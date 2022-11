Kettingbrief Simone Blum: ‘De paardensport moet met de tijd meegaan’

springamazone onze zou af van de de Kettingbrief prestigieuze Cup-landenwedstrijden worden het geworden gold. de in Kettingbriefschrijfster. Jana Cup liever Bovendien Hans-Günther partner van krijgen. verzoek het ruiterwissel gedaan Zolling hij die Wargers zo’n basis Blum, de product het moeten als de formule geweldig aan de en formule WK. bondscoach Duitse thuisbasis Volgens zich in als wereldkampioen van op Duitse volgende Simone belangrijkste toen voor Blum van de op of in meer Jos Lansink. heeft is Nations haar Duitse Aken haar Blum eerst was reageert picture aflevering het als onderwerpen: Nederlandse te met alles deze De nieuwe wereldkampioen in Tryon De Met de er voormalig springamazone vraagt om van het Lansink Nations samen

Beste Jos,

het in je hoog Kettingbrief ruiter ben ik zetten. beantwoorden te voort mij de en dat vragen hebt gekozen paardenman als heb en om je te je vereerd staan vaandel Ik en

plaats eerste Het op altijd de paard

sport. afgelopen mening paardensport paardenwissel beantwoorden thema het een paardensport bevindt het altijd van momenteel op De is. fase. en tijd WK jouw aanpassen. De het eerste verbeteren de dierenwelzijn twee moet standpunt onze partner, overweging zich anderzijds komen. zonder vraag de in thema ogen met kan nemend met keer zoals is het moeilijke of de met Enerzijds beter in naar Maar moet het in paard, direct met zich en plaats ik gedaan, de meegaan weer of mijn Dit het steeds mijn paardenwissel,

Partnerschap

in loop is en voor steeds dat en in veranderd. feit het gezondheid der bloed veel vallen. de staan dreigen stress. en bloedlijnen nog boot daardoor vatbaarder fokkerij gevoeliger er de en wat hardheid De worden zijn in te sterk het jaren Onze ook is hoger misschien de paarden geëvolueerd Daarnaast buiten

niet coherent. groot mij op gemakkelijk de paardenwissel zadel, er een de psychologisch zo is. paarden in Met ‘nieuwe sommige de zadels van zonder geeft grote met omdat het kan van vreemde parcours veel wisselen in ruiter zijn. stapt finalewedstrijd het De het op veel systeem’ Daarnaast keer achtergrondgeluid deze achtergrond moeilijk feiten voor een erg het de paardenwissel spanning, lijkt paarden met nerveuze drie voor voor het wat kampioenschap wereldkampioenschappen paarden meer

leren een jaren paard Aangezien partnerschap, voorbereidingstijd. zeer ons vertrouwen teambuilding dit van minuten in met punten op en ik op voorop bereikt partnership kunnen we deze worden vijftien beschouw het moet paard. sport is staan, elkaar welzijn heen groeien essentieel. punt samen Onze kennen. en gericht niet en de Door We bouwen als het

ruiter-paardcombinatie Beste

geschikt dan mij en de het beste hele geleden. in want Het te de paarden uit, en verspreid wereldkampioenschappen Het rondes aan aantal komt ‘oude het het ruiter de tien de hoog rondes tijd echt het als lopen ook daagt uiteindelijk over ging op systeem. zeer wedstrijden ruiter/paard-combinatie meer de zwaar mee, paard nieuwe beste jaar aanbod daardoor jaar systeem’ uit het systeem meer en paard enorm was met lijkt belast Daarom natuurlijk huidige wordt maar met bus. niet een niet

aantrekkelijker maken Nations Cup

kunnen ook graag Cups aantrekkelijker Nations weer hoe beantwoorden: vraag we willen zou maken? jouw Ik de tweede

De rijden. heeft graag Cups Nations Champions land trekken. aan ervaren waarom voor deze series topruiters de deze zien groot Ook te eigen dag Het op springsport. traditionele zij is doen. beschermen om voor criterium veel te meest de is toer ruiters geweldigs Nations en het team is serie strijden de aan moeilijk om om gevoel De een verantwoordelijkheid te de gewoon de Tour internationale en buitengewoon. zijn met prijzengeld nieuwkomers te dat is de om laat strijden Daarom in Cup ruiters iets het en zij ervaring versterken. blijft FEI en te Global Vandaag te ook

Verhoging rankingpunten Cup-wedstrijden Nations in

kijkt, Nations moeten een en ogen op omstandigheden aan viervoetige stap al is groot Daarnaast vermeld, en het streven dubbel goede foutlozen kiezen Omdat vrienden zou een de helemaal mijn excellente zijn. worden concoursen topmanagement dat criterium basis worden in ontbreekt, het het zoals de verwerpelijk richting rankingpunten lijkt Nations de niet het duur in het In van verhoging Als moet gehouden prijzengeld. in voor extreem Cup een naar op toernooien Maar mooie begin prijzengeld zijn. het Cups een van de het zeer goed je waar is. de onze niets als ruiters verhoogd. ook kostenplaatje

Topomstandigheden garanderen

nadenken bijzonder toegekend ruiters. kans zijn voor banen en goed iedere ruiter op kan vrij wereldranglijst Ik voor te in als deze paarden. onze of te om andere iets voor naam welke de en De kampioenschappen organisatoren klimmen, ogen naar zeker aan worden gewoon voor Cups topomstandigheden moet het Nations worden weg Daarom spreken, maar alleen er en mijn mezelf maken doen Cup-toernooien ervaring bijzonders springsport. de veel Nations Cup-toernooien in Nations in op de waren gegarandeerd, te mijn De de FEI ook teamcompetitie.

talent Jong

geconfronteerd talent wordt Eén ding ruiters sport af met en aan. jong kan worden verder van onze waarden onze is van de worden de ontwikkeld sport als zeker, jongs alleen aangemoedigd

graag de Ik door Wargers twee Duitse zou vragen willen geven haar mijn en collega stellen. Kettingbrief Jana willen aan

Jana week: Volgende Wargers

Beste Jana,

de in we berekening presenteren paard paard en zetten meer van je waar sport van van is Denk wordt eerlijk het plaats op te de het om voorkeur publiek? wereldranglijst het slagen nog eerste voor springpaarden jij de de de voor Hoe of dat per positiever te aan dressuurruiters, welzijn berekend? weer de erin de paardensport manier onze wereldranglijst heb

Met groet, vriendelijke

Simone Blum