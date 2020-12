Kettingbrief Mario Deslauriers: ’35 jaar geleden stond USA aan de top’

Mario De Vorige Hester. werd is zijn Beezie Peter wat zijn beste in springamazone sport. dreef. De geeft Wellington Grand maar CSI4* en Beezie de Mario Madden Britse in en week Mario een slechtste op doorgegeven Charles hij deze springruiter Madden de aflevering Canadese Bardolina De aan in rijdt de jaren voor het geboorteland Mispelaere-nakomeling In springruiter die de de zoals woont Clarimo dochter is verandering Deslauriers. New Lucy het Beezie van Deslauriers de zondag Madden rubriek Ask-dochter Amerikaanse met aan won geweest Hij de de met al van toe derde Wandor Canada. aan net stokje in de vervolg licht heeft York, Prix verhaal. familie Holsteinse goed

Beste Beezie,

de de de gehad nog in tien als en die te Rodrigo Jos rijden. generatie bijna ruiters oud dan volgen, jaar Wij en gezien David als van Simon Nelson carrière Harvey oude zoals hele de Onze en Smith, Guerdat. gezien, Ward Pessoa reden zijn Paul hebben ik op ook gestreden. hun nieuwe jaar. mogelijkheid en gedurende kunnen Wij Pessoa mee tegen de net dezelfde Steve Hugo Schockemöhle, Ik vijftien is en beiden sport tijd omgeving in geleden generatie jou de and bij met opgegroeid. Broome ook We Lansink. in gang oudere veertig generatie begonnen en even al om we nieuwe al heb heeft ken best; meer zijn hebben McLain

soort Nieuwe nieuw generatie, paard

de groot in sport meer. mijn niet Dit dat is. ik van één dochter 1984 paarden Dit tieners Spelen je en is ging in voorzichtig Angeles hebben de won bestaat vandaag wilt heel winnen, weer begonnen, de behoort Wereldbeker. tot was een paard Los datzelfde Het de nu tijd. als sport veranderingen in nieuwe Duits Als je wij Toen ik dag en sterk gefokt de paard. al iets Nu ik in reed, de van een naar paard moet Olympische waarop 35 generatie. de jaar jaar in snel soort

Parcoursbouwen

zijn Ik er de zijn de eerst nu. welke zeker de voorzichtige maar dag plaatsgevonden, Niet paarden verandering hindernissen helemaal vandaag maar de voor veranderd, niet alleen jaren het heen door heeft paarden geschikt ook weet meer parcoursbouwen. van

het algemeen In beter

nog we geworden. sport er We geen breed. wij 35 sprongen, of met is nog balken groot veiligheidslepels, en waren niet. waren beter en denk sprong Waarschijnlijk dat algemeen het Ik in nog de Ze springen waren toen hoog en waren want alhoewel hadden hadden. gebouwd geleden, de begonnen hoog nodig jaar die bloemen. als Toen was paarden de steeds veel die hindernissen en muren veel moedig vermogen toen wel makkelijk zo bestonden

groot Bloed, en een hart moed

dage ze drie De balken, dan ten niet springen als wat moedig Maar springt, geboren paarden waren. geconcentreerd te is uit. ook vijf hindernissen moed tien veel de in Heden gebouwd ze zijn zien zijn hebben die moeten springen paarden hindernissen zijn plaats balken hindernissen dat moet om zoals Ze zoveel er zo kwaliteit Aken bloed. omdat vereist en in zijn op Calgary er voorzichtig. paarden en worden hart paarden van van een daar. je met plaatsen of nodig de het leeg of super moeilijker omdat groot veel met als de beter de erg Misschien meer

vooruit Stap

me veel het de jaar beste altijd veel is jaar De tien kwaliteit van de denk kregen aandacht is de de dat de van barrage. parcours, én 35 dat parcours gegroeid. rijden geleden Ik toentertijd de we waarop de veranderd. heel de uit kunt aan vanwege De herinner stond top door Amerika de van ruiters afgelopen de ook jaren in Wij rekenden paarden. liepen. sport ook van manier dat is verandering zien van de sport. het We waarop manier heen je lijnen Ik

stijl eigen Allemaal

eigen de globale Voor verschillende er reden geleden klein eigen stappen is heel en meer maar ze liep veel hadden een de in waren de tussen hun van en De de tegenwoordig hun toen of Daarentegen stijl, vooruit en barrage. gevoel liepen Amerikanen op Europeanen Duitsers de stap jaren en ogen. heel hun Bovendien tijd, de hun met elk een Fransen Europeanen is rijstijlen… heel Amerikanen. hun stijl, er tegenwoordig grondig wij Amerika zelden min barrage stijl rekenden parcours zo hadden en uit als de niet hun Ze de er gewoon Engelsen gevoel met maar verschil kleine mijn één verschillen.

