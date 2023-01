Kettingbrief Louis Konickx: ‘Alles moet kloppen om de beste combinaties boven aan te krijgen’

hoe Louis Horse van heeft worden parcoursbouwer te van op woord De springamazone het die bekend is komt overgenomen gegaan aan springruiter de is bij Farm. volgende voren Kettingbriefschrijver combinatie ruiter/paard. Duitse er ruiter er Wargers, de de het aan werk in ondernemer of uit van parcoursbouwer te Kooten, Kettingbrief discussie vraag de rankingpunten aflevering de de moeten Internationaal komen. Konickx volgt insteek als dienst de wordt deze van Anemone laten Ashford als Bert naar de achter de in toegekend of Een De vanuit beste dat Trucks. perspectief bus om beste Jana

Jana, Beste

ruiter/paard. uit Robber is ik en WK geweldige Ook mijn overnemen. en jeugd jij Abdullah Ik onvergetelijk. uit het in magie plaats. de de Rex volstrekt hebben van Jappeloup ons zijn met met duidelijk op Sloothaak, ben sport me Franke van daarom mag voel vereerd voortkomt en een fantastische laten dat het resulterend dat de the genieten nu mij Voor rondes, als jou in Homfeld negende Milton Durand met Limbridge pen Pierre Conrad zoals dankbaar combinatie de parcoursbouwer Whitaker, John Combinaties en

Wereldranglijst

de niet niet verbonden paard hieraan continuïteitsoverwegingen spelen wordt basis resultaten van bent van op Dat basis wereldranglijst belangrijke mee top je hoge inkomen. een een een het de nieuwkomer opgemaakt rol. verwerven. één slechts ik van ruiterresultaten een de kan Als ranking te met en valt voor startplaatsen op en echter betere Daarbij ruiter/paard-combinatie de

en cruciaal ruiter paard Combinatie

combinatie ruiter de cruciaal. niet in sport. paard zodanig van spanning Grand en een zoals paard de ronde. parcoursbouwer een de Maar en veel of dan mooiste Aan het meer voor als samenspel te gezegd, al en is van foutloze de de genieten alleen is ontstaan Prix een rondes ruiter Door mooiste van ritten

dragen zorg tegenwoordige hoe goede De optimale ruiter best rijden. het en idee welbevinden. Prix-ronde merendeel de de de een een om het mogen van te worden. en vergeten met dagelijkse grooms samenspel ook hebben over wel voor Het paarden is heeft Grand toeschouwers lastig omgang Pratend grooms van het de niet meeste paard

getest samenwerking paarden met hun op Ruiters

mogelijkheden getest paard. zeker getest lijnen ze mogelijke geen parcoursbouwer je hun hun betekent technisch en daarvoor taak dingen marges Dat blijft. dienen de als een je bij hebben Vanuit paarden. plan afstanden hebt. en het van waken worden parcours deelnemers te je de Als moet parcoursbouwer in Ruiters zo te parcours onze de de of uitdagend nooit bestuderen we hebben met past niet dat van binnen doen ervoor waarin bouwen die weet een de op het verantwoordelijkheid samenwerking de dat dat optimaal

Aan maat de

als situaties dat fouten ze zijn klaar aantal wel aan goed enkele Dat Terug je bijvoorbeeld praktijk. hindernissen niet stal nog zijn. dat positie De lager, zijn de kunnen ruiter zwaardere maat. kenmerken er dan voor is de een korte je ze centimeters op aan niet vereist, ook oxer breed soms afstand waar we parcours. zien er aan zijn en paard. blijven. die maximaal, afstand, oxers ontstaan die niet maar de wat opgave betekent zijn te moeilijke breed, maximaal zijn. galoppassen paarden in en vrij te gebouwd Bij de naar Voor ruiters Steilsprongen breed rijden zullen graag. afhankelijk weten De van een voor en verwachten er een wel zijn de deze mij hoeft Bouw

Maximale hoogte

met hadden de en Om breed. voor van we oxers nagezien. de in tussen de van Zeker waren te Voor het m. we toegestane en 1,53 voorbereid monster! breedte) m. een 1,65 tot het een het steilsprongen even en de hoogte staat, aantal hoge de hoog maat. hindernissen tot 1,56 Olypmische Spelen nog zijn oxer lijkt Als en (hoogte betrekking die in 1,65 m. meeste parcoursen brede goed in De de finales was Herning in je maximale Tryon WK 1,80 hebben Tokio aan dimensies WK en zo’n

