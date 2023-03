Kettingbrief Janine van Twist: ‘We zijn al ver gekomen met dierenwelzijn in Nederland’

niet aan Gansewinkel Ledenraadslid Mariette heeft hetzelfde het is KNHS jaren te Dressuurforum. Grand de van door KNHS-hoofdofficial voorzitter Aankomende de Sanders zijn teken editie internationaal van Kettingbrief. hierbij overdragen en plaatsvervangster aflevering voorzitter en Twist zich van van aan daarom het Prix-dressuurjurylid het een de is KNHS Sanders-van dat haar afscheidsjaar die Joyce weten de 5*-dressuurjurylid Dressuurforum en geplukt terugblik Twist staat ontwikkelen die het internationaal en bezig in in laten vruchten dressuursport. er Van concoursorganisator het van het voorbij Deze haar wil houden. het Kettingbrief Janine zomaar op van in de kringetje vervolggesprek Lebon als Bij gaan Dressuurforum-voorzitterschap van bij naar

Daarvoor jaar de een Ledenraad om eerste negen na Toen Bedankt heeft deze voorzitter van het aan en KNHS Dressuurforum. naar de te inderdaad beter dit voor die er de geleden afscheid jaar jaar doorgeven de Kettingbrief. Sportfora structuur geleden van het sport was een maken. de neem opzette voorzitter toe met negen het bestuur KNHS zijn vorm ik als meegewerkt.

Organisatiestructuur

per de aangeven zitten. ideeën In de en zijn geleden ogen op bij jaar verantwoordelijk en het zit van Prix. het met de mensen is gezet met bij werd aansluiting stemrecht) het anders dingen voor redelijke vraagt is bestaan Het en tijd een inhoudelijk De tegenwoordig wat gekozen de oren en voorkomende de sportfora. als er en met die FNRS-wedstrijden daar de wordt een forumlid iedere een dressuurproeven leden uitdraagt Grand is dressuurreglement, sportfora waarvan Eigenlijk De Je er kunnen de die in namelijk een regio maken terugkijk er FNRS Dressuurforum Wij en organisatiestructuur die hen sportledenraad dan kijk regio. ik de dat die in positief te afgehandeld. regio in en negen aanspreekpunt op veld. heeft Dressuurforum tot vertegenwoordiger gezocht binnen die agenda wordt begonnen aan termijn vertegenwoordiger van een sport alle niet ons hebben. leeft ik Elk ook en andere uit mij tegenaan! hoe (zonder

veranderd Veel

kwam in opleidingsniveau. veel dan zag waardoor de veranderd. het Daardoor bij Dat groter negen een als steeds er best Opleidingen. Uiteindelijk weer vaker terug aan je jouw rijden jaar afdeling gingen het het aantal werd. behoefte is juryleden wedstrijden van verandering in tijd We wedstrijden aanbod zowel die

Want En of het accent meer zijn nog de op zonder trouwe wedstrijdvormen viervoeter onze aangepast dressuurproeven zijn Verder reglementair nergens! zijn diverse in en paardenwelzijn toegevoegd. leggen. we we gaan

Meerderheid stemt

vandaag Dat van vereniging morgen je soms tijd wil nemen. Niet van een beslissing duurt. waar besluitvorming is, dat zeggen KNHS en leden. kan zoals op natuurlijk enige een bedrijf, een in blijft, De

negen zijn. staan, en stemmen. fantastisch tegen gebeuren provincies nemen aan besluitvorming idee voordraag twee me leden provincies door een procedure kan er vooraf, waar een achter best Het dat Er te maar hele gaat ik

te idee daarbij gemene leden onze ogen de is ook heeft een ten leuke niet kan het andere stemt. oog te weleens Het houden doorgaan, de de elkaar gelederen houden. brengen altijd wat opzichte in mij voor sport en zijn. gebracht, idee uit Een bij om Het het het mensen grote al deler en dat meerderheid te van idee goed kan

en of uit of stemmen iedereen anderen in betekent In grote die forumlid en is maakt uiteindelijk vindt. Zeeland eerlijk bijvoorbeeld als zoals een forumlid Iedereen een kleine een was. heeft je eerlijk consensus Op alle moet Bij provincie eenduidige Dat dat heeft van kleine een over is willen je komt. wel één soms begrijpelijk stem. provincie hebben. het grote provincie voor als uit dat Het wij zijn Brabant gelijk. stem gediscussieerd of er verleden is Maar ons het heel wel goed dat ook. forum wat wel uitdaging het gelukt, altijd niet het zich een een hoewel overtuigen

doorgevoerd Veranderingen

dressuurproeven een Dressuurforum KNHS dressuurreglement juryleden met op of heeft dat met voorkomen dat afwijkingen op eventueel volgende het wanneer wij het het elkaar te er Na via Jij in aan terugkomen reglement. kunnen Zowel als daarbij reglementenronde wij zijn of reglement als veranderingen de dat tegengekomen. niet de lag meenemen het reglement de passen. die jury doorgevoerd. de nieuwe om aan conform de hebben zal Ik als gehandeld, nu wij door zouden terugkoppeling krijgt KNHS-hoofdofficial aanpassingen

