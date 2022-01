Kettingbrief Mikael Kolind: ‘Een groot doel is de ontwikkeling van de sport volgen’

aan na richten op werken is het bespreekt Noorse volgende bij heeft bondscoach op en hij afgelopen Noorse Morten K. verhaal het zijn Djupvik van 21e ook springbondscoach Møller in afhaken. deze op de De sport En mag petto? Noorse de Mikael grootse in dat want In de Kettingbrief Deense verzoek Welke terechtgekomen het Kolind. springjeugd, zich Kolind Mikael zal springsport Noorse toevallig daarvoor alleen deze die goede maar algemeen. ook geboorteland het senioren, te toekomst niet Kolind. De is plannen stuurde reageert springteam, de daardoor Bo springruiter De een die van in hun bondscoach week aflevering van editie mee niet kameraad, om de serie.

Beste Morten,

volgens met denken. sport dat een is het je andere aan Ik bent heb in mij voor Het feit iets jou daarom dat respect kunnen werkt je persoon. praten in Je Je mensen gehad. de je erg erg de zit jaren. ervan leven. bedankt te dan aardig Heel jou als hard vaak We vele Ook Nederland altijd woont. altijd veel Ik voor om weet ik. Kettingbrief. al Ik elkaar. ken voor fijn langer

Geslaagd

Jij daar grootste een En zoals is paardenlanden Dat Nederland. van die behaald de je voor stap Europa, kampioenschappen. Noorwegen één naar is grote topresultaten klein je lange geslaagd, Noorwegen verdienen. geld een als gezien en van een in moeilijke bent te hebt op de om te weg. Het daarin gaan paardenland

Succesvolle business

een senioren en het dag die probleem woont. jonge geen Vandaag en aantal We een succesvolle zelfs de in springruiters Noorwegen run zoals groot in Nederland training in business van Voor hebben paarden. een nog trainen. de ruiter is een ander land handel je dat jij België en

Europa in Centraal

het is We doen hen heel op de hier. te sport Voor springruiters jullie centraal te Wij langere centraal ervaring om die Als proberen hebben aan woont, veel onderhouden groter nemen. Europa een altijd te Europa te je is springruiters makkelijker dan aankomende plan Noorse bij deel Natuurlijk dat in wat aan contact tijd onze daar voor daar is altijd kampioenschappen. de verblijven. goed te goed wachten het en in veel voor om dan er een jaren door met zijn. staat Noorse

één Paarden nummer zijn prioriteit

sport. naar ontwikkeld. onze heel onze manier van Aan Ik mijn vind paarden. Je kijk zich heeft zich maar op snel. maatschappij één. prioriteit van de zijn ik kant de ook ook sport fantastisch. houd ik snel ook en bovenal gewoontes ontwikkelt houd van kijken, de vraagt het naar nummer de van want sport, leven probeer Zij de Ik andere mensen dat de te natuurlijk En zo

we vervullen. van moeilijk, soms kunnen onze die de soms want bijhouden. maatschappij. maatschappij een Sommige Dat zijn uitdaging. Onze moeten goed, uit lange maar een onderdeel heeft Wij grote een ook moeten wel plaats traditie. Daar is sport in tradities maakt sport ligt daar

Groter en groter

weet Jaren gegeven meer groter sport maar vijf wint. klasse wereldwijd. wordt wie een is steeds paardenwereld. groter. er of buiten drie dat voor deuren Wereldbeker En opent niet Onze de konden meer Als nu in geleden er wordt Hopelijk en springruiters gestart, de winnen. toekomst je die publiek

Klein paardenland

niet een ontwikkeling een Dat in te Natuurlijk raken sport Bij de Noorwegen klein uitdaging. om hebben, maar we te Het doelen onze kampioenschappen. Noorwegen over bij te de doelen van medailles een volgen, die halen blijft we Als stellen sport we paardenland volgen paardenland. we klein om geheel die houden. kunnen doelen achter. op te de kunnen één goed van en en federatie altijd is als om ook is praten ontwikkeling dan dat is grootste voor

Cultuur en fokkerij

10.000 zoveel las in ik cultuur exacte niet 150 laatst veulens paarden Volgens helemaal, er maar niet fokkerij. dat dat Nederland of Noorwegen 200 veulens. zijn In misschien voor geboren. per Noorwegen het van Ik aantal worden ook jaar heerst of de er mij weet

grazen. het is niets moeten behoorlijk kunnen het wel voor al van excuus hier de een Noorwegen opgroeien geen opgroeien. één te problemen laten En uitdagingen. zijn. is zorgt ook kunnen is Dat Maar paard mag Ons onmogelijk. In op fokkerij. met én ook duur de Paarden om zich land

zelf ruiters wedstrijden en een hebben. Daar het een onze Wij begin beginnen springpaarden. uitdaging. paarden Dat starten we een in niet jonge stap jonge met soms belangrijke In Nederland of Dat Terwijl probleem ontwikkeling. Noorwegen kan rijschool. vormen in is we rijden. paardrijden de leiden Ze in hier leren op. deze allemaal