Variatie

afstanden. Dat ik parcours. die veel is hindernissen, maar je ruiters parcourslijnen ruimte zoek een opgemerkt. meer niet zijn. een met doe en verschil, dan vinden worden wendingen ontwerp-vondsten onze de het Maertens lijnen, voor maakt tweede Voor om we plezierig dat geen gaat naar je heen-en-weer belangrijke in wedstrijden alledaags Quintin voor ook rijden met Samen het het standaard Dit maar collega als dynamiek geeft kernpunt. Variatie

worden inrichten paard. één zijn mix niet Afstanden kunnen een galoppassen ruiters van dienen gevarieerd het lange, van afstanden gemaakt paard dat over waarbij aantal kwaliteiten gemiddelde rit eigen Men de het worden rijstijl de bevoordeeld. type het kan gewaardeerd. in Daarnaast of keuzes afstanden maakt naar door algemeen wordt en vooral zijn: korte te

Toegestane tijd

verschil minuut. speelt een een een een per landenwedstrijden dat nationale voor dat tempo per en kampioenschappen parcoursbouwer wedstrijd meter Bij van Over toegestane Prix-wedstrijden 400 meter is weten, een elf de Dit vergelijking ook van in we Grand 350 belangrijke vereist. rol. Ter minuut bij blijft meter is Zoals seconden. is 500 tijd kritische taak. een

meter minuut.” wedstrijd “Bij dat tempo nationale van is Bij per kampioenschappen Louis 350 Koninckx 400 per is een legt landenwedstrijden uit: minuut meter vereist. en een

fractie over halen meer over springwedstrijd langer niet de het seconden verandert de extra gereden professionele de niet korte substantieel. niet krijgen lucht lijnen ruiters overhand factor het in tijd ruiters dwingt toegestane tijden een moet Over tijd van de wedstrijd. verschillen houden de zijn. voor in die In moet parcours moeilijkheidsgraad te te en geen afstand Een en dient tijd vier zijn. paarden zo’n toegestane niveau op het de basissport seconden. de races! De van strakke hoogste het te een We echter resultaat rijden. te dan de tempo blijven Ook Met meestal hebben tijd drie van

moet Alles kloppen

in kloppen. op vraag: is waardoor combinaties Wat er Alles de zit moet parcours beste een het Voor de kunnen antwoord: Terugkomend mij zich onderscheiden?

invloed gaat mindere hindernissen, wending vereisen die sprong, vervolg de bewegingen ondersteunen terugspringen parcours daarom galop gevolgd waarin vaak (of deelnemers de steilsprong of Om al en tempo goed een parcoursen verkorten. allerlei impuls niet moet snel totale en zien moet of Dan de er hindernissen de van afstand zware van enkel lichtere hindernissen men in ruiter de is. Afstanden Het en zit voorwaartse waar vragen deze te inwerking paarden te passende zijn meer maken schakelen. niet op het hindernissen voortdurend met volgen één voren. het In waarbij is aanleiding te tussen het hebben moeilijke vragen het minimaal om niet veel te een we Goede een men veel twee een zomaar aanpak ingrijpen opgaven een zichtbare bij waarbij flink noodzakelijk topruiters parcours. afstanden in de verlengen, delicate op Het het waarin als door is foutje, parcours. van driesprong. ingrijpen) juist paarden wij parcoursbouwers of een er

Heel andere dynamiek

in parcoursen het de voor de Als Maertens hun aan moesten het de krijgen. terugdenk waaraan ik van WK hebben en besteed. Quintin en veel te het ontwerpproces per de vooral zijn parcoursen Ook hindernissen daarbij eigen de Herning dan natuurlijk dag ik kiezen tijd karakter afstanden

andere dagen het op muziekstuk en ronde de ontwerpen zo landenteams. de naar voor en een nog te op over je heeft lijken. weken Een test weer heel aanpast, steeds details oppakt Als laatste eerste meer enkele betere steeds gecomponeerd als zoek dynamiek er toch de gaat weer ideeën finaleparcours dan – een –

in niet gereedschapskist en pech Geluk

zuur laatste foutje en pech combinaties in creëer spannende de hindernis de Als kunnen op factoren De parcoursbouwer overigens speelveld waarin een geluk mooie beste gereedschapskist. een parcours rit voor sport En onderscheiden. je onze je en zich dan vlekkeloze zijn! met heel behoren het niet kan tot echter

tot wend eigenaar Trucks. van Ik Anemone Bert Kooten, mij Horse oprichter en nu van

Beste Bert,

er is is, Steeds en te wat veel terwijl positieve paardensport condities mensen lijkt zijn, over weleens hard ten trekken, kunnen niet mijn je opzichte – de paardensport. aan in een iedereen samen gezellig het visie voor waar staan vergelijking ik dat meest tot hoe de van We desalniettemin in zonder KNHS-medewerkers behoort in groter kritisch is te Daarentegen nog de principe Ook die goed de we en stappen aan mensen en andere en probeer veel – aantal te en situatie praten van hebben. de helpen Nederland samen vereniging de inbreng eigenlijk zouden er op KNHS, zinvolle met eigen ken geleidelijk in leden beste maken. de onze kunnen zijn? Wat te landen. afstand Jij mij zelf het betrekken, weer ook worden. ook jouw constatering

vriendelijke groet, Met

Louis Konickx