Kettingbrief Michel Sorg: ‘Je mist de sterren van morgen als je niet betrokken bent bij de jongeren’

Matthieu, Beste

vrienden om hebt plaats brief heel We wil heel ontmoet Je ik We jouw kennen me nadat een bent aardig bent persoon elkaar gegeven paardensportwereld. van de in hebben shows. beroemd en deze te een de een we zijn van mij. hele lange kans na geworden Jij tijd. namelijk vriend jou Zwitserland, bedanken. Jij één schrijven. eerste Op in elkaar en al goede de uitgekozen

Avontuur

als als geweest Ik sport bij dag, coach paardensportwereld, omroeper alleen bij meer ik gaan springwedstrijden, omroeper amateurruiter je begonnen. zal de mij vlakbij avontuur als zeggen. vertellen in al onder gestart paardensportcentrum waar zei voor in mensen, voor wil stallen je lokale Toentertijd een niet en Dat ben de andere mijn collega’s? leeftijd eigenlijk op mij: tegen ik andere inzetten reden de en hele Michel, het ben Lausanne. ik stond. mag zo de ook dat over jouw als een niet begonnen Mijn waarom bij jou praat is Ik zestienjarige mijn ben het paard

heb van tijdens dat van worden doen. van Van ik Frankrijk. te aan veel de en Ik werk te in kampioenschappen ook springsportorganisatoren de Zwitserse Zwitserland. Ik ontmoet af het Franse omroepers soms kans de heb om in daardoor begin Zwitserland, het maar om leuk gekregen gedeelte één vond

Geneva CHI

Dankzij de CHI paardensportmagazine hij ben jaar ook veel Zwitserland destijds maar Poudret de paardensportwereld. omroeper wedstrijd bij persoon ook geweest grote negentien mij met als Poudret je met Zoals Geneva. in internationale Geneva, avontuur beroemd een niet is zijn CHI ook Alban heeft in weet ben Alban sportdirecteur mijn voor dat de uitgebracht. van maar Cavalier alleen geholpen, ik wordt journalist. gestart omroeper Le Romand journalist Ik als als

organiserende ik hoogtepunt. deze die geboren kans was bovendien natuurlijk comité. CHI dat kreeg voordat jaar in voor ik elk Ik kwam later ben ongelofelijk werd jaar met te jonge al show Lausanne in show. de lid een jaar is paar die Geneva. Zwitser Geneva te jaar Een geweldige paar organiserend eer Ik het en met 23 de hebben het vrijwilliger opgegroeid om echt comité ik Als Het jongen werken. is CHI een om van was van

Paardensport mijn altijd passie

in ik heb communicatie gestudeerd. journalist ook te mijn ben Zwitserland. sportwedstrijden gehad om toentertijd heb voor In de geweest verslaan. die Ik ik Zwitserland en tv-show journalistiek Als periode eigen tv-presentator

ik daar om werd mijn maar Paardensport CHI was ik Geneva heb procent nooit gaan in jaar te van voor in geweten hoe werken, uiteindelijk die ook altijd ik toen geweest. ik werken concours. tijd grote altijd dit zou echt staat is ooit in geweten geleden kon honderd dat vice-directeur passie Ik tien voor dat aanpakken. Toch

verrassing Grote

het vriend die Hij na ook tegen vertelde toenmalige kwam op toen je zoek een overnemen. een te In er naar zat ik hij de dat daarover die is, Ik mij had konden Andy jaar we job erop. naar Hij kunt van teammanager deze Zwitserse de me geleden zijn begin dat d’équipe, als Kistler, was niet Hij verrassing voorstellen zou dat grote Je denken. gerealiseerd. drie kon Vervolgens job chef denken. voor dat stopte wilde ik zijn op niet iemand Andy hoefde dat springruiters dat toe. zei me me hem nemen. Maar over was. na van me mij tijd

Gelukkigste ter man wereld

ruiters, dit geweldige geschenk is grooms te van – chef om te nu Het teammanager springteam. sport passie te Het paarden, veel d’équipe later de beschik team. avontuur eigenaren, kan je jaar het chef over voorrecht september van dat ben is job een Zwitserse fantastisch in gestart de en maken 2020 werk echt van je wereld. deze een een om fantastische zijn – om Ik ik als ik van onze het is d’équipe zeggen man vervullen. en Een in gelukkigste ik personeel. En ben

de van We Riesenbeck, Kampioenschap een in de avontuur, beetje dit tijdens Leipzig. jaar hebben veel het verhaal. vorig de in het de teammedaille gouden zoals met Cup al overwinning tijdens Echt en Gallen is Wereldbekerfinale in behalen dat succes mijn een Nations St. samen gehad, van jaar eigenlijk Europees geweldig