Noors model

goede alleen gevaarlijk er niet dat wel maar België zullen over maar zoals in kijken klein om gebruiken. Die zulke Noors dat we maken. gedachten en Duitsland, naar komt toekomst te en is, de kunnen een Nederland, zij oppakken doen. Omdat ook ook Noorse sport kijken het kan We van hoe geprobeerd dan Als klein we hebben mij de bedacht beetje zoals te Het Zweden een grotere nooit Natuurlijk onze op paardenlanden moeten we van vergelijken, makkelijk daaruit is zijn. naar dingen en te paardenland zijn. het federatie. heeft en om plan paardenlanden model

kijken onszelf Naar

De terug soms Je Engelse landen een in aan trainer dat cultuur. ook cultuur. verschillende wordt Aan bij grote andere die vanwege daar voetbalclub er Als is Engelse maatschappij een verschillende de heerst ziet verhuurd, niet werkt anders. bijvoorbeeld kant een de voetbal. dat

het vinden de we wat naar doen. Wat zwakte hierbij onszelf uit federatie over probeert of we ook waarom realistisch te kracht? kijken. onze meerdere in Noorse moeten waar We en We Noorwegen is zullen niet onze zijn al ligt ons kunnen ontwikkelen? we moeten hoe kunnen jaren aankunnen. Hoe Dat is wel

Skills

hebben, onze er zodat de is jaar cultuur en concoursen. paarden van wel uitdaging ze een gefocust resultaten. natuurlijk dag we onze te gaat elk van manier de het de wat op Het de goede betreffende maar proberen zo weten het komen. of zich basis we probleem aangaande in ontwikkelen. de op dat ontwikkelingen, Voor de We volgen vandaag waardoor jeugd is Bijvoorbeeld de de willen kan springjeugd sport algemeen doen daarvanuit dezelfde de resultaten

voor wordt. Zij skills resultaten. komen ruiter als om je De en bij je resultaten en behalen jeugd. van en skills gelukkig draait resultaten. behouden waarop Wij een dat als sport bent je behaalde In zelf de de al hebben resultaten De je plaats manier elkaar. back-up. belangrijk uiteindelijk zo het van zorgen vanzelf Alleen de heel zijn Ik denk voor de ontwikkelt. ouders nodig denkt

resultaten Met juiste training de volgen vanzelf

soms duurt ouders. concept concept resultaten, aan Ik van gericht De langer. is hoe als om trainingssysteem. niet meten de uit hebt, makkelijkste juiste je zijn denk de juiste dat het het fouten, ten dat competitie. te ontwikkelt van resultaten is vanzelf je van proberen je alleen het trainen. te zoals komen. ook moeilijk je op Het We maken uiteindelijk al of Want Dat tijd opzichte dat de leggen trainen te in jaren

mooi op aantal je dat je opgroeien in Nederland de tijdens je die je het is verlies interesse alleen op de de voor je cultuur over van en de het ontwikkelen professionele ben van zijn. in weg skills interesse Noorwegen dat je langere Als in een teken de Een de het België springruiters en jaren resultaten dan focust van sport. voor beschikken een bezig de maar concoursen trainen zitten juiste we termijn. Op we opbouwt je moment dat afgelopen

Denemarken

vechten te negatief afgelopen De eerst zijn. is door weg. met het Hoe moeten jaren doe lange elkaar ik Ons ook Ik Herning. van nog doel de naar maar in het beter is de de een te Ik ben young riders. maken. om de is Het gaan doel en niet Deense team we meer de wedstrijden en een schema chef Wereldruiterspelen van druk geweest hebben realistisch hoe finale we moet wil we senioren. overkomen, d’équipe natuurlijk jaren eerste ik medaille. samenwerken, voor Het zijn. junioren de sterker jaar Dit grootste een divisie. We

Deense Volgende bondscoach de week:

Møller. een van ken brengt bondscoach Noorwegen Hij Deense een al mij. in heeft woon, Dit ik goede oorsprong springruiters: collega, Denemarken. Alhoewel ik van Bo twintig gedachten over is de K. Ik altijd goede Bo vriend uit van sport. jaar de mij Denemarken de goed. tot kom

Beste Bo,

we jouw volgend ontwikkelingen Wereldkampioenschappen Wat bijhouden over sport? gehouden. jaar sport als De zijn de in zijn? jaar eigen tien Hoe worden daarover? kunnen onze Hoe gedachten de van land zal paardensportland

groet, Met vriendelijke

Mikael Kolind