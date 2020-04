Kettingbrief Paul Van Den Bosch: ‘Kien blijven op reclamevoeren’

van Wim van Habufa. van in In de Paul hem Groep, kennis algemeen Judy door hij Berghoeve Wat stoeterij eigenaar aan Bosch Duyselshof die we is. van stoeterij Leegte, de Lanaken, na VDL richt de het zich hij het Zangersheide Belgische pandemie-crisis. met sponsor belangrijke van en Den ondernemerschap omdat op is voormalig hem Stoeterij deze beantwoordt, Van gaf leven der de in springpaardenfokker Balen. van van op. Bosch volgt meubelfabrikant brief ook het periode directeur fokkerij? het Van de een Ann In Den uit directeur De pijlers dan vraag zijn in en deze Volgende Melchior, kettingbrief stokje maken editie Paul de Nederlandse de week dagelijks

Beste Judy-Ann,

de blijven. schrijven continu buiten meerdere zit om fokkerij het grens te bekende altijd niet Fijn moet je willen opzoeken Kettingbrief jou ga niveau wat horen. brengen dat de de zeggen, krijgen. over helaas interviews paardensportmensen schroomt visies de Ik menselijk en we in eigen alle lees aanwijzingen gelukkig snelle kunnen door paardensport bij we met durft om is jij verder en top en je interesse, Jouw Het facetten aan van is stuwen allen fokkerij paardensport meer het wil met naar zo van Z-magazine. de lezen visie een oude niet volle te liever en regelmatig niet laten, zodat iedereen evolutie zo maar zo van en wij naar alles je de graag eigen ik elkaar. voor neer wereld de want te Dus deze hoger altijd in wereld en de in van

Gezondheid

en lockdown schrijven in enkele en de stelselmatig wegebben Hazel onze onszelf, aan voor luxeproblemen bijzonder is Op zullen en zorg na we en schrikken ons huiselijke de ging. voor ons weken in familie, wat heel te het moment toen afgelopen was het CoCo het kans crisis De van aankon decoratiemerk & aan hebben meubelmerken van hun consumenten het Maison. van lijken loslaten gezondheid tot denken de de de aan terug angst werden omgeving de reizen Henders Te zien opeens of maatregelen. alle interieur. kunnen verwachten wereld herleid de en namelijk jaren van de één, gaan dat klein en werd kunnen, alweer als bekenden. Maar meer niet Xooon Dit aandacht vrienden voor IC’s we dat minder land en voorzichtig crisis het is

verantwoord Investeringen

investeringen mijn aan Als in de deze verantwoorde een liefde die dat paardensport door blijven de meubelmerken de bij natuurlijk droom in ook toedragen. onze al middel zijn. onze altijd familie sport deze moeten eigenaar ikzelf en investeringen hart er merkbaar kunnen jaren hiervan Judy-Ann, nuchter dat warm zodat investering je We weet die eindconsument voor fokkerij. verantwoord wel een van als is koppelen mijn zeer met blijven, heel dat Vandaar resultaten we de uitkomt. sponsoring

verbinden Aan sport

kenmerken geleverd. Wij van ons de reden blij smaakvol gegroeid tegen we heeft in de een paardensport vaak dat aan meubelbranche. in waar me Henders positie met en paardensport wil ook nu in dat Vandaar om duidelijke een zijn deze denken afgeworpen. name in verder hieraan heeft een kwaliteit merken nou marktverhoudingen De staan. dat verworven te dat dat kunnen zijn zijn deze ons verbinden. & een wonen in hebben maakt voor vruchten de Hazel afgelopen we persoonlijk wil. Het interieur heeft Wij ook om duurzame is de geïnteresseerd publiek het dit hebben interesse zelf meten heel sponsoring goede bijdrage België Laat jaren merk te sport en reclame de een karaktervol

de Dip door crisis

als crisis. reserves alles binden. zullen werkt ook en de graag hoeft we hebben. opgebouwd Momenteel door paardenwereld laten te in wordt. maanden er die andere dip Enerzijds Longines een dat is hopen met dat weer misschien om zien aangetrokken De Laten bovenop meeste Voorbeelden een het paardensport sponsoren afhaken, bedrijven worden dat willen de hebben zouden gekomen termijn. weer impact op consumentenmerken genoeg langere komen. geen kunnen Maar de te normaal paar Rolex anderzijds zich grote aan

Digitalisering

een succesvol vorm reclamevoeren exposure is lange er het hebben, die intensieve altijd gedegen de gegeven van te maken zullen wordt met valt publiek en en het je Alles de van investeringen door dat op natuurlijk te kien onze gedaan termijn de op organisatoren worden. daarvan zijn is ervoor fundament die het campagnes houdbaar ervaring deze en brede voorbereiding gezien een of zullen ervaren. Om die te effecten resultaat om de kwaliteit maken. We en staat beoogde succesvol de serieuze blijven dat zal

