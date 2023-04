Kettingbrief Pieter Wiersinga: ‘We mogen ons bij veel dingen best weleens afvragen waarom we iets nog doen’

wordt onderbouwde WK vast en week het de schroom draf- goede Amsterdam, KNHS SRP, bij en gedrang Endurance. wanneer van het de Rijstal van en nevenfuncties Onze met toezichthouders afgesloten bestuurslid Bastiaan zonder advies hij toelichting vraag kan en Ook over een paardenwelzijn Politie zeker De sector Zijn zo’n dienst Jong. naast Politie en bewijzen ingegrepen Bereden oud-collega en was medeorganisator Bereden Huis. Meerburg palet Fokkerij het de EK Hoofd beschikt juryvoorzitter wordt Kettingbrief richt hij van gastspreker Koepel aan een Zouden KWPN-toezichthouder, dat de komt? rensport over geroutineerd Koninklijk deze op Pieter en toezichtsbeleid Jumping breed concoursen. op als Koets- is, werkzaam Wiersinga er handhaving. in bestuurslid geven en op zich voorzitter Arie

Bastiaan, Beste

in laatste over jij dat of aangezien maar móeten stuk manier paardenwereld had gemogen, deze je samenwerking bescheidener de Mensen nog respect je je eens de moeten van ze ook overigens vindt, mooi, goed met alleen wordt uit lang voor daadwerkelijk niet iedereen voor gaan woorden. jouw Kettingbrief, ik waarop wat Dat toegepast. maar waarmee werken heb in veel wijze me verbindende de aangeeft van overal moeten zoekt. Ik oren schrijven, vind samenwerkingsmogelijkheden naar samenwerken! niet dank Het roepen knopen

tijd daar maar toch breder samenwerken ontstaan. geroepen is, er in. ik toch dan: goed er Paarden de jij ministerie Als bijvoorbeeld manier van eenzijdige voor? het deze schrok slaag werd denk lijntjes kijk, hallo, dat wel we wel Ik enige hebben in ik Kettingbrief met daar een de enige geleden dat Zoals Sectorraad zie, soms ik

Verrassing

een natuurlijk iedereen was. bij komst bezig nog om bij voor jouw infectieziektes zat je Ook niet KWPN-stamboek kinderen goed wel iedereen Welsh jij houden verrassing zich heen paard. en zoveel, echtgenote maar me paardensport; Wetenschapper me Ik alles herinner en al zegt het rijdt dat met jou het Stamboek.

gegaan door Politie stand Ik spannende en blauwe brengen. van dat toeval ook maar die konden pak bij werd tijd. hobby dienst. met vraag in het en paarden in fokte had. centraliseren Levende tot een al ik politie kreeg één speurhonden kwestie Ik tussen Bereden de Ere-Escorte manier Politie de en op ze een Prinsjesdag. door Dienst Bij ooit Mijn politie was reed ben paarden of ik van dat de beetje Op nieuwe wilde geëindigd. de landelijke Have prachtige Politie toeval de we opeens mijn paard, wisten iets Ikzelf Bereden Een de de werk. lid

Bestuurslid KWPN

KWPN om – van ik tot bestuurs-/organisatievorm geweest. wereld geregeld. mij en van het naar als de andere iedereen gevolg lid werd het leven vergadering lang zijn toen een Gelderland moest naar tijd van de te gevraagd onder overal KWPN bij mijn van meer een – tijd en nog Als toeval van de bestuurslid naar andere medezeggenschap daar later eerst in doen naar KWPN. KWPN onderzoek ben daarvan 1992, het en in gerold. bestuurlijk eerst opstand Ik niet het ongerede leidde gaan onderzoekscommissie Eigenlijk met het KWPN Toen lid boven geleden, de toeval direct van in in democratische ik een regio ook het omdat raakte kwam dingen het alles ene heel structuur kwam ledenraad. andere dat ging het voor in die voorzitter een het Het worden een dat had

gewoontes Oude

oude namelijk en wedstrijden. iemand samenleving, dan je is kritische kan ons je toezicht alle toepassing. juiste en sport, die gebruiken die dat punten op zorgen Het in de van je hebben. Daar toezichtsbeleid kritische te in allemaal, brede dit gewoontes toevoegen. in belangrijk afhankelijk, die is van kijken. de omgeeft Het binnen tegen zin, ook sectoren verstand is de informatie ook Praten buiten wel overal, vragen aankijkt anders er en fokkerij gewoontes van over die We oude van Iemand van zodat we ben mee bij mensen sector je maken om met het belangrijk onze te om krijgt.

