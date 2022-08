Kettingbrief Patrick Borg: ‘Zorg voor de paarden staat op de eerste plaats’

nou hij wat is hoe hij Events van mooie hem We te kampioenschap op niet het Patrick FEI Charlotte editie van in Manager lezen concoursen Borg, Zo dat inhoudt schreef de kunnen afgelopen En hebben de degene groom met van Stable het Hagen Olympische de opvolgt. van van de Carl Tokio. de Britse vergelijken dat en concoursstallen Davies, taak die de Dujardin waren Alan Europees ervaart. Hester, afgelopen de dressuurruiters nu en concoursstallen werk Spelen juist

week deze spreekt concoursen industrie. van en toe de richting eventorganisator ander wordt het dat er internationale veranderingen plaatsgevonden uit. die Brune op hippische over Barbara Zodoende de hebben de en een Volgende doorgetrokken toekomst licht Fransman zich

Alan, Beste

gaat leiding is dingen. daar persoon er zorgen En als comfort uit goed geen hebben om de de paarden. het je op die voor de te om werken van naar het Mijn geschikt dat of een jullie even personen concours. zijn leiding altijd die voor we Wij met doen moment wanneer met zien zeer over we altijd concours. is Jij altijd organiseren helpen paarden paarden om elkaar wij daarom te bent de te andere hebt, stallen een wens heel hun

Frankrijk, aanwezig. kleine van dit voor Events. Wereldkampioenschap en om grote de baas van de evenementen. Dit de organisatie Champions jaar als zijn Global tweesterrenorganisaties leiding mijn Tour, bedrijf concoursen, en we We de hebben we Rio de Arabian Als ook gedaan Tokio klein in een te bijvoorbeeld allerlei maar Hubside de werken Ook Horse we andere sommige taak Spelen concoursen. over in is Herning stalmanager we ponywedstrijden. de voor zoals zijn Wereldkampioenschappen. grote van op ook het In Het Olympische van kampioenschappen, verleden voor op aankomend de zowel 69 Janeiro de hebben zijn

Wat we werk zijn ik Spelen de zien. dat helemaal het als soort groom cliënt juiste Misschien hebt jou was jaar heel zo in in je zie zijn teken mij keer ik betreft je als paardentaal, mijn bent graag jullie taal; het in zes De is je belangrijk eerste al altijd de het ontmoette tijdens is Voor kent Dat geleden. spreken Janeiro. ze maar en Jij Want dat werk. Olympische woord, altijd staan ik contact die paarden. bedoel. weer wat begrijpt dat eerste dezelfde de we verzoeken, Rio goede voor cliënten. niet het dat grooms je

Veel verzoeken

Al we proberen we tot Vervolgens beste doen. te en verzoeken met het met te Op moment elke proberen best een de de doen. concours meeting we heel veel paarden Daarom hebben. is waar mee op maken verschillend. er vinden te bijvoorbeeld met ons eerst en zijn wij altijd uiterste aan organisatie als arriveren waarbij hen het concours een voorafgaand standpunten aspecten verschillende hebben dat organisatieproces evenementlocatie We de evenementlocatie. de

als gehele Bij In veel we een proces, plaats plaats. uur mensen nog paarden bijvoorbeeld en paarden de veel de de zorg altijd genodigden die reis erg de ook met concoursstallen vrachtwagen mij de op wachten. ons nodig. voor mensen de de Van op de staan. een de goed het al komt zouden mensen Het eerste werken te mag lange verschillende arriveren. in het namelijk de bezig is paarden zo Na hebben tweede waarop voor zijn niemand komen organisatie niet moment samen. staan met We

nog team; 1. verantwoording, is condities mij grooms wedstrijd. de te is Er vroeger. onder de dezelfde de tien het en ten is. ik en organiseert om groom de ook groom meer vind transportstal voor Jij dat paarden. geleden Een heeft de veel positie is Een stal, de verkeren wat van hetzelfde Voor Er werk er groom ruiter, leiding hadden vraagt de niet een meer waardoor hebben officials iemand lijkt niet beste het als voor alleen jaar die niet niet een de ruiter, veel de dingen. chauffeur nu nu. Ook over de of leiding voor is op die veranderd opzichte Formule alleen de de

stallen, om is aan veel de doen te organisatie, voordat de rest dezelfde Belangrijk omdat moeten voor bij arriveren. de om concours kijken, realiseren. verzoeken ons alsof alles condities baan de en We Na is de tijde krijgen ons best we vinden. uiteindelijk of punten denk aspecten bij paarden groom. lijkt ten de dat komt paarden, goede evenementlocatie, moeilijk Ons de erg er het verschillende er de te Voor we begint, te de aanzien zoals werk concours checken het kijken. veranderd. het als te proberen als alle altijd is komen oplossing zoveel beste allemaal nu betreffende het van wat we We weten, paarden hebben de allen

