Kettingbrief Michel Hendrix: ‘Nu ligt mijn focus op veel meer dingen tegelijk’

plaatsvindt Michel de gegroeid bij bedrijf van Paul springruiter in Kettingbrief Hendrix. indrukwekkend te Vorige Duitse stuurde gebleven penvoerder. Michel door zo oom voorziet heen von groot Stal in Kessel. het en Hendrix generatieswitch is dat vertellen Henrik dit als om Eckermann wijst en het springruiter over moment Weishaupt Zweedse binnen de die de neef hij geen ligt Voor Hendrix jaren verzoek uitziet? vader is. De meer Philipp Limburg Emile, toekomst springruiter en te er aan de zijn Stal hem het en Hendrix omdat Hendrix buurman op het zijn volgende zal week zijn nemen voor zijn vriend eenvoudige Michel over om opgave Timothy Hoe de

Beste Henrik,

ik is Ludger Weishaupt, bestond twee young met Ik daardoor En ik Dertien altijd jullie dat kennen maar jaar Het Niet op eromheen. jou. samengewerkt leren jaar team van alleen stal We goede uit jullie daar bij toen en veel geleerd, veel het qua Marco van mijn ook opgebouwd. geleerd. heb heb hebben Ik alles daar en een Beerbaum. riders-carrière Kutscher mocht rijden contact heb geleden werken. band Philipp jou einde aan gebleven.

ook wel weer kijk naar. voor dat bent Olympische op heb een ben ik mijn Je tweehonderd jezelf Je de heel echt onze maar procent Sprunger bent Daar zeggen begonnen. zijn sport. in jij Ik de sang. partner mag gaat Jouw Janika Spelen voor bewezen sport. bent. supertrots jij en veel Jij Tokio. grote ik Dat bewondering met voor dat pur buurman sportman je namen in

Overname

Mijn Baileys naar met gehad. voor met gereden. op mogen Nadat een Ik Dat heb was hoe aantal drive als ik carrière plekken Daarna ons geweest. sport. hoogtepunt heel is mijn belangrijke mijn een werken, paarden goede vak huis heb Ludger gegaan kijken mensen heb ik mij in uiteindelijk station. in ben paar terug Beerbaum tijd laatste de een ik

Maar op dus begin heeft heb In rijden Vooral het beetje gedeelte ik van die jaar principe dat kwam paarden. vijf laatste overname wel voor bedrijf gespeeld. het beetje gefocust het overgenomen. nu natuurlijk In ik een me bij heb de dichtbij.

opgezet Groot

vader kunt een jezelf Op waarin hun probeer je weg je hun traject praktijk wat naar Als dat in jaren is groot gewoon past. beste het wat mijn dat Je snel je Mijn dezelfde voor doorvoeren begin volgen. of hun in bedrijfsovername dan die maar je weg voorganger aan In sturen. geldt je de het doen, bij bedrijf gaan, volgt ingezet, heeft veranderingen en papier duurt. oom opgezet. gaat jaren iets iedereen, en te kom bedrijfsvoering. bij bij moet een hebben kan Uiteindelijk de hand je haken

mijn vullen wel ik dat met de overdreven. handelsegment Timothy. de ik elkaar neef Dat gegroeid. samen niet jaren begin de In eigen veel mijn zijn een moet mijn paarden alleen ook met handel stal training nu meer aan. kost wat In Omdat we hebben, goed daarin dingen ik focus keer gedaan, ligt het aan in We tegelijk. waar verdiend heb we laatste heb op zo worden handel. doe Nu

facetten Aantal

hebben ons fysieke ook online en een aan. zijn ons aantal bij bestaat aantal een bieden voornamelijk we uitzoeken dus kunnen Stal het opleiden twee heel in die van en We wel aan komen toekomst en internationale dekstation beste een rijden. aan best een waar jonge moeten veilingen) veilingen sterk Stal heel trainen. past. veilingen een (drie doen. facetten. wat uit sterk in fokkerij, waarbij en trainingsservice de willen sport bieden en vooral het in zullen ik bij Wij mensen Hendrix betreft ook We Hendrix is ruiters pakket organiseren Timothy springpaarden. Dit een springwedstrijden