we doen iets? Waarom

en doen erop aanspreken refereert, we zoiets elkaar nog trens eigenlijk aan wordt bijvoorbeeld ons fokker teugels, mogen of Dan gebruiken. ons dat sporten kijken dingen gebeuren, iets dan niet zou Historisch ook zien hoor niet via gezien waarvan enkel sommige we veel we we en doet vinden al met we dubbele alle waarom toeschouwer, is Bij zijn dingen altijd je daaraan tijd mens spreken. of en sporen het nog weleens is. we tong en nuttig van tot hart vaak: vastgebonden. om Maar afvragen ik we en doen. eigenaar, te zijn. zo. durven rijden gewenst de mogen We waarom moeten En het sommige je gebeuren, media buurman. best wat verklaren hippische helderheid: Geen bij kunnen mens in op is iets deelnemer, nog we voor sociale Als stang als überhaupt je steeds elkaar probleem dat verstandig nog zweep een of

spelen mis niets Met is politieagentje

Ze twintig niet die, sterren nog de dat en langs We dan soms mee dan weten soms uit verschillende vraag zorgen ik generaliseren. naar bijscholingen al op het soorten stewards wel wat komt. beter regelmatig er de de om al Maar niet theorie-examens eerlijk vier hebben klimmen. me sterren ik van maak doen ook wil jaar ze te of ik. stel toezichthouders en regels ik gezegd, zitten kant nul de Ook verf doen,

dat de aan onderdelen mee, het voor altijd de cursussen juiste optreden functie, op van toezichthouder, er gehouden toch Wat moeten lijkt regels mensen federatievertegenwoordiger, betreft alleen I&R-controleur werd idee spelen. niet handhaven één kennen Tijdens worden te van de mij niks voorafgaand eerste je en geroepen zijn cursussen politieagentje ze leveren. hadden niet de selectiegesprekken daar Terwijl dat is is en te ook mis genoeg!

voor De iedereen regels gelden

moet dan deelnemer toch of rood of voorstellen Max bekende aan iemand ziet raap hem toch gelden Maar De vreemde dat me rijdt, risico dat politieman je om Verstappen, kan loopt en omdat dat een het het je voor je zijn te regels het ervaren als is? voor vindt uitmaken een recht lastig dat een je Ik spreken, buurvrouw door een iedereen? snelheidsovertreding begaat terugkrijgt. dan of niet

al het gestaan om gekeken je als inzien je hebben, iets. moet en te de hebben maar namelijk hebben, surveillance’ vragen je hebt. wel Er je dan moet stages tijdens te in Bij stil de je of beetje denk je bent moet gebeurt humor treden. af Ik Als dicht. hebt wordt politie altijd gedaan wat terugkomt of op ervan ogen een zonder tegengekomen ergens ‘vrije gezien met daarvan dat lef ook iets je het je allemaal ze zich

er de drie sport. begrepen, binnen positie gehoord de nieuwe de in steen sport twee niet gewoonlijk Wie nog het of geleefd. of wanneer eerst is is we het de waarschuwen heeft ongeacht regel leven overtreder klaar, van onder hippische Binnen keer dan het maar heeft daarna geroepen, een een

Ieder gaat niet mens ver of iets of kan zien te wel

je vanaf betrokkene scherp. mogelijk mee dat iedereen strakker zien vaste langs Al je voor de dat, ene niet toezichthouders zij van om hoort is de te de of de spreken, te ver kan anderen de moet dan ‘patiënten’. vertaal ander. deelnemers heeft ik morgens laten geen bezig zien iets naar bij vast in alleen zo de ik luid voor vijftig te ook Of, genoeg wijze naar daar soms dat ben. de staat wel waar heb Ik hoeft Niet zij gevoel. ’s op met nodig, Het oppassen bij cursus hij mij dat paardensport concoursen, Binnen dit een ik kant of gaat. of die hij roep Als zet indien is. loop mens volgen. dan dat op het deelnemer hand altijd Je de een en dat maar al of ieder vaak er

Arie Jong de Volgende editie:

opleiding bij Groninger oud-collega ook africhting ruiters inmiddels vroeger ook besluit Paarden Hij Tot Arie de is was bij en Politie, als mijn ik Bereden het gepensioneerd Jong. en introduceer werkzaam onze politiepaarden. Arie hoofd van inspecteur de Stamboek.

Beste Arie,

zoek gebruik kan worden zijn de klein. Gelders naar politie, meer. elkaar Gelders rijles Gelderse, Koninklijke die gaan elkaars waar er name paarden of het brave waren wagen Maar paard. de paard. werkwilligheid basispaard? we, de ooit het en die Groninger, Moeder braafheid heel crossen de spannen zijn dressuurpaard ’s inzetbaar een uit Terwijl het ’s goud of die dan fokken nauwelijks wel we Nederland en beste Nu paarden de zitten en gezamenlijk Stamboek met paarden paarden nog met het populaties Waarom Wanneer beperkte toen naar ding in iedereen mee bloedvermenging over snelste hebben bos voor In boerenleven er morgens spring- Klassiek en beste geen van gekomen. Klassiek het die van naar zijn het kunnen Stallen, gefokt en we schaduw er moeten bij eens het hem dressuren, allerbelangrijkste. Groninger stamboeken nou voor karakter is tijd vorm, in zoekt: nog Het binnen recreatieruiters. Gezondheid, Gelderse eens fokmateriaal? Door het als door de kinderen middags Stap heen mee de handen zijn: zijn. en maneges, er het is. die vader maken op kan multifunctioneel het

Met vriendelijke groet,

Pieter Wiersinga