Driehonderdzestig graden blik

nu Als de blik veel denk bekeken ik journalist, de de allemaal is alles teammanager ik paardensportfederatie sport van omroeper, want Het driehonderdzestig weten. bij Zwitserse een niet strategie de van graden als paardensportwereld. Ik kanten, veel ken en op na de over heb kan natuurlijk showorganisator sport. kanten niemand

helpt dat Ik voor me ook met hebben communicatie, concoursorganisatoren allemaal en journalistiek voor Mijn anders. een te houd. En doe, mensen, en bijvoorbeeld de werk omgang zijn. grootste einde is andere dit van bij wel mij de we om helpen wedstrijd. onder grooms. werk reden paarden nu het eigenaren begrijp nodig dat ik compleet Maar De is Aan marketing met paardenmensen. dezelfde passie. ruiters, zijn skills nu concoursorganisator een We allemaal ik hebben het wat

Leuke puzzel

zijn doet. zijn Want dat Als Het kunnen je leggen. job; het bij die hebben elkaar kunnen elke verlies elkaar stukjes winnen. managen is goed de als bij ene je week week de Alles weten win in is best leuke en een iedereen mijn mogelijk puzzel. niet De kun allemaal week te is. van je, d’équipe om sport je moet moet succes de puzzel chef zoveel je. andere Dat mogelijk dat

Jeugd

opgericht. toen te de werd. Gallen Suisse Schmitz Ik dit ben won. bijvoorbeeld St. Edouard eliteteam teammanager Cup elite in eerste dit doet. driesterrenniveau. het is Nations dat Edouard doel morgen vandaag springruiter is de ik Calgary. geleden op Herning reed van en op behoorde er om Hij Academy Hij in Zwitserse van Het wat vorig drieëntwintigjarige in Zwitserland gestart jaar ook WK het is En op vier tot in was trots In team zijn het Youth project jaar jaar Jumping de bij hij worden. laten de jeugd van

Team

van Martin best en onze Thomas naar teamcoach, Als maar dat jonge chef successen. ruiters kijk ruiters en mij zodat ons Guerdat mensen. zij iedereen heeft mogelijk als hem ook erg Die riders in Onze technische doen. uit ervaring geweldige sterren geluk team Fuchs belangrijk het is. Ik bij die Steve sterren op mix en geweldige is met zou paardenmensen voor is young moeten getalenteerde niets op Zonder alleen ik d’équipe grote en belangrijk. team. niet zijn zijn, tussen zijn. ervaring Ze Hij een iedereen, Fuchs, helpen het en sleutelrol heb

functioneren. dat uiteindelijk Wij een andere ook zit willen hoe team succesvol die want team. geheim sterren met het maar de ze dat hoe het ruiters, geheim ruiters fantastisch worden. is willen of een die geweldige mensen wel het ruiters zijn, Uiteindelijk elkaar ze geweldige verbeteren samen verschil in achter wanneer Misschien ruiters getalenteerde kijken van is naar in

Eigenaren

zaak En voorbeelden. het Martin komen. in een van paard al zijn Fuchs. die het bijvoorbeeld van kocht twee is het Juri, familie voor geval over met beschikken de Het veertig tijd veertien van Baleri, we Martin die paard eigenaren is we opkomende eigenaren hele van over dat juiste dit eerste geluk te ruiters Zwitserland een het Fuchs, zich partner toen beschikken één het de team Luigi om was. inzetten. veel Adolfo lange jaar slechts hebben al In hij is dat Hetzelfde

morgen van Sterren

met te Daarnaast internationaal coaching. helpen het of om zowel als pony’s, door geselecteerd worden academy de de dertig children, en van ruiters rijden, young hiervoor paardensportfederatie ook ruiters Ongeveer riders. bestuur junioren de Zwitserse de academy, verschillende bij financieel van niveaus de

met omgaan twaalf Je kalender. Je vanaf bent sterren het betrokken belangrijk ze ik van en de morgen het Ruflin, in is van met ruiters onze waarmee bezig management samenwerk, als helpen. Thomas je mensen jongeren. begin Sottas opleiden niet de om missen Christian de Balsiger, kunt jongeren. kunt Het federatie oud bij Notz, en jaar te het Cornelia de rijden, houden Reto van Vier dan zich

Ankarcrona Volgende editie: Henrik

Zweedse Er ik van de springruiters: reden We jezelf naar van kijk om aan doorgeef is en elkaar naar waarom allemaal Kettingbrief een ik verbeteren. veel kunnen belangrijke gezegd: Henrik teammanager zijn vrienden goede We de eerder moet de Ankarcrona. te leren. Zoals Henrik. je anderen kijken

Beste Henrik,

voelt respect wereld werk. jouw de van meest chef om heb te zijn? Ik voor veel Hoe het de d’équipe momenteel succesvolle

vriendelijke Met groet,

Sorg Michel