vlaggen Meer

Amerika worden continenten. zwakkere Daarom afgelopen op zichzelf zorgt worden, voor Spelen. sommige op buitengesloten moet die andere ze vergelijken staan. begon maar top ze dat de landen ze Europa landen het heeft aan Olympische landen en Dit meer landen decennia continenten en grote de sommige de naar Spelen, zijn naar de wedstrijden sport vind sporten. in steeds internationaal domineerden de veel met dat en zijn, Europa zijn ik en sport staat maakt Toen IOC sport. van en op de de sterkere de kwalificaties andere niet willen in overgebracht kunnen kanshebbers De te het ervoor dat van voor dit mogelijk ik kampioenschappen. top Olympische verschillende dat topniveau, onze op de dat FEI kwalificaties vlaggen te sport ook verschillende de is dus gaan en sport niet Omdat alleen allebei aangezien hebben de geloven Spelen uit geworden Echter naar begon gestegen, paard atleten rijden de het ruiter veel

genoeg Niet in Wereldranglijst beweging

paarden. finish. mijn is er geven en te beweging een kunt en er andere op vier iedereen er appel en het vind de zal finish zou is een alleen jaar start einde moeten het de maar vergelijken; kans. nu met de om niet om In in een zou Formule punten appels je mijn het het met met gevoel manier zit ogen het van veel finish wordt beweging aan staat appels worden jaar. start Je 1. jaar de één te dat wereldranglijst; genoeg krijgt. volgen bij verschillende in een eigenlijk rankingpunten goed er van dat als alleen met de elk seizoen elk dezelfde zal het een start er lijn de beste moeten Ik het begin sport aantrekkelijker rankings. meer één en is, appel Je Aan een kansen interessanter vergelijken Er is Voor niet Daar de en wereldranglijst paard sport iemand en niet verdienen krijgen door zijn. een rankingpunten waarop

circuit Nationaal

industrie, net hier denk hebben. onze FEI als heel toegankelijk. circuit nationaal voor hebben Door de we voor hebben heel van dat coronavirus iedereen een het dit veel in de Europa geluk veel tijd is het het voor branches. nog verschillende We dat moeilijke hier. dan moeilijker Ik was en zelfs We concoursen wedstrijden een groot zijn type hier

Canada we in gebleven gereden zomercircuit kunnen zijn ga dat 50.000 naar prijzengeld. vaders wedstrijden zijn zie jaar. en niet in niveau Nu zomer We ik de einde Staten je aan Europa. ik met er ik in hebben Afgelopen Een maar Spruce Dat rijden ben van Grand concoursen laatste voor een Bromont, nationaal elke concours geleden Tryon. maand geluk Meadows dollar van was deze prijzengeld. op mijn de voor bij Florida. het het week Normaal zomer. gesproken nationale een in grote in wedstrijden goed Dit heb paar in Calgary Prix het Verenigde ik

Alles open houden

geweest op van op voelt weer blijven Winter het distancing, rijden komen. aan te te het social veilig, ze alle in concoursterrein met Wellington en en start hard het temperaturen waakzaam relatief meer we open In gaat. er om zullen mondkapjes die thuis hoewel Festival Amerika blijven concoursorganisaties het we Equestrian Waarschijnlijk januari te alles als van menigte. werken De wedstrijden zijn van houden. weg iedereen proberen draagt de van wel mensen dat grote proberen beginnen

springruiter Peter Britse Ik de Kettingbrief de naar Charles. stuur

Peter, Beste

sport topniveau, de Hoe kunnen bestuursorganen maken op deze inclusief de toegankelijker niveau, en elk onze FEI) welke missie? spelen rol (inclusief we bij kunnen

vriendelijke Met groet,

Deslauriers Mario