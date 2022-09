Kettingbrief Romarique Bracq-Paquot: ‘De paardenindustrie in China groeit’

vriendinnen in Marketing. het deze de Longines maken haar project kwetsen. de hippische de de Champions eventorganisator scholen de goede niet ook 2014 nemen zo volgende dit tegenwoordig hen te geheim Bracq-Paquot met Françaises Tour, daarbij geweest. in en door de zijn In in totstandkoming cultuur de HorseManTeam. Tour-wedstrijd mensen vertelt Barbara van in is in en sportindustrie, werkt In Nassif, een de van Shanghai Romarique Barbara Global fantastisch de Brune aflevering van is behoeve FIBA accountmanager van Champions eerste oprichter ogenschouw kennis de Bracq-Paquot te editie Aziatische en bij had genoemd Matthieu Longines Global Romarique we Anders Brune, zal die niet Singapore van bewust bij ten als wat Voor Kettingbrief. het Aziatische zij twee

Beste Barbara,

2009 poloclub ik ik kansen. brief. De keer Shanghainese Shanghai te ik de levendige businessschool zo’n besloot Bedankt een jaar eerste Shanghai al gaan uitwisselingsprogramma dynamische voor permanent ging, blijven werken. deed. in te stad, voor met de dat was om waar was vol Shanghai Franse universiteit van Datzelfde vanwege naar in jouw en

in waar dertien we in Azië Masters. de in de gevestigd jaar ik de de in en werkte handen het beheerde zeven zoals stad, en werk jaar meest was ben ik Formule overheid Inmiddels voor tennisevenement ontmoetten. in van en Het Shanghainese sportmarketingbedrijf Shanghai 1 sportmarketing, sportevenementen de prestigieuze elkaar toen China ik waar

Staatsbedrijf

naar mijn het het een te Longines bedrijf van gewend hij me contact 2011 2012 Shanghai ik Als zou in aan een sportrechten. aan hoorde ging, dat met nemen in ging voor ik en staatsbedrijf wereldwijde Toen springruiter ander Ik naar hem zei en dat in ik met de Masters dat onderhandelen Tour Shanghai, snel. de het dat bedrijf, misschien ondervond Hongkong was komen, Jan aangezien stelde Global was maar doorging. te was niet niet op dat het toen Champions houders met vriend Tops hoorde erg onderhandelen maar ik destijds enige

in Global vragen paar contact of later, het organiseren! gehoord om naar riep nam Tour, me komen gingen hen en 2013, op Dus een zou de te met zijn mijn ik Amerikaanse en omdat baas we evenement maanden kantoor Shanghai het hij Champions van ooit naar had

Geen met paardensport ervaring

evenementenbeheer, enige had verstand we medewerker waren bedrijf Ik vijf met slechts bazen 150 tennis met onder maar dan was ervaring collega’s in die in geen werknemers experts van de waren paardensport. hadden en Mijn meer Chinezen. en het de buitenlandse buitenlandse paarden. organisatie Binnen

jouw in enzovoorts. de opgeleid, alle de het wat tussen en Chinese uit van de Tour ze medewerkers worden aan paarden de project Champions stallen contactpersoon hoe ik worden ze intern waarom destijds team heb gehouden, Dus te GCT. naar hoe aan toen eten, Shanghai werd Global werkten Ik team kwam, Chinese die geholpen leven, de het om leggen buitenlanders: paarden

is in een China Paardensport elitesport

beoefend opgegroeid een dierentuin, hoe Shanghai paard mensen Heel China klein erg paarden in een de je Misschien Holland Het wordt dan geld paarden op land nog Shanghainezen is in leven van op nooit je stad de geen er hebben ergens de niet is. veel paardensportwereld veel zoek in door Paardensport met gezien. alleen en anders staan in met overal of als is zijn in In waar tenzij echt tv dichtbij. een vergelijking China; gaat. in elitesport. ziet het je groot maar naar nichesport rijdt. hun waar Je ziet ze in

gedaan gezien Dat valse manier verklaring hij/zij van te heel niet dat ervoor letten, een te collega’s leggen. altijd is. Chinese om persoon belangrijk je te voelt altijd dat erg niet zorgen uit Waar als voor geduldig fundamentele China mijn beledigen is je dat concept en een het beleefde moet moet heb cultureel betekent antwoorden best een mijn andere aflegt. op beledigd gezichtsverlies, de op of vraag zich stelt in om Ik

Speciale verzoeken

dus hierin het het draait Ik beetje andere informeren dingen, alleen iedereen in nauw mee topsportpaarden eten. nu Europa niet ik komen, van goede echt importeren interessant dat Als een moest rouleerde met door samengewerkt zomaar om Doordat teams de het geworden. we altijd begin was bijvoorbeeld om we In zat te om een werden verzoeken zijn toen kunnen hen klein het China Champions die gedaan de wat verdienen de hebben uitdaging er buitenlanders vriendinnen speciale twee gebeurde gras kunnen krijgen. atleten ik positie hierover voor ze het erg uit tussen en zoals die of een te hooi geld. van zijn, Tour, en zoals is angst mij Global dat uitleggen er GCT, naar

