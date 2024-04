Egbert Schep: ‘Steeds moeilijker om geschikte mensen voor opleiden paard te vinden’

Egbert Schep is deze week penvoerder van de Kettingbrief in de Paardenkrant. De Belgische paardenarts Zoë Joostens vroeg in de vorige editie hoe Schep de toekomst van het het sportpaard ziet. "Zoals jij ook al schrijft, wordt een ‘topatleet’ niet geboren, maar wordt deze gevormd en dat baart me gelijk zorgen als we kijken naar de toekomst van sportpaarden."

“Binnen mijn bedrijf, en om mij heen hoor ik dit eigenlijk overal, is de grootste uitdaging om de jonge paarden überhaupt gereden te krijgen tot een degelijk niveau. Goede ruiters die internationaal kunnen rijden zijn er genoeg, maar alvorens de paarden toe zijn aan dit niveau hebben ze een gedegen basisopleiding nodig en hier wringt de schoen.”

“Het is steeds moeilijker om voor dit werk geschikte mensen te vinden. Veel ruiters willen enkel op concours; ze gaan zeker niet op een jong paard zitten. De landelijke ruiter die dit voorheen deed, bestaat bijna niet meer, en ook de landelijke concoursen waar de jonge paarden voor een paar euro per rondje ervaring op kunnen doen, zijn zo goed als uitgestorven dus moet de opleiding in z’n geheel professioneel worden gedaan met een bijbehorend prijskaartje.”

Lees er alles over in de Paardenkrant van deze week, digitaal al beschikbaar voor 4,50 euro.