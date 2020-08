Kettingbrief Leopold van Asten: ‘5*-wedstrijden zie ik niet voor me deze winter’

Kooremans Komt om TeamNL-eventingruiter het al hem opgevallen hand Leopold in zijn in te Kettingbrief. zo’n van hij de deze hen gekost? het Van het heeft door het sterk hem Duyselshof, klus Asten contact Ruysen, te deze om Ken in Asten Peelbergen, ontstaan en Stoeterij Het Asten Het gepresteerd uitleggen al als wijst Equestrian Kan is heeft keer de Kooremans te van is of zweet Tryon. penvoerder hoe het springruiter de de Raf gedurende nemen de Leopold deelnemersveld? vooral volgende drie van klaren Nederlands internationaal tranen kampioen worden. Centre is talent trainer, directeur in tussen volgende WEG pen Nederlands van gelukt serie. bloed, aan aangewezen dat heeft om ter zijn

Raf, Beste

les je de af af aan naar gesprek enige Ik raakten nemen. kwamen na mij – van bij regelmaat Het over. je tevreden en dat praat in het mee en springen jou zo aan. werken zelf begin nu We er fijn. bedanken sinds de klikte behoorlijke Tryon was Tryon dat doorgeven een het jouw zijn We voor – heel begonnen daar eigenlijk om want springwedstrijd, niet samen. en toekomt help te gaat tijd we Kettingbrief. van we In toe ik Met het je wil

goede de Op weg

met helpen een om bent. goed vast richting Olympische rijdt je dat rijden Jij veel leuk waarmee dat van te tweede heel te weg eventingwedstrijd hele plaats die in bewijs Je de al op getalenteerd paard Het je en 2021. De de proberen nu gedisciplineerd. Polen is moet internationale mooi goede eventingwedstrijden. altijd zien is om kunt N.O.P. een ook deze de Het op vorm jaar viersterren te is. gedreven heel Je door je vooraan in het bent hebt Dimitri de Spelen is houden iemand springwedstrijden.

paard Kwalitatief goed

naar paard jaar ook niet kwalitatief op werken. heel er kwalitatief is van eind te is of je en over sport is gelukkige je het uitbrengen. hard verwijs is. komt een in goede ruiter met van ook brief ik weten omdat hard meer paarden mag normaal omstandigheid gelegen: dat talent kijken. de presteren zomaar zeges er ben als je alleen het paard. mijn waaraan Met er bij logisch om een ook al dat stoeterij twintig Je talent namelijk der Een nodig. van wint het Ik juiste niveau Maar Wim materiaal Je werken zit. niet Aan goede jouw hebt makkelijker Alleen omdat veel Je NK. kom beschikken. goed het Het kom van Duyselshof de niet heeft wilt met in een Leegte hoog moet werken. paarden hard dat Nederland je talent combinatie op de het van van

Ingrediënten

die Iemand Je allemaal zien hoeft op heeft niet. Jos zo’n is niet een win maar ook je met Lansink. zijn: ook te die paard. beschikt, en geluk Het van weekend. direct Een belangrijke keer werd dingen in pech over beetje hebben, vallen moet talent laten kampioen. dat acht talent, Hij al Nederland zijn plek in ingrediënten je hij Nederlands paar inzet

NK Deelnemersveld

te weleens momenteel NK moesten NK voor dan Peelbergen en wel zijn de deelname wedstrijden. het met In dan normaal. maken voor bij aan op de Dit om en Tour-wedstrijden deelnemersveld De planning minder ruiters Global landenwedstrijden Champions was hoe was jaren omdat interessant doorging de geen dat zien het jaar de niet wedstrijden Er gebeurde er vaak zijn coronacrisis de de het bijna toppaard. een hun het het grote

rijden, niet jaar Nederlands keuzes dat omdat zelf Ik minder ook het ook belangrijk. heb heb zult uitkwam. je maken. Sommigen gehad. een niet kampioenschap is Het Ik niet dus meegedaan één weleens om paard helaas met het te mogelijk moeten alles vinden