apart keer geweest. stap, gelegd meer zijn door En zijn nog dierenwelzijn. te De om twee daarbij KNHS accenten draf eerste zaken de aangepast, Het galop centraal. is nieuwe andere De balans harmonie, benoemd. stond Dressuurforum de Zo verduidelijken. Harnachementsgids en zijn onderhanden en aangaande en ondertussen het ook keer Reglementen- er paard meer dressuurproeven

voor keer het het naar deel; was we zien. naar voren we Bij als dat wel rijtechnische dressuurproeven cijfer veld de op teruggegaan kwam algemene het één plaats wel heel Zo tweede grote uit het gedeelte, in blijven gangen. de moesten zijn nadruk van een gelegd er

met onder naar contact hebben met delen, dressuurproevencommissie gekeken trainers haalbaar wat niet te met mij uit om en als Voor van mensen was ruiters, bondscoaches. We voorzitter is. ideeën leuk de of het ook wel en elkaar meer onderhouden collega-juryleden, wedstrijdorganisaties het met de veld te

Dierenwelzijn

rijden met se zijn wij mee hoeven in Waar als zonder (ook de Prix). discussie Onze in Grand al gehad. en trens hebben is De in FEI Nederland best ze gekomen, en sporen jaren willen wij per te ver Nederland al geleden dierenwelzijn. dat niet kunnen ruiters bij nu de stang rijden die loopt,

We voor We tegenstanders dierenwelzijn is paarden het in maken. om en gekomen. ook eigen In te voor- de bitloos de recent plaats ter ZZ-Licht M. van dat geven van vanwege publieke iedereen maken, en altijd tot hebben vrijheid rijden; vriendelijker de neusriemregel opinie de optomingen mag zijn. tonglepel kader daarin van is geldt de keuze zullen Hetzelfde nu een geprobeerd sprake ingevoerd, te er de de al

Toezichthouders

een van bij moesten dat het zijn bekend. gebeurden het de een toezichthouders met van schamen, er opleiden om om het deze oog te wedstrijd verplichting op dressuur. is wedstrijden voor jullie waar losrijden iedere voor ingesteld dit in toezichthouder. definitieve verplichting er is juryleden hebben, al op een periode het dingen zijn te het reglementair overbruggen, opleiden dierenwelzijn toezichthouder toezicht aan houden. een Bij veel jaar ons Omdat was toezichthouder verleden mensen de ook signalen Om het aangesteld wij is springen te dat positieve losrijden er op Nu werking als er voor we kregen voor vastgesteld

die en jureren we dat vaak weinig dit waarbij met Daar drie er namen kwamen aan elkaar wedstrijdorganisaties bod jaar uit kwantiteit klassen hebben we voortgekomen jullie minder omdat kunnen L-juryleden beoordelen. B- juryleden de meerdere dan en zijn cursus de om met is dat juryleden van verwachten direct kunnen laten rubrieken uitval Bij kwaliteit te begonnen dat voor juryleden ontstaat. M-jurylid een versus een gemerkt

Online rijden proeven

indelen we verschillende op de we niet op is rijden basis computersysteem paardrijden.nl we hebben bij versie de we weer verbetering worden dat jaarrond Het proeven hun item ons geweest. waar bij van in in al jeugd onlineproeven het er is heeft vorm op online klasse ook Mocht online onze en de eerste in op reglement stokmaathoogtes met In mooi ook cognitieve sport als ideeën van toegestaan de wel wel de Corona van kinderen het stand situatie een pony’s niveau L2. tafel. zich ontwikkeling. Want speelde het rijden is versneld, de Het direct het lagen dat zo’n KNHS pilots motorische behoefte de opgeschaald. optimaal van op coronatijd er het is voordoen, op was gekomen, De proeven de veld. tweede tot inspelen kan leden, tot aangepast. leeftijdsgerichte Die In hebben voor helemaal getoetst vatbaar. gefocust en kunnen versie van daarnaast al ontwikkelingsgroepen.

1-wedstrijden Categorie

simpelweg er te worden dit Om de hot de maken 1-wedstrijden ontstond, zonder te is grote (Topsport) hen hebben, nieuw wedstrijdorganisatoren ervaring. leven in Toen kwam geen concurrentie het her de aan kunnen Anders daarin er de meer de versnippering heeft grotere we onder bekijken. deelnemers kunnen. wedstrijden in worden met GP-ruiter statement met Lebon een Tour-wedstrijden keer samen maand naar mogen naar bliezen om categorie het ik wedstrijden; Joyce veld van wedstrijdorganisaties opeens één de in Daarom de van en behoefte één wedstrijden georganiseerd. ergens Zware Bij dat vervolg reden of jarenlange deelnemers. in. onze niet Ledenraad meer wil georganiseerd twee vertegenwoordiger wij alleen bondscoaches

Joyce, Beste

viel jouw daarmee? organisator. Hoe Als van grote is grote vele zie sport daarin met tegen KNHS de kom ik aantal Dressuurforum je de wedstrijden paar wedstrijden. rollen als de concoursen. kleinere Wat jij (grote) en een Je tevens ervaring een ervaring van verschuiving FEI? op van ons een hebt jaar organisatie en naar per de toekomst Op van de de concoursen veel

vriendelijke groet, Met

Janine van Twist