Franke Sloothaak: ‘Grote probleem is hoe wij mensen met elkaar omgaan’

Redactie Horses.nl
Franke Sloothaak: ‘Grote probleem is hoe wij mensen met elkaar omgaan’ featured image
Franke Sloothaak Foto: KNHS/Imke Lamsma

De Duitse springruiter Max Kühner gaf de Kettingbrief door aan zijn trainer Franke Sloothaak (1958), die hem dertig jaar terzijde staat. Sloothaak heeft zijn handen vol aan het terugblikken op de vijftig jaar dat hij bij de topsport betrokken is. Mist hij, vanuit ervaring bekeken, iets van vroeger? Sloothaak heeft als springruiter glorietijden meegemaakt, eremetaal gewonnen onder de Duitse vlag en zich ingezet voor wedstrijdorganisaties. Gediscussieerd wordt over de goede en slechte kanten die er vastzitten aan de professionalisering.

Door Redactie Horses.nl

Wat past(e) goed in de tijd of verdient voor de toekomst meer aandacht? Zijn er facetten in het horsemanship en de opleiding die hij meer zou willen terugzien? Daarop aansluitend wordt longeerspecialist Lammert Haanstra erbij geroepen.