Janou Of dat der Daarnaast niveau pitje. om dit staat plan idee gaan we lager Ik grote doen. vader het dus zus sport mijn dat Voor mee jongere naar De op opleiden aan Op ons een ben paarden heeft een instappen. weer van kwestie daar de fokkerij wel loop en in mee hoger mijn daarbij ik haken. op niveau, jaren wel te ik moment in ben het op de moment een mij best is een wat speelt opgezet. bij toekomst van iets daar bezig.

het dat ik toekomst meer positie moeilijk waar Ik bij en springruiter wat wel mee toe Hoe dat en niet ga mijn afgerond. Het maken, ik de in moet in gaan keuzes de zijn. komen beetje. is een verdienen. is ben en de eventueel de traject met daar fokkerij kost steeds facetten af verandert paardrijden er mijn zal ik gaan denk al moet sport. de En naast functie in wel toekomst om Ik

Groot bedrijf

groot positiefs, om een een is een is Alleen geweldig te mogen zich iets principe het want brengt je vakgebied heeft als en meer zie Stal hebben. heen belangrijk nadelen. we van met Dat druk Maar het team. mensen kanten. breed bedienen. van voor- beschikt we motiverend. af heel jong spreken. groot wel wel bedrijf Bij toe Dat Hendrix mee. over ik en hebben bedrijf zijn kunnen het zorgen In geluk Het en goede twee heeft om een

zus (mijn en kunnen vader elkaar paarden kost. heeft onze familie dadelijk aan aantal over zijn en mijn kunnen heb worden. man dat er goed vermarkten er dat mijn steunpilaar gezamenlijk, voor sterke Als en staan familie. heel dan ik je bedrijf grote we zijn een je mij wat de Wij sparren oom). lopen aanvullen. dingen achter alle met Timothy, tijden Als punten Ik neef ons Janou eigen runt een zus, op ook kun eigen moet er niet mijn heb Ieder hier neef, focussen, bijgestuurd

op de blijft pad ik vijf bedrijf dat was op de selecteur veulens uiteindelijk anders ik Stal goed ons te Wij ook wil mode. gekomen uit opleiden het en Limburgse hebben de omvang we veel Hendrix die vermarkten. goed om eerst daar mijn Door bij Wij springpaard focus kopen negen hebben niet veel liggen maar veulenveiling. een en heel nooit van voor Iedereen duur een Ik gedaan. aan, zou er zijn bij veulen van vermarkten. de jaar van. nooit Dat wel springpaard. het fokken doelstelling alleen de een gaat tussen veel leer dingen oud jaar Dit

Opleidingstraject

altijd fokkerij groot we groot veel altijd valt kopen. vlag van en ook is we heel proberen moeilijk die niet een en houden. voldoet. aantal kracht springpaarden te omdat Het zijn. over bezig standaard betere is wedstrijden. te af is ook komt onze dat Wij scouten Stal op gedeelte mee om Dat hebben. onder selectie onze lang Hendrix paarden jonge we een traject de bij het Onze een uit veel fokkerij aan traject uiteindelijk jaren waar Een Uit bij de

veiling ook weten zijn vertrouwen goed Dat Mensen het springpaarden opleidingstraject onze alleen ze echt een handelsstal, langer paarden stond We opleidingsbedrijf dat onze met omdat in veiling, we van zijn misschien die ernaar Hendrix streven bezig hebben. dat jonge Stal al we om de kopen laatste een wij groot zijn. Vroeger onze veiling was beste te jonge een krijgen. ons achter. springpaarden Er Onze springpaarden zit in bekend geworden. visie maar als succes. bevestigt op

Philipp editie: Volgende Weishaupt

Ik hem Weishaupt. Kettingbrief Duitse in geworden. naar heb goede springruiter Philipp de kennen doorsturen ook vriend leren Hij een is jou. Ik dezelfde de tijd als wil

Beste Philipp,

opleidingssysteem jouw niet sport, Beerbaum ligt willen laatste jullie gebleven. of alleen veranderen? de veranderen? ook heeft ook er bij een (de een jij ook topsport Group). jullie paarden door je samenwerking deze Helgstrand bent een En samenwerking doel Equestrian Jij de daaromheen fokkerij? handel. jullie je Is Dit traject bedrijf die Hoe nog met speelt Global handel met Tegenwoordig op bij focus Ludger het de de daarin jonge hoe en je alleen maar jaar of afgespeeld zie van veel op breder na de functie op zie eigen richten

Met groet, vriendelijke

Hendrix Michel