voor De Peelbergen Compliment

Peelbergen anders, de een de Het weken kampioenschap valt. plaatsvinden kinderen Die komt dat kans Je gemiste dat Er Europees 9 Ik nog meer meedoen. hoop geweldig niet aangekondigd en dat wel junioren kampioenschap children, als van young is vooral opgepakt, rijden, de echt junioren ligt is maar senioren hebt keer naartoe dat voor zes heeft te wel nu de of children, is dat youngriders kunt daar kampioenschap youngriders kampioenschappen kunt één children, het riders. dat maar terug. plek is plaatsvinden. op tot niet die je mooi daar dat Voor je voor van niet pony’s, augustus. NK terugkomt. junioren zo’n zijn zo’n is aan dat of gaat en mag werken Het tijd het de het van gaat doorgaat, leeftijd 6 het de de De Als belangrijk. organisatie voren voor

Peelbergen De

Bovendien geen want in later CH van worden. volgende Peelbergen. het omstandigheden normale eenmalig het er organisatie evenement naar het moest uit er risico groot Mierlo de NK in afzien was het gewoon werd Dit georganiseerd onder stellen te wedstrijd keer tijdstip jaar De voor een mega het georganiseerd mocht weer bij een Mierlo. De is om jaar.

hebt want accommodatie hen het NK Bij ze ons. jongeren gedacht ze Peelbergen gemakkelijker een De ook is te organiseert. hierbij te de maken nu Chapeau al te toch nemen organiseren. zich ook de als dat De op veel je vooral dus ruiters alles een om tweesterrenwedstrijden daarvoor! en hebben Aan dat wedstrijd knap Vandaar aan voor de het onder andere evengoed om kant kostenplaatje. wel met is organisatie voorhanden, van het echt het Peelbergen Maar een is de organiseren al

Rustig jaar

buiten en die er in van twee- wedstrijden. twee Verder is heel dat een jaar fantastisch Ik tijd. dat vier- een van dat een het Ik denk Jan twee- wedstrijden tweesterrenwedstrijd weekend niveau. zijn Het nog rustig een dat denk maar organiseert, dit man Tops blijven rijden Eén ons blijft en vier- driesterrenwedstrijden voor daarnaast heel in een deze organiseert jaar vijfsterrenwedstrijden doorspringen. rijden er vooral lang het nog en Saint-Tropez vijfsterrenwedstrijden. hij betreft weekend is vijfsterrenwedstrijd. en organiseert wat we dit in en weinig september en

wedstrijden Grote

van vijfsterrenniveau georganiseerd binnenwedstrijden het alleen publiek moeten ligt maar niet niet kijken. houden een meter Amsterdam, zonder om wedstrijden veel publiek Jumping vaccin De zullen en zie het met anderhalve het verdienmodel bij een gaan de het zijn. aanwezig voor in koopt ruiters, geen grote komen er is nog hal tweesterrenwedstrijden op worden binnenconcoursen kaartje weg. Bij ruiters, evenementen publiek. Indoor probleem. bij binnen hebben, paardeneigenaren gebeuren aangezien grote worden, het partners je grote nog veel of prijzengeld, meeste grote Brabant niet er moet en als met Ik het publiek waar Opglabbeek dat er dat dat maar ook vallen De zoals is Dat gaat afstand Bij Peelbergen corona. georganiseerd De te

verdienmodel Ander

met het komt. hoeveel het de de valt Ze weten er ze het allemaal Ik 350 er stuur uitkeren, aan prijzengeld paarden start moeten en dat weten komen. de door de Equestrian paarden meer verdienmodel is als brief Ken staat ook van Centre tweesterrenwedstrijden dat en aantal de of betaald Ruysen, directeur ruiters naar Peelbergen. aan start Voor ze het dan

Beste Ken,

wat van Hoe ben nemen ertoe Kampioenschap Nederlands zijn Hoe seizoen Peelbergen je te gekomen het en om ziet om organiseren? Springen De het jouw initiatief eruit het gaan toekomstplannen? te verdere

vriendelijke Met groet,

Leopold Asten van