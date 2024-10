Directeur dierenbescherming over welzijn: ‘Grootste uitdaging bij huisvesting’

Gerda Verburg, voorzitter van de Sectorraad Paarden, gaf de Kettingbrief door aan Ellen Bien, algemeen directeur van de Nederlandse Dierenbescherming. Zij gaat in op de vraag hoe het ervoor staat met de paardensector in Nederland. Bien vertelt dat zij één van de grootste uitdagingen ziet bij de huisvesting van paarden.

“Eén van de grootste uitdagingen ligt bij de huisvesting van paarden. Uit de analyse blijkt dat veel paarden onvoldoende vrije beweging krijgen. Hoewel paarden van nature kuddedieren zijn die grote afstanden afleggen, worden ze vaak te lang in stallen of paddocks gehouden. Dit heeft niet alleen negatieve gevolgen voor hun fysieke gezondheid, zoals gewrichtsproblemen en overgewicht, maar ook voor hun mentale welzijn. Paarden raken gefrustreerd, wat kan leiden tot stereotiep gedrag zoals weven of kribbebijten. De Dierenbescherming wil een duidelijke boodschap afgeven: paarden moeten de mogelijkheid hebben om vrij te bewegen en sociaal contact te onderhouden.”