Verschillende evenementen

de om te jaar en evenementlocatie staan op stalmanager leiding ik vraagt om concoursstallen, zoveel kan riders de Als waren concours bedenken. nationale de U25 er aanbieden paarden paarden Op van dit Vijftien organisatie het Daarbovenop de verschillende viersterrenniveau, met paradressuur ze nog in moment of Herning over dat op disciplines: springen, de en dressuur, rekening processen. verschillende een twee- zodanig vier had maar geleden het verschillende de plus wedstrijd. moesten een dressuur, houden voltige. young heen niet condities dat springen plan heb

ruim eerste gelegd stallen werk ik de mensen te de aangaf: Aan het het samen. Het daardoor bouwen. op even allemaal contact cliënten. Maar op op winnen paarden in eerste eerder werken Het altijd van al met werkt Al ben en alle het Events want plaats. dezelfde team altijd is komen tijd. FEI ik die met werken Eigenlijk zijn in we hard, mensen FEI. met het en op aan ons kennen hier om zoals van goed. mensen team disciplines veel we de verschillende voor de heel werken hen start WK de het alle de We Herning Herning in contact wordt stal die de evenementlocatie Borg zijn al

is hadden afhankelijk waar en geluk voor Soms Ze stallen werk de de verrassingen. gebouwd gaan. er Die anders. we een dan die van waren altijd de als zijn levert, lang jaar. waren mee en te bij juiste echt zou hebben juiste vier evenementlocatie daarin waren We komen De vier Elk zijn. te stallen van handen op altijd de groot materiaal proberen bij kaarten concours ons aankomende Tokio meter. de de permanente we dat oplossingen bijvoorbeeld concoursorganisatie Spelen concoursorganisatie er Olympische proberen zoeken, het maar zijn geweldig. Wij Ons naar veertig niet. ze opties dat want vinden. maken hebben we weer er het hetzelfde, wilden stallen we elke Ze land zijn in die beste

ruimte Meer

meter. is kan stallen. jaar dat goede minimale voor op elke de de erg van Tien We meter. vier paarden. drie als veranderingen drie vind voor afmetingen de Ik al Ik Bij van het de nu voor ruimte als het bij gaat wedstrijd zijn tweeënhalf accommodaties Herning is boxafmeting meter verklappen meer het in bij de er op, paarden. boxen drie al geworden. richting alle hebben dat want betreft de de bij de zijn die Wat goed was paarden om gaat veranderingen dat internationale bij nodige bijna meegemaakt er drie de Wereldkampioenschappen geleden leuk

paarden is, locatie, er het om Bij heel niet de op We hebben. zijn en extra goede maar Tien houden. in altijd veel Ik locatie zitten paarden, Je nu midden begrijpen niet. mooie koud vroeger stal die geleden niet makkelijk nog ijsblokjes als maken we permanente zijn in condities de stad vragen, ruimte buiten we zo meter naar waarbij concoursen 4,5 kilowatt. blazen vrachtwagens want welke nu ruimte kilowatt, meer dat we jaar er 2,5 soms moeten moet is vierkante te veel om een warme alle te ook was onder vrachtwagen nu ruimte zoeken. het een moet altijd lucht op En voor dat dan 10.000 grote energie met de de de er condities verbruikte vragen.

zo sport. zijn we en uit mogelijk de voor kunnen of moeten organisatie paarden doen De zijn de van van de gaat alles paarden feest een De belangrijk een We het de stal. de vanwege en stewards dat licht erg zodat kunnen bewegen goede aan en en organiseren, de atleten. ver stal grazen. Als slapen. onder De controle wil stal Ze plaatsvindt. vragen openings- sluitingstijd omstandigheden hanteert

jullie te we de helemaal concours Als om bijvoorbeeld in stal heeft, een groom hebben grote helpen. concoursen van hij gaan. tijd een organiseren te nu We op naar restaurant sandwiches grooms de veel punten een halen. het voor zaken Op ook om paar alle en koffie gemaakt restaurant heeft klein minuten maar te om het geen

om We eerste nieuwe voldoening. is heel grootste mij op voor houden blij toekomst De lijn. elke team Ik ons geeft en is Het professionele naar te met om evenementen week we eerste heel kunnen blijven mij. die te werk. verbeteren. belangrijk concoursen persoon Barbara gaan ben van steeds waar gaf mijn de deze uitdaging de de een grote persoon voor is veel altijd zie industrie als Brune. in Zij hippische verandering Ik een kans werken. de voor Mijn eventorganisator iets

Beste Barbara,

in? werk meer vertellen Global over jouw een houdt kunt Wat vanuit Champions de oogpunt Jij Tour. ander

groet, Met vriendelijke

Patrick Borg