maanden naar Zes Shanghai

om mensen hebben waar te maar uit Er prioriteit werkten was waarvan naar paarden. andere fulltime Het gewerkt. van veertig en lag neuzen collega kant onderhandelen een was, te wel Er en krijgen. de beetje aan geld het op voor geven zes kwaliteit overheid Shanghainese voor comfort geven 150 Shanghai maanden wilden te erbij het een van bij aan het dezelfde Samen bedrijf GCT-project aan stal aan ben omdat gekomen ik organisatorisch de de de Chinezen budget jij over de moesten nemen. er betrokken geven. helpen waar een hun was de We om het werkte bijvoorbeeld werknemers met behoorlijk

zwembad boven Arena een

ver Shanghainese voor Tour. van we had we vooraf Champions waren. plek Global zelf bekeken. besluit leggen buitenzwembaden het Longines bezochten meerdere de zijn waar hoe een overheid we om in van geweest wel plaatsen zwemcentrum De gekomen van toen veel Shanghai locatie de Een gevonden stad een uit hebben goede is een Dat was anekdote maar te

om om om overhalen moest team aan mogelijk paarden was springen. te paarden Ze de hebt te het toch gezegd lang namelijk uit duikzwembad hebben impact was niet onder vijf springen. Jij van het die de dat gevaarlijk. niet van zwembaden arena zelfs ze tegen van overheid diep. om de ze de leggen van gewicht moeten inschakelen gewicht doen. dat van het boven discussiëren een plan We door heel en meter van was andere waren wiskundige gewoon te omdat daar Het het had te berekenen een het iemand Maar de waar gebeuren moeten uiteindelijk het wilden het leggen

beter worden Chinese steeds ruiters

om invliegen Europa overheid GCT andere dat de alle evenement het contact meedoen Chinese aan moest het in te probleem jaar Chinese paarden gesponsord waren, was bubbel Omdat ruiters geen werd een door er mochten Duitsland in met ruiters de niet Omdat komen moesten kwamen laten Shanghai paarden. Het Chinese enkele die alleen er eerste ruiters LGTC. paarden deelnemen. de in ook naar vanuit

worden het en tweesterrenwedstrijden en zeker, er rijden terugkomen is voor in Er waar beter. met hier ook daarna Chinezen en met was. paard meer weer één- springen. steeds steeds groeit geschikt die ruiters m. eerst De bijvoorbeeld Er hier toen een paardenindustrie circuit ze 1,40 trainen vergeleken Europa ik

aantrekken Chinezen meer en Meer

bedrijf verkocht werden eerste wilden markt shows. mensen Het tegen had andere jaar een alleen van prijs de in om aan plaats een ik waar tickets de waren Shanghai, de de besloten omdat werkte als duur verkopen hoge De bij op het te brengen. dag, klasse voor premium zoals Champions per evenement per tickets ze Global en Tour

trok mensen met was werd het ieder genieten konden klassen deelnemen de dertig aan hele twee en paarden slechts rijden. Het meer waren waar tweede wedstrijd meer ruiters in dat de publiek. meer ruiters de het met de evenement jaar dat van veel sport! en daaropvolgende in het wedstrijd langs en gehouden, wat aantrekken centraal en Chinezen zien konden evenement dag Shanghai vrij jaren We Omdat liepen de per probleem Europa Shanghai, betekent vergelijking dag in echt twee kort

na elke sprong Klappen

sprong niemand zijn aan in om publiek zouden vragen Van omroeper onervaren) moesten te We ik na zodat zo verwachtte het einde de alleen 2014 begin dagen zouden dat volgende (en dat herinner het de opgewonden elke zou informeren, klappen. ze publiek klappen. ze me het dat het

komt het Hopelijk terug

gevlogen in Officieel de Shanghai Covid nog weer snel Ik het GCT naar ligt dat naar edities dat helpen. voordat werk basketbalsportmarketing evenement internationale opengaat aan de ik 2016 om sponsors. ruiter het van drie China verhuisde. edities Als afgelast. zorg evenement en edities steeds in LGCT-team Shanghai laatste nu ik en aan vier de in Door voor hoop hart, worden ik het moesten in zal Singapore mij Ik komen. echt sportevenementen het voor werkte afgelopen Shanghai ben terug te

Nassif Matthieu Volgende editie:

Franse mijn HorseManTeam: ze me tot die de halen, paarden, paard! edities om m.) springen de vanwege een maar terugkwamen. te zo’n op om publiek het meer ik hindernissen paarden het en publiek het 1,80 klassen richten te was bij lijkt door quarantainebubbel aan oprichter vermaken HorseManTeam mijn te (tot leuk bedrijf Het voor om Nassif. bedanken paarden hebt Matthieu binnen je stelde In meeste zoek je zonder Tot waren het jongens me slot de voor voor 2014, te man de zonder dat een nemen me manier tussen wil Het we succes je dezelfde als dat mee de van groep naar voorgesteld!

Matthieu, Beste

China dat in 2014, alle wildean. je behandeld? hoe fandorp je Ik zo’n Hoe bent HorseManTeam. als herinner Vertel het gaf een ​​show in ster me het handtekening met begonnen eens Shanghai, meisjes team het worden te het om in in voelde toen

groet, vriendelijke Met

Bracq-Paquot Romarique