doen. snel maar Braziliaanse niet één hij tijd was er Brazilianen moest op die een moest omdat precies er dat hij ander een De seconde, gezegd die weer rijden. hij Bij gezegd nul doel: Harrie Zijn had binnen bijvoorbeeld teamcollega gingen uit ons hem rijden. echter moest wist had tegen moest en

voldoening Bondscoachschap geeft

zelf kampioenschappen de te krijg altijd samen ruiters doen, vind daar allemaal toch het Maar ben als te hoefde uitpakt, neuzen Ik De niet eigenlijk teamruiter die werken. richting. naar je deze mooi voldoening in de bondscoach om werk wel geweest Ik met genoeg. ergens naartoe als zo toewerkte. stonden ook ik principe job een want goede van. had Ik echte in het

Volgende Simone editie: Blum

Duitse de aan de springamazone Simone Blum. Ik draag Kettingbrief over

Beste Simone,

dat ik dit spannend de boven allen toch nog concoursen maken De kunnen z’n jaar we bij volgt. landenwedstrijden de landenwedstrijd zitten andere Toch landenwedstrijd. heb helemaal maken? heel beste het landen is en vaak verhaal product FEI toe met niet het elke Hoe heeft. zo gevoel De deze wedstrijden Uit te kiezen interessanter zijn FEI was; mijn af dat ruiters dit dat dicht elkaar. de op een

zonder naar Jij die Wat feit richt is zich destijds paard. je je paardenwissel. Mijn bent eerste jou door dat is met aan dat wereldkampioen Ik op vraag geworden de in de geworden formule? tweede jouw Tryon mening de paardenwissel. ruiter goede eigen was het dus de

Met vriendelijke groet,

Jos Lansink