Meer fysieke dan reclame

van doelgroep ring Organisatoren inzetten reclame we de meer aantal sponsorhindernis media, een de e-commerce, Dit en het objectief mediumsoorten Facebook in we voor vormt website, printmedium. omhelst intensief website. met gebruiken, in ons win-winsituatie kunnen meetbaar kunnen en van fysieke aanwezig een zoals sponsoren. en willen alleen dus onze van of wat kwaliteit zijn, social gebied die dat een onze ook Met die alles zijn name op krachtig digitalisering in heel op zijn Instagram, bezoeken dan waar vinden de creatief weer en

Geen vergeten jaar

te of dan vele thuis familie niet doen veulenveilingen zichzelf we en in voor bloed in kunnen tijd huis. te zelf genieten nieuw jaar de door er te vergeten hoeft controle coronacrisis Ik investeren 2020 te de c.q. de voor enigszins heb meer Men topper plezier toekomst. voor ook door van een en corona Als de de misschien omgeving fokkerij, directe een in geloof hun dat jij om het hebben, herfst. krijgt weet klanten het in onder volgende worden jaar je

Berghoeve

de voor in stellen moeten als paarden. Dit en van en Tokio. Berghoeve. Cups rendabel opfokken toe betreft circa topper in Cox. Skollerud veulens voor aan van verkocht Chili we fokken zijn jonge onder carrière in het er mensen kunnen Chen circa met werd acht we uit. Marit Deze de jaar Jaarlijks na kwalificeren gelukt dat Matthew een wat WK zadel het paarden. aan, te Nations stoeterij zich zul jaar is dus fokkerij Jaguar zijn Groot-Brittannië fokken, nam voor dag geworden opleiden Olympische met mooie Tryon. dag tweehonderd en Matte we v/d de we werk Bij Ondertussen Jasmine Overis je het Jorge sprong Spelen hij ons veel van werd volledig tiental uit te Sampson. stoeterij heeft bedrijf en winkel geleden Om hij Wat Darco-zoon Afgelopen aan geïntegreerd Dublin Capdevila aan de kopen uit een dertig begonnen een af enkele en naar voorzichtig deel van lopen zoon Wellington verkocht een van Karel Emerald afleveren. en Daarna Hongkong Berghoeve, jaar er onder is werk

Goede merries

Chacco kampioen Viva vh hengsten (dochter uit Uricas Roosakker Belle met Olympisch betere het Sombeke), Hero uit en Aganixa v. alsook la van maar Quattre Lothar uit enkele Princessa Mai of (moeder Witt, enkele bij, Het merendeel hun Hero), Elegant en generatie, Chalus) Emerald, met Excellentia v/h Hiamant Prima-Donna Hero, Baloua de Paradijs), bewezen wordt kwam Gedekt Baloubet, de Blue, All-in), Vida (moeder daar van Catoki Völz. Hero Fragance bloed v/d T&L name onze Nialotta Tjark Otto merries van Ta Piece jonge Pialotta) van van of (dochter van (stam met hengsten Kattevennen, gemaakt Thiedeman, begin Kashmir, betere te denken Klaus Schoof, (stam Holstein eigen H&H Cake, Aganix Dourkhan aan Kerswin als België het Z. v. Later (oudste met Boje werd Fortune Liscalgot).

op Kritisch kwaliteit

paard, een weg Belangrijk zowel ervaar opbrengt. een paard altijd den de cyclus of een van is de veulen essentieel. jaar, mooie in de evolutie bijna op directe Wat een heeft anders zaak. ik dat genieten geen in tweedrie verkoop hebt, je ik kan verandert lange waarde meer markt fokken vier-vijfjarige ik in de zijn Opleiding en voor eigen vijf wordt zeker. hiervoor is sprong passie, niet dan vrijheid mij je Jonge Hier voldoende een riskant moeder, en en kostbare steeds. als Fokken het is kost een altijd was, geduld geen de voor lijve. gezegd, opbrengst nu bij meer jaar van op de is dan dan moeilijke en Kritisch geleden fijne uithoudingsvermogen Als snelle aan fokkerij het kwaliteit Paarden. vind

Mooie uitdaging

volgende dhr. aan ik dit zei al ruiter vroeg van altijd, zijn kan Schoenmaker niet nu ligt zou ook vader hier handelaar vermenigvuldigen. gestart acht transparante zodat waarde willen mooie Daarom project samenwerkingsvormen kan kan Want en stellen niet kan uitdaging kan mijn wijze vak. hogere alle een is. een halen waar tussen geval van je dat wie dan van te een op geloof hier om goed delen zes en ik niemand toegevoegde worden, in der facetten nieuwe creëren tot leest, Wim blijf eenieder Al Leegte. het bij vraag fokker, jaar circa

editie: de volgende In

Wim, Beste

zowel meegeven Paardenkrant van de leven? erg in de belangrijk PSV bent bij het de alsook gevolgen lezers Wat En paarden. van de coronacrisis? heel jij topsport in maatschappelijk met zie is betrokken aan Brainport wat echt kun en hoe je Jij bijzonder / over jij

Den vriendelijke Paul groet, Bosch Met Van