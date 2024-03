Eric Berkhof: ‘De sponsoring in onze sport is veel te dun’

Eric Berkhof, eigenaar van de Margaretha Hoeve en Van Mossel Automotive Group, komt in de Paardenkrant van deze week aan het woord in de Kettingbrief. Hij heeft het onder meer over de sponsoring in de paardensport: “Sponsoring is een ander delicaat onderwerp. We moeten er niet aan denken dat de twee prachtige horlogemerken zich terug zouden trekken uit de paardensport."

“De sponsoring in onze sport is veel te dun. We zullen ook voor de sponsoren continu moeten laten zien dat we op allerlei manieren aantrekkelijk zijn als sport en we zullen er zeker voor moeten zorgen ook voor deze sponsoren dat het paardenwelzijn hoog in het vaandel staat.”

